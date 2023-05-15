7 топ-матчей вторника: УНИКС — чемпион, а «Интер» в финале ЛЧ?

Что смотреть 16 мая: «Кракен» рвётся к Кубку Стэнли, а в Риме множество героев: Джокович, Медведев, Кудерметова!

Все события 16 мая в Матч-центре «Чемпионата»

Время в материале – по Москве. Программа коротко:

Каждый матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события.

🏒 3:00: «Даллас Старз» — «Сиэтл Кракен», НХЛ — плей-офф, 1/2 финала Запада, седьмой матч

Интрига: кто станет последним полуфиналистом Кубка Стэнли?

В клубном хоккее ещё не придумали ничего лучше, чем седьмой матч в серии плей-офф. Во втором раунде НХЛ такое противостояние только одно, но какое! «Даллас» и «Сиэтл» проводят друг с другом нелогичные, непредсказуемые встречи, в которых отдельные моменты играют большее значение, чем общий рисунок игры. «Старз» громче гремят именами: их 38-летний лидер Джо Павелски бьёт самые разнообразные снайперские рекорды. Удастся ли «Кракен» сдержать американца в решающем матче противостояния?

«Даллас Старз» — «Сиэтл Кракен» Фото: Lindsey Wasson/AP Photo/ТАСС

🎾 12:00*: Новак Джокович (Сербия, 1) — Кэмерон Норри (Великобритания, 13), ATP Masters 1000, Рим — четвёртый круг

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено!

Интрига: сделает ли Джокович ещё один шаг к защите титула?

Уже известно, что независимо от результатов Рима-2023 Новак Джокович потеряет первое место в рейтинге ATP. Тем не менее серб продолжает путь по сетке, набирая игровую форму к «Ролан Гаррос» и пытаясь попутно защитить прошлогодний титул в столице Италии. Соперник по четвёртому кругу у Новака непростой – британец Кэмерон Норри, посеянный под 13-м номером. Джокович уже дважды его побеждал – на Итоговом чемпионате ATP – 2021 и на Уимблдоне-2022. Почему бы не повторить в третий раз?

Новак Джокович Фото: Alex Pantling/Getty Images

🎾12:00*: Даниил Медведев (Россия, 3) — соперник не определён, ATP Masters 1000, Рим — четвёртый круг

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено!

Интрига: дойдёт ли Медведев до четвертьфинала на грунтовом «Мастерсе»?

Известно, что турнир в Риме был самым неудачным для россиянина Даниила Медведева. До старта нынешнего розыгрыша Даниил не выиграл на кортах Рима ни одного матча. И вот сейчас Медведеву удалось уже пробиться в четвёртый круг. Ещё шаг — и он в четвертьфинале, где его соперником может стать ещё один россиянин Андрей Рублёв. Кстати, Медведев бьётся в Риме не только за титул, но и за второе место в рейтинге ATP. В случае успешного выступления Даниил может обойти Новака Джоковича и оказаться на второй строчке вслед за испанцем Алькарасом, который уже сенсационно проиграл.

Даниил Медведев Фото: Justin Setterfield/Getty Images

🎾 12:00*: Вероника Кудерметова (Россия, 11) — Цжэн Циньвэнь (Китай, 22), WTA-1000, Рим — 1/4 финала

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено!

Интрига: побьёт ли Вероника свой же рекорд в Риме?

Россиянка Вероника Кудерметова отлично выступает на последних турнирах. В частности, в Риме она уже побила свой же рекорд. Ранее в столице Италии она дальше третьего круга не забиралась. Теперь же она победила в четвёртом раунде чешку Мари Боузкову и сразится с крепкой китаянкой Чжэн Циньвэнь. Удастся ли сохранить Веронике свой боевой настрой и дальше? А там уже и заветная десятка рейтинга WTA недалеко.

Вероника Кудерметова Фото: Julian Finney/Getty Images

🏀 19:30: УНИКС — «Локомотив-Кубань», плей-офф — Единая лига ВТБ, финальная серия, пятый матч

Интрига: УНИКС — новый чемпион?

УНИКС в шаге от первого в истории чемпионства после трёх подряд побед в финальной серии, которая сейчас переезжает в Казань. «Локомотиву» в каждой из встреч не хватало удачи и настойчивости на последних минутах — от парней Александра Секулича победы буквально ускользали, и куда-то пропала их магия, позволившая обыграть ЦСКА в полуфинале. Но отыграться с 1-3 реально. И это все прекрасно видели в прошлом сезоне, когда «Зенит» победил армейцев. Смогут ли кубанцы повторить успех петербуржцев?

УНИКС — «Локомотив-Кубань» Фото: Федор Обмайкин (БК «Локомотив-Кубань»)

🏒 20:20: сборная Швейцарии — сборная Казахстана, ЧМ-2023, группа В

ЧМ-2023. Группа B ЧМ-2023. Группа B 16 мая 2023, вторник. 20:20 МСК Швейцария Не начался Казахстан Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: европейцы снова обновят удивительный рекорд?

В двух стартовых матчах чемпионата мира Швейцария не пропустила ни одной шайбы – такое случилось с «крестоносцами» впервые в XXI веке. Ранее они достигали аналогичного результата только в далёком 1939 году. В третьей игре турнира у европейцев есть отличный шанс снова переписать рекорд этого столетия: Казахстан приехал на турнир без натурализованных хоккеистов и вряд ли представляет серьёзную угрозу для фаворитов группы.

Сборная Швейцарии — сборная Казахстана Фото: iihf.com

⚽️ 22:00: «Интер» — «Милан», Лига чемпионов, полуфинал, ответный матч

Интрига: «Милан» совершит чудо или «Интер» выйдет в первый финал ЛЧ за 13 лет?

«Интер» уничтожил «Милан» на стартовом отрезке первого полуфинала, забив два гола за 11 минут. Затем команда Симоне Индзаги могла забить ещё, окончательно решив вопрос о финалисте. Но и с текущей форой в два мяча «Интер» ощущает себя прекрасно. «Нерадзурри» выглядели намного симпатичнее «Милана» по игре. Красно-чёрным необходимо совершить настоящее чудо, чтобы не только забить 2-3 гола, но и не пропустить. «Милан» не выходил в финал Лиги чемпионов с 2007 года, когда в Афинах обыграл «Ливерпуль» (2:1). «Интер» в последний раз участвовал в решающем матче в 2010-м: тогда команда Жозе Моуринью в Мадриде оказалась сильнее «Баварии» (2:0). Теперь «нерадзурри» близки к новому финалу: на этот раз – в Стамбуле.