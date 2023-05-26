Пива перепили? «Бостон» организовал избиение «Майами» в пятом матче

«Селтикс» нужно выиграть ещё два раза, чтобы сделать 1-150 в сериях плей-офф НБА при 0-3.

Введение максимально простое. «Бостон Селтикс» продолжает путь, чтобы стать первой командой в истории плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, выигравшей серию, проигрывая по ходу 0-3. Сейчас 3-2 в пользу «Майами» — тем интереснее становится следить за противостоянием.

В НБА рекорды ставятся, можно сказать, каждый день (условно, Зайон Уильямсон стал первым игроком в истории, отыгравшим как минимум 100 матчей в НБА, съев за своё существование более 1000 бургеров). Например, сегодня «Бостон» установил клубный рекорд по количеству побед подряд в матчах на выбывание (при счёте 0-3, 1-3 или 2-3) в конкретном розыгрыше плей-офф — теперь их четыре.

А ещё сразу четыре игрока «Селтикс» набрали как минимум 20 очков — Деррик Уайт (24), установивший личный рекорд по трёхочковым броскам — 6; Маркус Смарт (23), Джейсон Тейтум (21) и Джейлен Браун (21). Это тоже какой-то рекорд, но кто знает.

Первая половина, где всё стало ясно

С первых минут невооружённым глазом было видно: «кельты» прекрасно двигали мяч, находили открытые броски и желали (!) работать на обеих сторонах площадки. Что, в принципе, принесло свои плоды, вынудив главного тренера «Майами» Эрика Споэльстру взять первый тайм-аут. Легенда «Бостона» Пол Пирс тепло поприветствовал это решение.

Пол Пирс на матче Фото: Кадр из трансляции

Правда, по ходу этого отрезка форвард хозяев Джейсон Тейтум сумел заработать технический фол за бурные споры с судьёй после игрового эпизода с данком и дальнейшим зависанием на кольце. Никому не нужный «технарь».

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Привлекла работа на чужом щите «Селтикс», которые за первую четверть собрали четыре отскока, где два из них принадлежат опытному центровому Элу Хорфорду, а Деррик Уайт и вовсе стал чуть ли не главным героем в первой четверти, набрав 11 очков (у Тейтума больше — 12), но зато эффектно завершил 12-минутку точным попаданием из-за дуги.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Примечательно: за эту четверть «кельты» при помощи трёхочковых бросков набрали 21 очко (7 из 12), тем временем «Хит» суммарно — 20 (8 из 17 с игры, 2 из 5 — из-за дуги). При этом гости показали самую низкую результативность в определённой четверти в нынешнем розыгрыше плей-офф.

У Эрика Споэльстры вышло так, что доверие перешло на игроков скамейки запасных. Так, в первой половине запасные набрали 25 очков (10 из 16 с игры) и совершили три потери против 19 очков (7 из 22 с игры) и семи потерь игроков стартовой пятёрки. К слову, хозяева к большому перерыву уже лидировали с солидным преимуществом — 61:44.

Тем не менее без казусов никуда. Джейсон Тейтум в начале четвёртой четверти при попытке уйти в быстрый отрыв отдал очень неточную передачу на Джейлена Брауна, который сразу понял — почтальон ошибся адресом. Или это проблемы с плечом повлияли на форварда…

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Так или иначе, практически 20-очковая разница (или около того) держалась до тех пор, пока Джо Маззулла не вывел на площадку игроков глубокой ротации. Гости чуть-чуть сократили отставание — до «+10», но форвард Сэм Хозер всё же поставил точку, сделав «+13».

Болельщик «Бостона» показывает жест «тайм-аут» Фото: Кадр из трансляции

Общее

Если мы всё-таки рассчитываем на камбэк и победу «Бостона» в серии, то это — идеальный шанс. Эксклюзивный случай в истории, как-никак. Подопечные Маззуллы по таланту превосходят «Майами», который, в свою очередь, может рассчитывать в следующих играх на постоянные попадания из-за дуги.

По всей видимости, Маззулла в этой серии просмотрел больше матчей в записи, чем Роман Ротенберг за свою карьеру, и пришёл к нужным умозаключениям.

Хмельные напитки, судя по всему, были лишними. Да, Джимми?