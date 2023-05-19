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«Денвер Наггетс» побеждает «Лос-Анджелес Лейкерс» во втором матче серии плей-офф Западной конференции 108:103

Убийца Короля! «Денвер» заставляет уважать себя победами над «Лейкерс»
Марат Арасланов
«Денвер Наггетс» побеждает «Лейкерс»
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Сможет ли Леброн отыграться с 0-2 в серии?

«Ты выигрываешь первый матч финала конференции, а все говорят только о «Лейкерс», — саркастически высказывался главный тренер «Денвер Наггетс» Майкл Мэлоун.

И действительно — «Лейкерс» хоть и проиграли в первом матче, но показали, что готовы на равных биться с одной из лучших команд лиги. Несколько месяцев назад в это было невозможно поверить. Прогресс «озёрников» впечатляет, а победа в серии с «Уорриорз» и вовсе заставила форварда проигравшей команды Дрэймонда Грина сделать вот такое заявление.

«Это будет хорошая серия. «Денвер» готов сделать следующий шаг, они делают его, и мы сейчас за этим наблюдаем. Но я думаю, что будет повтор серии 2020 года, и «Лейкерс» выиграют. Я ставлю на «Лейкерс» в шести матчах. Они завершат серию дома в шестом матче», — сказал Грин.

Леброн Джеймс в атаке

Леброн Джеймс в атаке

Фото: Los Angeles Times via Getty Image

Работа над ошибками

Играть в Денвере традиционно непросто. Среднегорье требует особой подготовки, и, кажется, «Лейкерс» неплохо подготовили себя к этому испытанию. По крайне мере, именно калифорнийцы с первых минут начали диктовать темп, временами показывая совершенно выдающиеся командные скорости.

Звёздный дуэт «Лейкерс» Леброн ДжеймсЭнтони Дэвис привычно много атаковал, но процент был ниже привычных цифр. Забегая вперёд, стоит сказать, что Леброн так и не сможет попасть издали, потратив на это шесть попыток, а Дэвис хоть и забьёт один из трёх дальних бросков, с игры реализует всего 4 из 15.

Но сила нынешних «Лейкерс» как раз и заключается в том, что лидером в отдельно взятый момент может стать каждый игрок ротации. Взять хотя бы Руи Хачимуру, который за первую половину набрал 17 очков и ни разу не промахнулся с игры! Его семь из семи попаданий за две четверти и 21 очко в итоге за матч, скорее всего, опять заставят задуматься главного тренера Дарвина Хэма о включении японца в стартовую пятёрку. После первой игры наставник «Лейкерс» хотел произвести такую замену, но в итоге на второй матч Хачимура снова вышел со скамейки запасных.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Промах Короля

Леброн снова был важной частью команды, отыграв 40 минут и остановившись в шаге от трипл-дабла. Проблемы с бросками с дистанции Король привычно компенсировал силовыми проходами, которые либо завершал сам, либо собирал двоих-троих оппонентов и скидывал свободному партнёру. В итоге у Джеймса 22 очка и 10 результативных передач (и 9 подборов).

Но главным моментом матча в его исполнении стало не попадание, а промах! Вообще-то, это была показательная командная работа, которая началась с Остина Ривза, отработавшего на ногах. Потом бросок Колдуэлл-Поупа накрыл Дэвис, а уходящий за лицевую мяч в прыжке спас Шрёдер, отбросив мяч на Хачимуру. Японец увидел разгоняющегося Леброна и отдал своевременную передачу, выводя своего лидера на открытое кольцо. Все замерли в ожидании нового данка Короля. Но мяч предательски вылетел из рук Леброна и улетел в аут! Вот так бесславно закончилась классная атака «Лейкерс».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Развязка

«Лейкерс» играли лучше соперника в первых трёх четвертях и закономерно вели в счёте. Дэвис, несмотря на низкий процент реализации, очень помогал в защите, а активности Николы Йокича не хватало для того, чтобы обыгрывать соперника. Скорее всего, Леброн и партнёры так бы и приехали к победе, сравняв счёт в серии. Если бы не Джамал Маррей.

Николай Йокич против Энтони Дэвиса

Николай Йокич против Энтони Дэвиса

Фото: Los Angeles Times via Getty Image

26-летний защитник проводил далеко не лучший матч, реализовав за первые три четверти всего 5 бросков из 17. Но в заключительной 12-минутке его просто прорвало. В итоге именно Маррей стал тем игроком, которому удалось перевернуть ход встречи. Его шесть из семи бросков в заключительной четверти достигли цели, а всего за этот отрезок он настрелял 23 очка!

НБА - плей-офф. Финал - Запад. 2-й матч
19 мая 2023, пятница. 03:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
108 : 103
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Маррей - 37, Йокич - 23, Портер - 16, Браун - 12, Гордон - 10, Колдуэлл-Поуп - 8, Грин - 2, Брайант, Браун, Джексон, Джордан, Ннаджи, Смит, Уотсон, Чанчар
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 22, Ривз - 22, Хатимура - 21, Дэвис - 18, Расселл - 10, Вандербилт - 4, Шрёдер - 4, Уокер - 2, Бамба, Бисли, Браун, Габриэль, Кристи, Томпсон, Харрисон

Рывок 15:1 помог «Денверу» не только сравнять счёт, но и оторваться в счёте. «Лейкерс», правда, имели шанс в концовке, но не воспользовались им — по очереди промахнулись Дэвис и Джеймс. Команда Леброна по-прежнему удивляет и имеет пространство для роста, но отыграться с 0-2 против такого «Денвера» будет крайне непросто.

Тем более когда в составе соперника есть Никола Йокич, штампующий трипл-даблы. Во втором матче серии с «Лейкерс» серб оформил 13-й трипл-дабл в плей-офф! На счету Йокича за 42 минуты на паркете 23 очка, 17 подборов и 12 передач.

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