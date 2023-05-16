Леброн или Йокич, Батлер или Тейтум. В финале НБА сыграют только двое!

Развязка сезона-2022/2023 в НБА всё ближе и ближе. Наступила пора финалов конференций: и на Западе, и на Востоке определились участники решающих матчей, победители которых поборются между собой за заветные чемпионские перстни. Рассказываем, чего ждать от двух предстоящих серий.

Запад: «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс»

В прошлый раз эти команды встречались в плей-офф в 2020-м. Тогда, в «пузыре» «Лейкерс» закрыли серию в пяти матчах, и ключевым аспектом их игры была оборона. Команде удалось ограничить соперника до всего 109,2 очка в среднем за матч. И так как в нынешнем плей-офф «Наггетс» набирали примерно по 116 баллов за игру и имеют лучший атакующий рейтинг, «озёрникам» придётся постараться. Но эта задача им, безусловно, по силам. Во-первых, у «Лос-Анджелеса» лучший защитный рейтинг в постсезоне. Во-вторых, в полуфинале конференции Джеймсу и компании удалось сдержать «Уорриорз» до 109,8 очка в среднем. Причём в третьей игре действующие чемпионы не набрали даже сотни.

Спасибо за это стоит сказать Энтони Дэвису с его атлетизмом и длиннющими руками. Он, при всём уважении к Леброну, на данный момент находится на пике собственной формы и является ключевым игроком «Лос-Анджелеса». Как бы ненадёжен Эй Ди ни был в плане травм, сейчас он полезен на обоих концах площадки и демонстрирует поразительный уровень индивидуальной игры в защите. И обороняется против защитников, и блокирует броски под кольцом, и набирает очки в «краске». Но если из этой самой «краски» Дэвиса вытеснить, для «Лейкерс» всё переворачивается с ног на голову — это нам любезно продемонстрировали «Уорриорз».

Энтони Дэвис и Дрэймонд Грин Фото: Harry How/Getty Images

Этим и может воспользоваться Никола Йокич — MVP двух прошедших сезонов и лучший центровой в современной НБА, который в нынешнем плей-офф набирает по 30,7 очка, 12,8 подбора и 9,7 передачи за игру. Именно Дэвис будет опекать его в серии с «Лейкерс». Об этом заявил тренер команды Дарвин Хэм, в шутку предложивший организовать похищение Джокера перед первым матчем.

В регулярном сезоне Дэвис провёл 22 минуты, обороняясь против Йокича. И хотя за всё это время Никола отдал всего шесть передач, он реализовал 16 из 25 своих бросков (64%). Не стоит забывать, что серб хорош не только внутри дуги, но и за её пределами — в нынешнем постсезоне он попадает 47,5% трёхочковых.

Среди тех, кто ещё не выбыл из плей-офф, больше Йокича набирает только Джимми Батлер — 31,1. Джокер уже повторил рекорд Леброна в финале 2016-го, набрав более 200 очков, 70 подборов и 60 передач за серию — это всего второй случай за последние 50 сезонов. К тому же у него больше трипл-даблов с 30 очками в плей-офф, чем у всех центровых в истории НБА, вместе взятых.

Никола Йокич и Деандре Эйтон Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Но как бы хорош ни был Йокич в нападении, в обороне у него по-прежнему есть проблемы, как и у всего «Денвера». А у «Лос-Анджелеса» как раз достаточно атакующей мощи, чтобы ударить по проблемному месту. Те же «Уорриорз» с куда лучшей защитой, чем у «Наггетс», не смогли их остановить — и это о чём-то да говорит.

Помимо Йокича, у «Денвера» есть всё — габариты, опыт, талант. Джамал Мюррей здоров и играет на пике формы. Майкл Портер-младший выходит в старте и превратился в третью атакующую опцию команды. Аарон Гордон – качественный защитник и подбирающий. Есть и отличная скамейка – взять того же Брюса Брауна, Кристиана Брауна или Джеффа Грина.

Но и у перестроившегося «Лос-Анджелеса» есть свои исполнители. Взять хотя бы Остина Ривза, который в нынешнем плей-офф раскрылся, да так, что домашние трибуны скандировали ему «M-V-P». Д’Анджело Расселл и Деннис Шрёдер обеспечивают команде поддержку в нападении, пока Руи Хатимура и Джарред Вандербилт привносят разнообразия в передней линии.

В общем, на Западе нас ожидает противостояние лучших защитной и атакующей команд. У «Денвера» есть реальный шанс выйти в первый в истории франшизы финал НБА. Воспользуются ли они преимуществом домашней площадки? Узнаем уже в ночь на 17 мая. Начало первого матча серии — в 3:30 мск.

Восток: «Майами Хит» — «Бостон Селтикс»

В третий раз за последние четыре сезона эти команды встречаются в финале Восточной конференции. В «пузыре» 2020-го «Хит» прошли «Селтикс», а вот в прошлом году сильнее в семи матчах оказался «Бостон». В решающей игре Джимми Батлер не попал трёхочковый на победу, подарив сопернику возможность сыграть в финале НБА. Но как всё сложится в этот раз?

В первом раунде «Хит» сенсационно выбили «Милуоки», лучшую команду регулярного сезона. «Бакс» сами провалили серию, пока вся игра «Майами» строилась через одного Батлера. Уже в противостоянии с «Никс» команда преобразилась, выйдя победителем в напряжённой, глубоко физической борьбе. Но «Бостон» всё равно станет их самым непростым соперником.

Как и в прошлом году, это будет битва Джимми Батлера и Бэма Адебайо против Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна. Не менее важным станет противостояние шестых игроков, Кайла Лоури и Малкома Брогдона, а также тренеров — Джо Маззуллы и Эрика Споэльстры.

Опытный Споэльстра — двукратный чемпион НБА с «Майами», пускай и в эру Леброна и Дуэйна Уэйда, и один из лучших тактиков в лиге. В то же время Маззулла — тренер-дебютант, который на два года младше стартового центрового своей команды Эла Хорфорда. Да, его заход с «Бостоном» впечатляет, но преимущество здесь однозначно на стороне «Майами».

С игровой точки зрения дела обстоят чуть иначе. Да, у «Майами» есть Плей-офф Джимми — настоящее открытие нынешнего постсезона и самый результативный игрок среди всех оставшихся. Но у «Селтикс» есть много защитных ресурсов, которые могут доставить Батлеру проблем, вроде того же Роберта Уильямса. Да и вообще расстановка с двумя большими (Хорфордом и Уильямсом) выиграла им серию с «Сиксерс», так что маленькой пятёрке «Майами» придётся тяжело.

Джимми Батлер и Ар Джей Барретт Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

Ключом к игре против двух больших может стать ветеран Кевин Лав, который с его габаритами, подборами и опытом сумеет сдержать Уильямса, пока условный Адебайо возьмёт на себя Хорфорда, а Батлер – Брауна. Но что тогда делать с Тейтумом, который недавно набрал рекордные 51 очко в решающем матче с «Сиксерс», ещё и не допустив ни одной потери? Этот вопрос остаётся открытым.

Джеймс Харден, Джейсон Тейтум и Джоэл Эмбиид Фото: Adam Glanzman/Getty Images

Есть ещё одна проблема. В этой серии «Майами» придётся много бросать из-за дуги, и бросать точно. Во-первых, за скорерами «Бостона» нужно как-то поспевать. Во-вторых, было бы неплохо создать пространство для того же Батлера, к которому будет приковано всё внимание соперника. Вот только по сезону у «Хит» были проблемы с трёхочковыми, да и в серии с «Никс» они попали всего 30% дальних попыток.

Батлер, кстати, подарил болельщикам «Майами» весомый повод для беспокойства, когда потянул связки голеностопа в первом матче с «Никс». Настораживает только то, что после шестой победной игры Джимми заметно прихрамывал в раздевалке. Остаётся только надеяться, что несколько дней отдыха помогут ему восстановиться.

Без Батлера ситуация будет обстоять совсем грустно — состав «Селтикс» и без того глубже и талантливее. Но это, конечно, ещё ничего не гарантирует, ведь в ходе нынешнего плей-офф мы уже видели их на спаде. Сами игроки «Бостона» как будто забывают, что на бумаге они являются одной из лучших команд чемпионата. В финале конференции им придётся оставаться сосредоточенными — иначе Споэльстра и компания их не простят.

Первый матч этой серии состоится в ночь на 18 мая. Начало — в 3:30 мск.