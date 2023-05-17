Первая хорошо пошла! «Денвер» начал серию с «Лейкерс» с победы

Введение: начало серии. Говорят, в Денвере всегда тяжело играть, особенно профессиональным спортсменам. Некоторые исследования показали, что для адаптации к горным высотам необходимо несколько дней. Но у «Лос-Анджелес Лейкерс», судя по всему, времени было предостаточно.

Никола Йокич уничтожил в первой половине

Баскетболисты «Денвер Наггетс» просто прекрасно (если получится, можно подобрать другие слова для такого явления) начали встречу, сделав рывок 14:7. Через несколько минут «Денвер» продолжил увеличивать преимущество, выдав 8:0, — 22:9.

Никола Йокич тем временем взял на себя полную ответственность по руководству нападением «Наггетс»: он активно входил в «краску», совершал подборы. Причём шесть отскоков сербский баскетболист забрал на щите оппонента, помогая таким образом генерировать очки второго шанса. Сам Йокич по итогам первой четверти имел в своём распоряжении восемь очков, 12 подборов и пять результативных передач, а его команда уже выигрывала со счетом 37:25.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Несмотря на суммарные 29 очков Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса в первой половине, это никак не повлияло на лидерство хозяев. «Наггетс» продолжили отрываться от «озёрников»: к Николе Йокичу поиздеваться над обороной гостей присоединились форвард Майкл Портер-младший и разыгрывающий Джамал Маррей. К большому перерыву хозяева вели 72:54, сам Маррей отметился попаданием за 1,6 секунды до сирены. Так или иначе, эти 24 минуты запомнились перформансом Йокича: 19 очков, 16 подборов, семь передач и два блок-шота. Примечательно, что «Лейкерс» за первую половину суммарно забрали 13 отскоков.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

К середине третьей четверти Йокич изящно нашёл Кентавиуса Колдуэлл-Поупа, который примерно с трёх с половиной метров реализовал бросок со средней. Трипл-дабл — официально для серба — это стало 10-й результативной передачей. Счёт позволял чувствовать себя комфортно — 90:70. Для Николы это шестой трипл-дабл в нынешнем розыгрыше плей-офф, а до конца встречи оставалось 18 минут. Попадание через Энтони Дэвиса под сирену также было.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Шансы «Лейкерс» вернуться в игру?

Лос-анджелесская команда просто так не сдалась: с Йокичем на скамейке запасных начали оказывать давление на второй состав, чем, конечно же, воспользовался Леброн Джеймс в посте. Трёхочковый разыгрывающего «Лейкерс» Остина Ривза стал признаком того, что «озёрники» смогут вернуть интригу в матч. Так или иначе, Ривз снова отметился важным попаданием за три с половиной минуты до конца, сделав счёт 121:124.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Итоги

Но всё-таки пара штрафных бросков Йокича за 26 секунд до конца основного времени увеличила отрыв, что позволило удержать «Лейкерс» на расстоянии. На старте серии трудно предположить вероятный исход: команды, как бы это банально ни звучало, присматриваются друг к другу.

Даже показалось на мгновение, во второй половине гости нашли некое противоядие против Николы Йокича, который за этот отрезок собрал всего семь отскоков. Кто-то может справедливо утверждать: «Лейкерс» так хорошо вернулись в игру, но им не повезло. Вполне справедливо, попади Леброн Джеймс этот трёхочковый бросок.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

А кто-то может сказать: «Летело у обеих команд по очереди. Однако проиграл тот, кто больше ошибался». И он тоже будет прав.