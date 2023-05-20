«Не играй с огнём!» «Майами» дважды взял верх над «Бостоном», дальше — жаркая Флорида

Джимми Батлер устроил порку Уильямсу, а Тейтум с Брауном и вовсе пропали в четвёртой четверти.

Введение: всё вполне закономерно. Не так ли? Да ладно, никто не ожидал, что «Майами Хит» заберёт сразу два матча в гостях — уж тем более с «Бостон Селтикс». Тем интереснее будет в жаркой Флориде, где «Хит» могут сделать счёт в серии 4-0 или 3-1. Если совсем «постараться», то и 2-2. Ждём 22 мая.

Непосредственно матч

В первой половине встречи — качели для тяжеловесов. Сначала «Майами» выдаст рывок 13:5, а затем «Бостон» ответит 24:4 — куда более мощным. После гости снова предложат 17:2. Это очередное сокращение отставания и лидерство «Хит» к большому перерыву — 54:50.

Тем не менее «Селтикс» контролировали значительную часть игры и, похоже, показали состоятельность довести дело до закономерной победы при родных трибунах. Об этом дало ясно понять начало третьей четверти, где главным фигурантом выступил не кто иной, как Джейсон Тейтум, набравший за 12-минутный отрезок 15 очков и собравший шесть подборов.

Мало того, что форвард был очень эффективен в этом промежутке, так ещё помог своей команде к концу лидировать с разницей восемь очков, ограничив при этом «Майами» одним попаданием из-за дуги из шести попыток.

«Кельты» во время заключительной четверти довели разницу в счёте — «+12» — наибольшая в матче. Командам оставалось отыграть 10 с половиной минут. И что произошло после? Полная пропажа хозяев, будто моментально решили испариться. «Майами» каким-то образом (магия Эрика Споэльстры) делает рывок 34:16 и доводит дело до естественного результата.

А после стычки лёгкого форварда Джимми Батлера с тяжёлым форвардом Грантом Уильямсом «Хит» и вовсе организовали 24:9 (так, для сравнения). Как написал Донован Митчелл в социальных сетях, обращаясь непосредственно к Уильямсу: «Не играй с огнём!»

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Итоги

Складывается впечатление, что коллектив Эрика Споэльстры — это самые отпетые мошенники, которые на протяжении всего сезона маскировались под команду среднего достатка.

Джимми Батлер и Бэм Адебайо — бездельники, сидящие на задних партах третьего ряда, которым нужно сдать групповую контрольную работу к концу урока. К ним случайно подсылают парня под именем Калеб Мартин. Как итог Батлер, Адебайо и Мартин получают «пятёрки», что сильно расстроило ботаников в лице Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна с первого ряда.

Адам Сильвер, наблюдающий за тем, как и «Лос-Анджелес Лейкерс», и «Бостон Селтикс» проигрывают 0-2 каждый, слегка поперхнулся. Главный бостонский обозреватель Билл Симмонс, скорее всего, не переживёт эту серию. Но мы искренне надеемся, что в Майами будет ощущение продолжения борьбы.

Статистическая сводка

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум стал третьим игроком в истории плей-офф НБА с 2100 очками до 25-летнего возраста. Ранее это удавалось Коби Брайанту (2694) и Кевину Дюранту (2109). Атакующий защитник «Майами» Дункан Робинсон обошёл Марио Чалмерса (117) и занял второе место в истории клуба по количеству реализованных трёхочковых бросков в плей-офф — 119. На первом место располагается Леброн Джеймс с 123 «трёшками». Центровой флоридского клуба Бэм Адебайо обошёл Дуэйна Уэйда и занял второе место в истории «Майами» по количеству оформленных дабл-даблов — 23. На первом месте — всё тот же Леброн со значением «31». Лёгкий форвард гостей Калеб Мартин за встречу оформил 25 очков и четыре подбора. Мартин в серии набирает в среднем больше очков (20), чем Джейлен Браун (19). Браун, к слову, в последней четверти сегодняшней игры отметился лишь тремя набранными баллами, Тейтум — пятью (все со штрафной линии). Тейтум в серии с «Майами» в заключительных 12-минутных отрезках выдал 0/3 с игры, совершил пять потерь и набрал все 11 очков с линии штрафных. Показатели «Майами» в нынешнем розыгрыше плей-офф, когда Джимми Батлер за встречу совершает как минимум 13 бросков, — 10 побед без поражений.

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.