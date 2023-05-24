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«Майами Хит» — «Бостон Селтикс»: обзор матча плей-офф НБА от 24 мая

Появилась надежда? «Бостон» частично вернул интригу в серии с «Майами»
Артемий Берстенев
«Бостон» вернул интригу в серии с «Майами»
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«Селтикс» — первая команда в истории плей-офф НБА, которая отыграет 0-3? Первая победа есть!

Защитники «Бостон Селтикс» Джейлен Браун и Маркус Смарт перед четвёртым матчем с «Майами Хит» сказали что-то вроде: «Не дайте нам победить — это наша установка на сегодня. Нам достаточно выиграть, и только тогда мы будем чувствовать себя уверенно». И вот что из этого вышло.

НБА - плей-офф. Финал - Восток. 4-й матч
24 мая 2023, среда. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
99 : 116
Бостон Селтикс
Бостон
Майами Хит: Батлер - 29, Винсент - 17, Мартин - 16, Адебайо - 10, Страс - 9, Лав - 6, Зеллер - 5, Лоури - 5, Робинсон - 2, Йович, Оладипо, Хайсмит, Хаслем, Хироу, Юртсевен
Бостон Селтикс: Тейтум - 33, Браун - 17, Уайт - 16, Уильямс - 14, Хорфорд - 12, Смарт - 11, Уильямс - 7, Притчард - 4, Брогдон - 2, Галлинари, Гриффин, Корнет, Мускала, Хозер, Шампани

Начали как-то непонятно

«Майами» неплохо выглядел на старте встречи, пережив успешный старт баскетболистов «Бостона». Эрик Споэльстра предпочёл заигрывать пик-н-роллы, с чем, конечно же, «Селтикс» начали испытывать трудности при обороне. С другой стороны, ощущалось (несмотря на многообещающее начало гостей), что «Бостон» понятия не имеет, как разыгрывать свои атаки.

После старта 8:5 «Селтикс» «Хит» подключили точность с трёхочковой дистанции, сделав счёт 18:15 в свою пользу после нескольких дальних попаданий. «Кельты» тоже старались отвечать трёхочковыми бросками, но на протяжении первой 12-минутки у них это получилось неубедительно — 30,8% реализации против 40% оппонента.

Джимми Батлер и Маркус Смарт

Джимми Батлер и Маркус Смарт

Фото: Megan Briggs/Getty Images

Конечно, в первой половине гости старались играть намного жестче, чем в предыдущих встречах серии. И причём проявлять жёсткость в каждом моменте, где это было необходимо по всем баскетбольным законам. Хозяевам же требовался внушительный рывок, чтобы убавить пыл «Бостона».

Джимми Батлер выглядел так, будто он классический ролевой игрок, и эта роль вполне устраивала. Но отдельно выделялся форвард Калеб Мартин, который напомнил мне Дэнни Грина образца финала НБА 2013 года, с 14 очками со скамейки запасных: 6 из 6 с игры, 2 из 2 — из-за дуги. Защитник Маркус Смарт стал объектом насмешек и ненависти со стороны фанатов «Селтикс» (вероятно) за неоднозначные действия — у него 0 из 4 в первой половине.

Слова Брауна и Смарта перед встречей помогли?

Следующие 24 минуты, начавшееся при цифрах 50:56 на табло в пользу «Хит», полностью поставила критиков «кельтов» на место (хотя критика справедлива). Несмотря на то, что «Бостон» позволил оппоненту оторваться (52:61), подопечные Джо Маззуллы были в состоянии мощно ответить — 71:63. Джейсон Тейтум точно на кураже.

«Батлер, проснись!» — требовали болельщики «Майами». И Батлер подключился, но вряд ли это помогло избежать трёхочковой бомбардировки. Потери и плохие броски — будто смотришь на регулярку хозяев. После третьей четверти картина по «трёшкам» такая: 16 из 37 (43,2%) у «Бостона» и 7 из 24 (29,2%) «Хит». Как итог, заключительная четверть (88:79) предложила следующий вероятный сценарий: будут ли в состоянии ребята Споэльстры ментально вернуться в игру, довести дело до клатча, а там взять вверх над соперником.

Естественно, ничего этого не было. «Бостон» наконец-то показал, на что способен, поставив точку в четвёртой 12-минутке.

Общее

Стоит признать: подопечным Джо Маззуллы в матче на выбывание удалось наладить эффективность при реализации бросков с игры (51,2) и трёхочковых (40). Это даст «Селтикс» огромный импульс к пятой встрече. Обилие потерь «Майами» (15), слабая «трёшка» (8 из 32 — 25%) и шесть полученных блок-шотов во второй половине — так матчи не выиграешь.

Джейсон Тейтум, когда на карту поставлена репутация, вовремя включается и в восьмой раз в нынешнем плей-офф набирает как минимум 30 очков с солидным процентом — 14 из 22 (63,6). Возможно, Джейсону на каждую игру постсезона нужно выходить с таким настроением, будто иного результата, как победа, быть не может. А не то его команда отправится на отдых до сентября.

Тот момент, когда «Селтикс» заявили о себе в качестве команды второго посева, а «Майами» — восьмого. «Хит» будет проблематично закрыть серию, если соперник продолжит демонстрировать нечто подобное в атаке. Примечательно, что в каждой игре серии все решается в третьей четверти: сегодня преимущество у «кельтов» (+15); в прошлый раз — на стороне Споэльстры (+14); в первой игре — аналогично (+21).

Настроение игроков «Майами» в концовке встречи

Настроение игроков «Майами» в концовке встречи

Фото: Кадр из трансляции

«Бостон Селтикс» 1:0 «Лос-Анджелес Лейкерс»! По победам в финалах конференций в 2023 году.

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