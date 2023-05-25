Ему в Азии скучно, что ли? Дуайт Ховард продолжает зазывать игроков НБА на Тайвань

Некогда суперзвезда Национальной баскетбольной ассоциации Дуайт Ховард с осени 2022 года выступает за тайваньский баскетбольный клуб «Таоюань Леопардс», в составе которого провёл 20 матчей. Для него азиатский сезон закончился ещё в начале апреля, так как его команда заняла последнее, шестое, место по итогам регулярного чемпионата с 6 победами при 24 поражениях.

Так или иначе, Ховард вошёл в пятёрку лучших в следующих статистических категориях: по набранным очкам (23,2 — пятое место), собранным подборам (16,2 — первое место) и отданным результативным передачам (5,0 — пятое место) в среднем за игру. Удивительно, но Дуайт не вошёл в топ-5 по оформленным блок-шотам, несмотря на то что центровой когда-то умел эффектно их ставить в НБА.

Ему скучно?

Дуайт Ховард сразу позвонил Леброну Джеймсу после того, как тот вылетел из плей-офф НБА, уступив в финале Западной конференции «Денвер Наггетс» (0-4 в серии), и сделал ему интересное предложение. Соответствующее видео опубликовано в социальных сетях.

«У нас тут есть фиолетово-золотые майки, если что. Имей в виду. Да и шестой номер, под которым ты любишь выступать, как раз свободен. Ты провёл в НБА 35 сезонов и побил все возможные рекорды лиги. Ты — настоящий GOAT (Greatest Of All Time («Лучший в истории»). — Прим. «Чемпионата»).

На Тайване ты можешь быть LeGM (Le — первая часть имени LeBron; GM — генеральный менеджер. — Прим. «Чемпионата) и LeCoach (аналогично, где Coach — тренер. — Прим. «Чемпионата»). Можешь ещё поваром побыть или личным водителем — как тебе угодно», — предложил Ховард Леброну.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Леброн Джеймс пока никак не отреагировал.

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Кто уже был приглашён Ховардом

37-летний Дуайт ранее приглашал и других звёздных и не совсем статусных игроков НБА, которые на тех или иных этапах нынешнего плей-офф прекратили свои выступления. Например, предложения также получили Джордан Пул, Джулиус Рэндл, Бен Симмонс, Клэй Томпсон, Деандре Эйтон, Крис Пол, Кевин Дюрант и Джеймс Харден.

Как можно заметить, выше перечисленные игроки либо провалились в плей-офф, либо вовсе не появлялись на площадке по тем или иным причинам. А чемпион НБА 2020 года в составе «озёрников» продолжает подтверждать свой статус несерьёзной личности.

Видео можно посмотреть на канале House of Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.