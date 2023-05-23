«Всегда был одним из величайших». Кармело Энтони завершил карьеру после 19 сезонов в НБА

Вчера, 22 мая, живая легенда американского баскетбола, многократный участник Матча всех звёзд Кармело Энтони объявил о завершении игровой карьеры. Через неделю ему исполнится 39 лет. И 19 из них Мело провёл, выступая в НБА.

Энтони отыграл восемь лет в «Денвере», где стал четвёртым по набранным очкам за франшизу, ещё шесть – в «Нью-Йорк Никс», в составе которого стал лучшим бомбардиром НБА в 2013-м. Были и два года в «Портленде», и по сезону в «Оклахоме», «Хьюстоне» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Прошлым летом ветеран пытался вернуться в «Нью-Йорк», подписать контракт с родным «Бруклином», но, увы, не был выбран ни в межсезонье, ни в ходе регулярного чемпионата. Теперь пришло время официально объявить об уходе из спорта.

Кармело Энтони в «Денвере» Фото: Doug Pensinger/Getty Images

Кармело завершает карьеру в качестве девятого самого результативного игрока в истории лиги. На его счету 28 289 очков – больше набирали только Леброн Джеймс, Карим Абдул-Джаббар, Карл Мэлоун, Коби Брайант, Майкл Джордан, Дирк Новицки, Уилт Чемберлен и Шакил О'Нил.

За почти два десятилетия Кармело так и не стал чемпионом и даже ни разу не сыграл в финалах НБА. В 2009 году с «Денвером» он в первый и последний раз добрался до финала Западной конференции, но, в отличие от нынешнего сезона, тогда победу в серии одержали «Лейкерс».

При этом у Энтони всё же есть четыре чемпионских титула.

В 2003-м он привёл команду Сиракузского университета к первой победе в NCAA. Это был первый и последний сезон Кармело в студенческом баскетболе, в котором он в среднем набирал 22,2 очка и 10 подборов за игру. В первом матче «Финала четырёх» он оформил два дабл-дабла из 33 очков и 14 подборов, а во втором – из 20 очков и 10 подборов и в итоге был назван самым выдающимся игроком решающей стадии. Успех в «Сиракьюс» обеспечил Энтони третий номер на драфте-2003 в НБА – после Леброна Джеймса и Дарко Миличича.

В свой дебютный сезон он стал самым результативным игроком «Денвера». Мело помог команде, которая за год до его прихода заняла последнее место на Западе, выйти в плей-офф впервые за девять лет. По итогам розыгрыша он был включён в символическую пятёрку новичков лиги, а также вызван в сборную США, с которой завоевал свою первую медаль на Олимпиаде.

Спустя два года он впервые вошёл в символическую команду олл-НБА, куда в дальнейшем включался ещё пять раз, а ещё через год сыграл на своём первом Матче всех звёзд, которых в карьере Энтони было 10. Уже в 2008-м он впервые стал олимпийским чемпионом в составе сборной США. В дальнейшем Кармело добавит в свою копилку ещё две золотых медали – в 2012-м и 2016-м.

Суммарно он принял участие в 31 матче Олимпийских игр – больше, чем любой другой баскетболист в истории страны. В матче с Нигерией в 2012-м Энтони также установил два рекорда, действующих по сей день: по результативности (37 очков) и количеству реализованных трёхочковых (10).

Кармело Энтони в сборной США Фото: Jamie Squire/Getty Images

«Я помню те дни, когда у меня не было ничего: только мяч на площадке и мечта о чём-то большем. Баскетбол был моей отдушиной, мои намерения были решительны. Со мной были сообщества, города, которые я представлял с гордостью, и болельщики, которые поддерживали меня на этом пути. Я навсегда благодарен этим людям и местам, потому что они сделали меня тем, кто я есть.

Но теперь пришло время прощаться: с площадкой, на которой я сделал себе имя, с игрой, которая дала мне цель и гордость. Но это горько-сладкое прощание с НБА, и мне не терпится узнать, что ждёт меня в будущем. Когда люди спрашивают, что я считаю своим наследием, на ум приходят не мои подвиги на площадке, не награды и похвалы. Моя история всегда была больше, чем баскетбол. Мой сын… Я всегда буду продолжать нести своё наследие через тебя. Пришло время тебе нести этот факел», – сказал Кармело в прощальном видео.

Его сын, Киян, занимает 62-е место в рейтинге проспектов студенческого баскетбола с четырьмя звёздами. Он уже получил предложения от 11 университетов, включая «Сиракьюс». В NCAA Киян сможет попасть в 2025-м – как и Брайс Джеймс, средний сын Леброна, который является близким другом Кармело.

«Хочу сказать одно – поздравляю, брат. С чего мне начать? С того, как мы впервые сыграли друг против друга в старшей школе, как часами сидели возле отеля перед игрой или с тех сражений, которые мы провели вместе? Я могу сидеть и говорить часами. Я так горжусь тобой! Я был благословлён стать частью твоего пути. Ты один из величайших игроков, которых я когда-либо видел. С того самого момента, как я увидел тебя в Колорадо-Спрингс в сборной США, и до того момента, когда мы вместе играли в «Лейкерс» – ты всегда был одним из величайших в игре. И я просто хочу поздравить тебя, твою семью и отметить всё, чего ты достиг», – сказал Леброн, узнавший о завершении карьеры Энтони за неделю до всех остальных.

Кармело Энтони и Леброн Джеймс Фото: Justin Ford/Getty Images

«Клянусь, я проронил слезу… Игра будет скучать по тебе, легенда! Спасибо, Кармело», – написал Трей Янг из «Атланты».

«Спасибо, что подтолкнул меня к новым высотам, и поздравляю с легендарной карьерой», – сказал звезда «Милуоки» Яннис Адетокунбо.

«Одна из самых настоящих суперзвёзд, когда-либо игравших в баскетбол! Я ценю всё, что ты сделал для игры, убийца», – добавил легендарный Айзея Томас.

«Кошмар для защиты, играть с которым – одно удовольствие. Поздравляю с невероятной карьерой. Ты отличный игрок и ещё лучший человек. Наслаждайся следующей главой!» – Джейсон Кидд.

«Кармело, спасибо за всё, что ты отдал этой игре. Для меня было честью соревноваться с тобой», – Карл-Энтони Таунс из «Миннесоты».

«Карьера для книги рекордов, брат! Поздравляю», – Дуэйн Уэйд.

«Спасибо за бесчисленные воспоминания в Денвере. Поздравляем с карьерой уровня Зала славы, Кармело», – заявили в «Наггетс».

Кстати, о Зале славы. К нему Кармело сможет присоединиться совсем скоро – член сборной 75-летия НБА получит право на введение уже в 2026 году. Комиссионер Адам Сильвер заявил, что в лиге «с нетерпением ждут» этого события.

Планами на будущее Энтони пока не поделился, но с радаров он точно не пропадёт – во всяком случае, пока. Он является амбассадором предстоящего чемпионата мира, который пройдёт с 25 августа по 10 сентября в Японии, Индонезии и на Филиппинах. Ну а потом в баскетболе, возможно, взойдёт новая звезда с фамилией Энтони, за чьим профессиональным ростом Кармело «не терпится» понаблюдать – но уже с трибун.