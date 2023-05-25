«Я испорченный товар». Маррей до слёз боялся, что «Денвер» обменяет его после травмы

Впервые в истории франшизы «Денвер Наггетс» обеспечил себе выход в финал НБА. В битве за звание победителя Западной конференции коллективу удалось вынести «Лос-Анджелес Лейкерс» 4-0, а главной звездой этой серии на удивление стал не двукратный MVP Никола Йокич, а его младший напарник — Джамал Маррей.

Он присоединился к «Денверу» ещё в 2016-м, и руку к этому, пускай и косвенно, приложил другая звезда команды из Колорадо — Кармело Энтони, на днях официально объявивший о завершении карьеры. Обменяв его в «Никс» в далёком 2011-м, клуб получил право на обмен пиками первого раунда на драфте-2016. В итоге «Наггетс» воспользовались этой опцией и, приняв седьмой выбор от «Нью-Йорка», забрали именно Джамала Маррея.

Энтони лишь единожды играл в финале конференции — в 2009-м, где вместе с «Денвером» уступил «Лейкерс» Коби Брайанта и Пау Газоля — 2-4. Ну а теперь прямо к завершению его карьеры «Наггетс» всё же взяли реванш — причём именно благодаря Маррею, которого в команде не было бы, не запроси Кармело обмена.

В серии с «Лейкерс» Джамал в среднем набирал по 32,5 очка (52,7% с игры, 40,5% из-за дуги), 6,3 подбора, 5,8 передачи, 2,3 перехвата и 3,8 трёхочковых. Так, он стал самым результативным игроком финала Запада, а во второй и третьей встречах также был лучшим в составе «Денвера» с 37 очками.

Ещё два года назад и сам Маррей не верил, что останется в «Денвере». Тогда, в апреле 2021-го, он заработал серьёзную травму, которая могла резко переломить ход его карьеры.

Произошло это в матче регулярного чемпионата с «Голден Стэйт». Играть оставалось всего 50 секунд, когда Джамал подпрыгнул, пытаясь оформить лэй-ап, но тут же рухнул на паркет. Маррей был в агонии: держась за колено, он перекатывался по покрытию, после чего не смог самостоятельно покинуть площадку — припрыгивающего на одной ноге игрока вынесли под руки.

Травмированный Маррей в матче с «Голден Стэйт» Фото: Harry How/Getty Images

«Я помню, как мы ехали с ним в автобусе в аэропорт на следующий день после того, как он получил травму в матче с «Голден Стэйт». У него были слёзы на глазах. Я сказал ему: «Эй, парень, ты вернёшься на площадку, и не просто вернёшься, но и станешь лучше.

В тот момент в это было действительно трудно поверить. Его первой мыслью было: «Ребята, вы собираетесь меня обменять? Я теперь «испорченный товар», вы собираетесь меня обменять?» Я обнял его и сказал: «Нет, чёрт возьми. Ты наш. Мы любим тебя и поможем тебе вернуться», – сказал главный тренер «Наггетс» Майк Мэлоун.

Такая реакция неудивительна. Ведь и до травмы в «Наггетс» поговаривали о том, чтобы обменять Маррея.

«Когда-то Тим Коннелли (бывший генменеджер «Наггетс». – Прим. «Чемпионата») позвонил мне и сказал: «Эй, мы можем обменять Джамала на этого парня». Это было, наверное, три или четыре года назад — и это был звёздный игрок. Я сказал: «Нет. Давайте не будем торопиться. У нас терпеливая группа владельцев. Давайте, чёрт возьми, не будем торопиться и сделаем всё правильно». Громкое имя не всегда лучше. И таких примеров бесчисленное множество», — вспомнил Мэлоун.

В «Денвере» Джамала не бросили. МРТ-обследование выявило у него разрыв крестообразных связок колена, и спустя несколько дней игрок был вынужден перенести операцию. Восстановление проходило медленно: в «Наггетс» рассчитывали, что Маррей вернётся в строй к плей-офф-2021/2022, но этого так и не произошло. Защитник принял непростое решение пропустить сезон целиком, чтобы навсегда забыть о травме.

Он отсутствовал ровно 555 дней и вернулся к началу нынешнего сезона.

«Во время восстановления мне было очень непросто. Я хотел сохранять спокойствие, не высовываться и работать так, чтобы я был готов к возвращению. Теперь мы в плей-офф и делаем то, что делаем. Давайте сначала доберёмся до финала, а потом мы сможем поговорить», — сказал Маррей после третьего матча с «Лейкерс».

Его и Майкла Портера называли ключом к успеху «Денвера». Как-никак Йокичу нужна была подмога — и с ролью второй звезды Джамал справился на все сто. В нынешнем плей-офф он и Никола набирали по 25 очков в одной игре аж семь раз. Это второй в истории результат для команды, добравшейся до финала НБА. Больше было только у Леброна и Энтони Дэвиса перед финалом-2020 — восемь.

Джамал Маррей и Никола Йокич Фото: AAron Ontiveroz/Getty Images

«Больше всего я рад за Джамала. Просто потому, что он был травмирован. У него был тяжёлый период. Он думал, что его хотят обменять. Он играет очень хорошо — ведёт нас за собой, контролирует игру и совершает броски. Джамал доказал, что он работает, что он особенный игрок в этой лиге, и я так рад за него», — сказал Никола Йокич после четвёртой игры.

Теперь атакующему дуэту «Наггетс» предстоит последнее испытание — финал НБА. Там они сыграют либо с «Бостоном», либо с «Майами», которые в данный момент соревнуются за победу в Восточной конференции. Первый матч финальной серии должен состояться уже 1 июня. Посмотрим, как Маррей проявит себя!