Опять менять прописку? Куда может перейти Крис Пол

Почему стоит рассмотреть эту команду? Нынешним молодым ребятам из «Рокетс» нужен опытный ветеран, который будет выступать в роли ментора. Техасцы никуда не торопятся, коллектив только строится: у клуба есть место, чтобы впихнуть контракт Пола.