Крису Полу уже 38 лет
Кому он может пригодиться?
В чём дело?
На прошлой неделе просочилась информация, что руководство «Финикса» летом попытается избавиться от 38-летнего разыгрывающего команды. Связано ли это с травмами и неспособностью игрока помочь команде в плей-офф? Вполне.
Возвращение в «Хьюстон»
Крис Пол уже выступал за «Рокетс» в дуэте с Джеймсом Харденом под руководством Майка Д'Антони на протяжении двух сезонов – с 2017 по 2019 год.
Почему стоит рассмотреть эту команду? Нынешним молодым ребятам из «Рокетс» нужен опытный ветеран, который будет выступать в роли ментора. Техасцы никуда не торопятся, коллектив только строится: у клуба есть место, чтобы впихнуть контракт Пола.
В «Лейкерс» — к Леброну Джеймсу
Перспектива того, что клуб из Лос-Анджелеса добавит Криса Пола к Леброну Джеймсу, сама по себе заманчива. С учётом склонности Пола играть пик-н-роллы, и Дэвис может раскрыться по-другому. Дэвис — это не Деандре Эйтон.
Единственный вопрос будет заключаться в том, от кого «озёрники» готовы отказаться, поскольку актив из Малика Бизли и Мо Бамбы вряд ли устроит «Санз».
Самое время оказаться в Канаде!
В «Рэпторс» слишком много талантливых игроков, которых нужно при этом содержать. А самое важное — это правильное сочетание талантов.
Крис Пол является именно тем игроком, который может согласиться на второстепенную, третью роль. К тому же баскетбольный IQ ветерана намного облегчит работу новым партнёрам по команде.
Пол мог бы стать отличным дополнением к условным Скотти Барнсу и Паскалю Сиакаму, которые уже во многом преуспели.
Опять менять прописку? Куда может перейти Крис Пол
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