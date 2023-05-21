MVP не спас «Олимпиакос»! «Реал» завоевал 11-й трофей Евролиги в сумасшедшем финале

В Литве на стадионе «Жальгириса» в Каунасе к концу подошёл сезон-2022/2023 в Евролиге. В заключительном матче «Финала четырёх» встречались греческий «Олимпиакос» и испанский «Реал» Мадрид. И хотя в турнире не принимали участия клубы из России, на матче было много знакомых нашим болельщикам игроков, в том числе среди победителей. «Лос Бланкос» в 11-й раз стали лучшей командой в Европе! Рассказываем, как это было.

Пойдём по порядку. «Олимпиакос» стал победителем регулярного сезона Евролиги, выиграв 24 матча из 34 (70,6%). Более того, в этих встречах команда пропустила всего 2578 очков – меньше всех на турнире, что не совсем свойственно для клуба. Сказать спасибо за успехи в обороне стоит Томасу Уолкапу, лидирующему на турнире по среднему количеству перехватов (1,8), а также на пару с Костасом Слукасом отвечающим за движение мяча (в среднем 5,6 и 5,7 передачи соответственно).

В нападении у греков, кстати, тоже всё в порядке. У них есть болгарский бигмен Саша Везенков, который в нынешнем сезоне стал MVP Евролиги, а также её лучшим скорером (17,2 очка в среднем за игру) и вторым лучшим подбирающим (6,8).

У «Реала» по итогам регулярного чемпионата было на одну победу меньше – 23 (67,6%). С таким результатом «сливочные» финишировали на третьем месте. Выездное поражение от «Маккаби» из Тель-Авива в последнем матче сезона не позволило команде занять второе место, ушедшее её заклятому сопернику – «Барселоне». Между испанскими грандами было равенство по балансу, а также в личных встречах. Хотя «Реал» всё равно заполучил преимущество домашней площадки в серии плей-офф с «Партизаном» (3-2).

Перейдём к «Финалу четырёх». «Олимпиакос» в первом матче прошёл «Монако» – обладателя Еврокубка-2021. Эти команды встречались и в прошлогоднем плей-офф: именно победа над «Монако» в серии позволила «Олимпиакосу» вернуться в «Финал четырёх». Правда, там он сразу же уступил будущему чемпиону – «Анадолу Эфес».

Сейчас лидером «Монако» является Майк Джеймс, с 2019-го по 2021-й выступавший за московский ЦСКА. В регулярном сезоне Евролиги его команда финишировала четвёртой с балансом 21-13, ну а сам Джеймс был включён во вторую символическую пятёрку турнира. Коллективу удалось одолеть «Маккаби» в первом раунде плей-офф и выйти в «Финал четырёх», но «Олимпиакос», в свою очередь обыгравший «Фенербахче» (3-2), опять оказался сильнее.

Исход матча фактически решила третья четверть, в которой подопечные Георгиоса Барцокаса, уступавшие 12 очков по итогам первой половины, выдали рывок 27:2. Игроки успокоились, включились в оборону и на кураже начали атаковать кольцо, фактически обеспечив себе выход в финал чемпионата.

«Реал» — «Олимпиакос» (79:78) Фото: Tolga Adanali/Getty Images

Во втором полуфинале болельщиков ждало «эль класико» – «Реал» Мадрид против «Барселоны». Они в пятый раз в истории турнира встречались в «Финале четырёх», и во второй раз подряд победа осталась за «сливочными».

В прошлом сезоне им удалось одолеть соперника в полуфинале благодаря усилиям Фабьена Козёра и Гершона Ябуселе, набравшим по 18 очков. Последний, кстати, в этом году был вынужден пропустить встречу с «Барсой» из-за отстранения. В матче плей-офф с «Партизаном» он стал участником массовой драки и был дисквалифицирован на пять матчей после того, как бросил защитника Данте Экзама через себя. В результате потасовки у того был диагностирован разрыв сухожилия пальца ноги.

Но и в отсутствие Ябуселе «Реал» неплохо справился. Эди Тавареш, который трижды становился лучшим защищающимся игроком Евролиги, в том числе в нынешнем сезоне, оформил дабл-дабл из 20 очков и 15 подборов. В шаге от двух двузначных остановился и бывший игрок УНИКСа Марио Хезонья ­– 14 очков и девять подборов. Ну а Никола Миротич, через которого и выстраивается всё нападение «Барсы», набрал всего три очка за 28 минут, допустив девять промахов с игры.

«Барселона» не осталась на финал Евролиги и покинула Каунас – на этом может завершиться время Шарунаса Ясикявичюса в каталонском клубе. Зато понаблюдать за исходом «Финала четырёх» прибыло более семи тысяч греческих болельщиков. Для их команды этот титул мог стать четвёртым в истории – «Олимпиакос» становился чемпионом Евролиги в 1997, 2012 и 2013 годах.

В стартовой пятёрке «Олимпиакоса» на матч вышли Томас Уолкап, Айзея Канаан, Мустафа Фалль, Саша Везенков и Костас Папаниколау. Бывший игрок московского ЦСКА и натурализованный россиянин Джоэл Боломбой остался на скамейке. С первых минут им противостояли Джанан Муса, Эли Ндиайе, Эди Тавареш, Адам Ханга и другой бывший игрок Единой лиги ВТБ – Найджел Уильямс-Госс, уехавший в Мадрид из «Локомотива-Кубань».

Первая четверть матча осталась за «Олимпиакосом». Айзея Канаан оформил два трёхочковых подряд, на что «Реал» ответил несколькими попаданиями Уильямс-Госса. Но к середине отрезка свои очки наконец начал набирать Везенков. И, как бы ни старался Тавареш, преимущество команды Барцокаса стало расти. Трёхочковый Папаниколау сделал его двузначным, но затем позиции «Олимпиакоса» пошатнула череда промахов. Ну а «сливочные» благодаря точным попаданиям Фернандеса и Хезоньи всё же сумели отыграть несколько очков – по итогам первых десяти минут красно-белые были впереди со счётом 24:17.

Во втором отрезке «Реал» продолжил напирать. Того же Везенкова совсем «задавили» – он допустил несколько ненужных потерь и никак не мог поразить кольцо. Так, к середине отрезка «Королевский клуб» сравнял счёт, а затем и вышел вперёд. После этого небольшое преимущество то и дело переходило от одной команды к другой, но испанский коллектив доминировал на подборе – к концу второго отрезка у «Реала» было 20 подборов (против 13 у соперника), включая девять на чужом щите. Чемпион Евролиги – 2019 в составе ЦСКА Серхио Родригес умело организовывал игру и раздавал передачи, пока Хезонья набирал очки и почти что сравнялся с Везенковым. Ближе к концу четверти «сливочные» повели «+5», но два очка Саши и дальнее попадание Шакилла Маккиссика всё-таки помогли «Олимпиакосу» сравнять. На большой перерыв команды уходили со счётом 45:45.

«Реал» — «Олимпиакос» (79:78) Фото: David Grau/Getty Images

Третья десятиминутка началась с обмена трёхочковыми. У «Реала» своё второе дальнее попадание оформил Муса, а у «Олимпиакоса» Канаан обеспечил себе четвёртое. Вскоре Айзея реализовал и свою пятую «трёху» – на тот момент у него было 15 очков при 83% из-за дуги. В то же время у Везенкова броски из-за дуги не летели: к середине третьего отрезка у болгарина было пять промахов издали, так что Канаан быстро сравнялся с ним по количеству очков. Небольшое преимущество в счёте оставалось за «Олимпиакосом», но усилиями Уильямс-Госса «Реалу» удалось в очередной раз сравнять под конец отрезка. Правда, после этого греческий коллектив быстро сообразил два двухочковых и вернул себе «+4» – 63:59 перед решающей десятиминуткой.

На старте четвёртой четверти «Олимпиакос» продолжил наращивать отрыв: набрал пять очков подряд, преодолев отметку в 25 баллов, а также вколотив эффектный трёхочковый с логотипа. «Реал» не сдавался: там два подряд дальних броска реализовал Фабьен Козёр. Но спустя две минуты Везенков, у которого до этого было 0/5, во второй раз в четверти попал из-за дуги. Градус борьбы накалился: споря с судьями, технический заработал тренер испанцев Чус Матео. Тогда «Олимпиакос» вёл «+6», а до финальной сирены оставалось чуть больше трёх минут. Но игроки «Реала» по-прежнему не собирались опускать руки. Они выдали рывок 7:2: первые пять очков набрал Родригес, ну а решающий бросок за три секунды до окончания матча совершил капитан Серхио Льюль. Последнее владение досталось «Олимпиакосу», но Костас Слукас не реализовал бросок на победу. Итог – 79:78, минимальная победа и чемпионство мадридского «Реала»!

Самым результативным игроком матча стал Саша Везенков – у него 29 очков, девять подборов и четыре передачи. 21 очко набрал Айзея Канаан. Лучшим в составе «Реала» стал Серхио Родригес с 15 очками и девятью передачами.

Награда MVP «Финала четырёх» досталась Эди Таварешу – в финальном матче он оформил дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов.

В 11-й раз в истории «Реал» становится чемпионом Евролиги, ну а «Олимпиакосу» не хватило буквально одного попадания. Увы! Теперь в Европе – новый чемпион. А в матче за третье место «Монако», кстати, обыграл «Барселону». На этом сезон подходит к концу, команды уходят на заслуженный отдых. Следующий чемпионат стартует только осенью – 6 октября.