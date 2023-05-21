Маррей стал Далеком и уничтожил «Лейкерс». «Денвер» как никогда близок к финалу НБА

Введение: показатель команд Национальной баскетбольной ассоциации в сериях плей-офф за всё время, когда они уступают по ходу со счётом 0-3, — 0 побед и 149 поражений. А что, если Леброн Джеймс специально довёл ситуацию до 0-3, чтобы с триумфом отыграться, взять титул НБА и закрыть все вопросы о GOAT? И тут я проснулся.

С чего всё начиналось

Пять минут, пять минут. У Джамала Маррея за первый пятиминутный отрезок 11 очков при 100-процентной реализации бросков — многообещающее начало встречи, как и первая половина в целом. При этом Никола Йокич оставался максимально пассивен — по итогам первых 24 минут его можно смело признать пятым лучшим игроком стартовой пятёрки. Защита «Денвера» по-настоящему активизировалась в этой серии — это сразу бросилось в глаза.

«Наггетс» действительно выглядели энергичными, постоянно двигались по площадке, то и дело сбивая с толку сегодняшнего соперника. «Лейкерс» выглядели вялыми и потерянными. «Озёрники» сделали акцент на броски со средней и дальней дистанциях — без каких-либо проходов под кольцо. А на одних таких бросках далеко не уйдёшь.

Энтони Дэвис предпочитал разговаривать с судьями вместо того, чтобы возвращаться в защиту, когда проигрываешь в серии 0-2. Но по-настоящему «разговаривать» всё-таки умеет Леброн Джеймс, от которого досталось известному Скотту Фостеру. Отомстил за Криса Пола, так сказать!

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Фостер, в свою очередь, оказался мужчиной с чувством юмора, ответив Королю: «На самом деле ты ждал этого на протяжении 25 лет!» Или что-то в этом роде.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Джамал Маррей

Для Маррея всё выглядело легко и непринуждённо. Можно уверенно утверждать, что 26-летний баскетболист «Денвера» вернул форму времён «пузыря» 2020 года. Маррей — это тот парень, о котором мы не говорим: «Ну он точно игрок уровня Матча всех звёзд». Многие даже не воспринимают его как звезду второго плана в «Наггетс». А следовало бы.

Так или иначе, Джамал играет надёжнее и намного лучше тех защитников, которым больше отдавали предпочтение. Маррей стал не разыгрывающим в классическом понимании этого термина или плеймейкером, а поистине устрашающим скорером, чьи перемещения временами напоминают о Стефене Карри.

Яркий тому пример: «Лейкерс» начинают потихоньку сокращать отставание (без Леброна у «озёрников» это не получалось), Джамал без проблем возвращает всё в исходное положение — «+10». По итогам первой половины у защитника 30 очков, четыре подбора и одна результативная передача.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Во второй половине показатели у Маррея чуть скромнее: всего семь набранных очков. Но в дело вовремя вмешался сербский центровой Никола Йокич, набравший за следующие 24 минуты 19 очков, сделавший четыре подбора и четыре передачи.

Без Леброна Джеймса не могут?

Возможно, самый важный отрезок в сегодняшнем матче. Леброн Джеймс уходит отдыхать при счёте 93:93, и гости сразу же выходят вперёд с пятиочковым отрывом. Ответить на вопрос из подзаголовка можно тем фактом, что после этого «Денвер» продолжил наращивать преимущество — «+10». Не совсем дело в Джеймсе.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Общее

Интересно, кто-нибудь вспомнит, что Д'Анджело Расселл, набирающий в среднем в серии с «Денвером» семь очков при проценте с игры 29,6, когда-то был хорошим игроком и даже участвовал в Матче звёзд? Я вот уже забываю. Расселла не хватило в этой серии.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Не особо понятна идея Дарвина Хэма меньше задействовать Энтони Дэвиса во второй половине, не особо понятна идея говорить в послематчевом интервью, что с Д'Анджело всё в порядке. Не особо понятна идея оставлять открытых игроков на трёхочковой линии, учитывая, что «Наггетс» сильны в этом аспекте. Не особо понятна… вставите вы что-нибудь своё наконец.

«Денвер Наггетс» — самая укомплектованная и разносторонне развитая команда. Йокича не было в первой половине? Справился Джамал Маррей. Йокич пропустил практически всю третью четверть из-за перебора фолов? В бой пойдут Брюс Браун и Кентавиус Колдуэлл-Поуп, а Аарон Гордон поработает в защите. Йокич вернулся в заключительный 12-минутный отрезок и ответил 15 очками.

Абсолютная деморализация «Лос-Анджелес Лейкерс». Как сказал Чарльз Баркли, в Денвере есть неплохое место для игры в гольф. И именно там он проведёт время, когда начнётся финальная серия НБА. Судя по всему.

Идея Баркли по «Денверу»: Баркли намекнул, кто станет чемпионом НБА в этом сезоне

Статистическая сводка

Защитник «Денвера» Джамал Маррей за первую четверть третьего матча и за последнюю второго набрал суммарно 40 очков — это наибольшее количество набранных очков за две четверти в последних 25 плей-офф каким-либо игроком. Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в нынешнем розыгрыше плей-офф реализовал 24 броска из-за дуги из 99 попыток — это 24,2% реализации. Джамал Маррей — третий игрок с 1997 года с 30+ очками за первую половину встречи постсезона. Ранее это удавалось Девину Букеру (33 очка в 2021 году) и Аллену Айверсону (30 — в 2001-м). Центровой «Наггетс» Никола Йокич стал вторым игроком в истории НБА с 2000+ очками, 1000+ подборами и 800+ передачами за конкретный сезон (включая регулярку и плей-офф).Первым был Оскар Робертсон в сезоне-1961/1962. Леброн Джеймс обошёл Билла Расселла (137) и занял пятое место в истории плей-офф по количеству оформленных дабл-даблов — 138. В четвёрку входят Тим Данкан (164), Мэджик Джонсон (157), Уилт Чемберлен (143) и Шакил О'Нил (142).

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.