«Бостон» продолжит побеждать? Чем ответит «Майами» Эрика Споэльстры в шестом матче. LIVE

Гейб Винсент — важный элемент «Майами»

📊 Стоит ли упоминать, что Винсент в нынешнем розыгрыше плей-офф набирает в среднем 13,1 очка? Это третий лучший показатель в «Майами». Его отсутствие будет существенным.

На первом месте в списке лучших скореров «Хит» располагается Джимми Батлер с 28,8 очка, на втором — Бэм Адебайо, на счету которого 17,5 балла. За последним, кстати, можно и нужно пристально следить.