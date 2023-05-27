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«Майами Хит» — «Бостон Селтикс»: онлайн-трансляция шестого матча плей-офф НБА, финал Востока, 28 мая 2023 года

«Бостон» продолжит побеждать? Чем ответит «Майами» Эрика Споэльстры в шестом матче. LIVE
Артемий Берстенев
Чем ответит «Майами» Споэльстры в шестом матче
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На пути к 3-3 в серии. А ведь было 0-3.

Пока ребята из «Денвер Наггетс» отдыхают (не на рыбалке), мы с вами работаем в штатном режиме (в вашем случае быть болельщиком — тоже работа), как и баскетболисты «Майами Хит» и «Бостон Селтикс». Подопечные Джо Маззуллы одержали две победы подряд и находятся на пути к третьей. А ведь «Хит» лидировали в серии со счётом 3-0 и вот-вот были готовы оказаться в финале НБА — первом для флоридского коллектива с 2020 года.

НБА - плей-офф. Финал - Восток. 6-й матч
28 мая 2023, воскресенье. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Не начался
Бостон Селтикс
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Лучшие скореры серии в составе «Бостона:

  1. Джейсон Тейтум: 26,6 очка (50,5% с игры, 28,6% — из-за дуги), 9,8 подбора и 5,8 передачи.
  2. Джейлен Браун: 17,6 очка (41,1% с игры, 20% — из-за дуги), пять подборов и 3,2 передачи.
  3. Деррик Уайт: 14,2 очка (57,1% с игры, 58,1% — из-за дуги), 2,4 подбора и 1,4 передачи.

Лучшие скореры серии в составе «Майами:

  1. Джимми Батлер: 24,2 очка (45,7% с игры, 25% — из-за дуги), семь подборов и 5,8 передачи.
  2. Калеб Мартин: 17,6 очка (59,3% с игры, 45,2% — из-за дуги), четыре подбора и 1,6 передачи.
  3. Гейб Винсент: 17,5 очка (57,9% с игры, 50% — из-за дуги), 2,3 передачи и два подбора.
Простое, но уместное мнение
Live Артемий Берстенев

Гейб Винсент — важный элемент «Майами»

📊 Стоит ли упоминать, что Винсент в нынешнем розыгрыше плей-офф набирает в среднем 13,1 очка? Это третий лучший показатель в «Майами». Его отсутствие будет существенным.

На первом месте в списке лучших скореров «Хит» располагается Джимми Батлер с 28,8 очка, на втором — Бэм Адебайо, на счету которого 17,5 балла. За последним, кстати, можно и нужно пристально следить.

16:23 Артемий Берстенев

Они могут сыграть. Возможно

🚑 Разыгрывающий «Бостона» Малкольм Брогдон и разыгрывающий «Майами» Гейб Винсент рискуют пропустить встречу. У Брогдона проблемы с запястьем, у Винсента — с голеностопом. Данило Галлинари («Селтикс» — колено) и Тайлер Хирроу («Хит» — перелом руки) не появятся на площадке.

16:14 Артемий Берстенев

Таки факт

😮 «Портленд Трэйл Блэйзерс» ближе всех был к тому, чтобы отыграть отставание в серии плей-офф при счёте 0-3. В 2003 году подопечные Мориса Чикса с «Даллас Маверикс» довели дело до семи матчей. В заключительной игре за три минуты до конца при счёте 93:93 «Маверикс» совершили рывок 14:2 и одержали победу.

16:02 Артемий Берстенев

Простое, но уместное мнение

🤔 Если «Майами» всё же проиграет шестой матч, то, считай, для них всё кончено. Психологическая нагрузка, следующий выездной и решающий матч под номером «семь» — основные факторы для серьёзного давления!

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