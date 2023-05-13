«Локо» отыгрался с «-21», но УНИКС забрал третий матч подряд!

«Локо» подходил к финальной серии в очень хорошей форме. Краснодарский клуб за счёт своей молодости и бесконечной энергии остановил ЦСКА, а в первой встрече финала был заметно активнее УНИКСа. Собственно, именно поэтому кубанцы и повели в серии, с ходу отобрав у соперника преимущество домашней площадки.

Но серия до четырёх побед — это отдельная баскетбольная жизнь. И к сложностям в этой самой жизни в Казани были готовы. Во втором и третьем матчах подопечные Велимира Перасовича боролись не только с «Локо», но и с собой. У второй команды регулярного чемпионата далеко не всё ладилось в защите, были проблемы с реализацией и даже взаимопонимание не было идеальным. Правда, каким-то чудом игрокам УНИКСа удавалось затаскивать себя в тяжелейшие концовки, где они добывали победы. Именно поэтому они и вели в счёте после трёх игр: 2-1.

Правда, на важнейшую четвёртую игру хозяева краснодарского «Баскет-Холла» выходили без Окаро Уайта. Один из важнейших элементов в системе главного тренера «Локо» Александра Секулича получил травму в матче номер три и был вынужден отправиться к врачам. Прямо во время четвёртой игры баскетболисту проводили операцию на челюсти. Для Уайта это не первая подобная проблема в нынешнем плей-офф. Ещё в серии с «Нижним Новгородом» Окаро потерял зуб в столкновении с Александром Чадовым.

Без Уайта «Локо» потерял в габаритах, не говоря уже про ротацию. Капитану хозяев Дмитрию Узинскому не привыкать вгрызаться в защите, поэтому в четвёртой игре именно ему было поручено персонально опекать Луи Лабери.

Девон Акун-Пёрселл в атаке Фото: Федор Обмайкин / БК «Локомотив-Кубань»

Казанцы привычно для себя начали встречу с активного физического контакта, желая смять ослабшего соперника. И это им удавалось. Герой предыдущей встречи Маркос Найт, забивший победный бросок на последних секундах, здорово стартовал. Его быстрые отрывы помогали гостям, а после пропущенного рывка 4:10 главный тренер кубанцев был вынужден обратиться к судейскому столику с просьбой предоставить первый тайм-аут.

Защита УНИКСа была главной причиной низкого процента реализации «Локомотива». За первую половину стартовой четверти они реализовали всего один бросок из пяти попыток с игры. Оборона казанцев была подвижна настолько, что складывалось ощущение, что гости успели где-то полноценно восстановиться и вернуться в серию полными сил.

Во второй четверти разница в счёте только продолжила увеличиваться. За 6:20 до конца первой половины Мэйкон забивает издали в высоченном прыжке, а следом из-под кольца попадает Джален Рейнольдс — 17-очковый отрыв становится угрожающим. Секулич берёт второй и последний тайм-аут в первой половине.

Удивительно, но хозяева нашли в себе силы вернуться. После разговора с тренером они выдали семиочковый рывок, где специально атаковали через Андрея Воронцевича. Подобное решение будет первым звонком для УНИКСа. Гости, правда, быстро восстановили преимущество, а уже после большого перерыва в первых же двух атаках набрали пять очков, увеличив отрыв до деморализующих «+21» — 53:32. Дело сделано? Как бы не так!

Секулич в тяжелейшее для его команды время не побоялся выпустить на паркет 21-летнего Егора Сычкова, появлявшегося на паркете в матче Единой лиги ВТБ в последний раз аж 31 марта. Тогда «Локо» уверенно разобрался с «Нижним» и Егор получил 58 секунд игрового времени. И вот в столь нужный и сложный момент Сычкову нужно было защищаться против Лабери, выполняя ту работу, которую до этого делал Окаро Уайт. И он справился!

Владислав Емченко в атаке Фото: Федор Обмайкин / БК «Локомотив-Кубань»

Понятно, что у погони «Локо» было много героев. Сычков же был главным удивлением и нестандартным решением. Очень вовремя распопадались Бэрфорд и Пёрселл, а Щербенёв изматывал своих оппонентов в защите. Перед четвёртой четвертью разница съёжилась до трёх (!) очков. Хозяева по ходу третьей десятиминутки отыграли 18 очков и прилично зарядили себя и переполненный «Баскет-Холл».

За шесть с половиной минут до конца основного времени матча в борьбе на чужой половине площадки пятый персональный фол получил Димитриевич. Гости начали нервничать. Сказывалась и усталость — лидеры УНИКСа проводили много времени на паркете, а с уходом Димитриевича их ротация ещё сильнее сокращалась.

В итоге всё свелось к такой привычной для этого финала концовке, где всё должно было решиться одним броском. УНИКС имел стратегическое преимущество. Гости вели три очка перед заключительным владением «Локомотива». Кубанцы отдали мяч Бэрфорду, который поскользнулся и потерял равновесие. Фатальная ошибка, которая могла поставить точку в игре, в итоге обернулась передачей на Акун-Пёрселла и его дальним броском — точно! Первый овертайм в финале заказывали?

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Дополнительная пятиминутка прошла по сценарию концовки основного времени. «Локо» очень старался, а наградой ему стали промахи Джалена Рейнольдса, который вдруг неожиданно поверил в своей бросок с дистанции. Если бы не активность вездесущего Винса Хантера, то никакого преимущества перед последней атакой у гостей не было бы.

«Локо» перед последней атакой имел «-2» и снова доверился Бэрфорду, который промахнулся в броске со средней дистанции. Кубанцы не смогли забрать подбор, а на то, чтобы сфолить, уже не оставалось времени. УНИКС в невероятном по сюжету матче снова вырывает победу в концовке, увеличивая преимущество в серии. Команды отправляются в Казань, где «зелёные» могут одержать первую победу в Единой лиге ВТБ.

Следующий матч состоится 16 мая в 19:30.