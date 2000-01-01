Что произошло?
Джа Морант снова засветился с пистолетом во время трансляции в соцсети. Товарищ-оператор пытался быстро убрать камеру, но все прекрасно всё видели.
Взгляд в прошлое
Ранее в марте этого года звёздный защитник «Мемфиса» Джа Морант был замечен держащим пистолет в руках в ночном клубе.
А до этого Джа был обвинён в нападении на несовершеннолетнего подростка: после этого инцидента игрок взял из дома пистолет, который был виден на поясе его брюк.
Последствия
НБА думала-думала и пришла к следующему решению: дисквалифицировать Моранта на восемь матчей с удержанием зарплаты за инцидент в ночном клубе. Игрок также прошёл дополнительную реабилитацию.
Баскетболиста «Гриззлиз» активно критиковали эксперты, знаменитые в прошлом баскетболисты. Но группа поддержка была мизерной.
Что сказал сам Морант
«Мне кажется, я не понимал, что стоит на карте. У меня было время всё обдумать, осознать, побыть в одиночестве. Теперь я понимаю всё. Понимаю, что могу потерять сам и что может потерять команда».
«Нужно быть умнее, более ответственным и держаться подальше от плохих действий».
Будущее баскетболиста
Его слова оказались лишь словами. Мы видим развитие событий так: Джа Морант получит более крупную дисквалификацию вплоть до 50 матчей, учитывая, что это рецидив.
А руководство «Мемфис Гриззлиз» тем временем постарается сделать всё возможное, чтобы избавиться от игрока.
«Это был игрушечный пистолет», — чуть позже попытается оправдаться Джа.
«Игрушечный пистолет». Суперзвезда Джа Морант снова оскандалился
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