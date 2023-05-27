«Игроки управляют клубами». Слова бывшего тренера НБА — правда или ложь?

Ларри Браун — известный авторитетный главный тренер в Национальной баскетбольной ассоциации, которому сейчас 82 года (и он старше Грега Поповича на восемь лет). Начинал в лучшей баскетбольной лиге мира в качестве главного тренера «Денвер Наггетс» — с 1974 года и в течение следующих пяти лет. До этого он два сезона проработал в АБА (Американская баскетбольная ассоциация, существовавшая до 1974 года. — Прим. «Чемпионата»).

Главный тренер «Денвера» Ларри Браун спорит с судьей в 1978 году Фото: Mark Junge/Getty Images

В его послужном списке также «Нью-Джерси Нетс» (1981–1983), «Сан-Антонио Спёрс» (1988–1992), «Лос-Анджелес Клипперс» (1992–1993), «Индиана Пэйсерс» (1993–1997), «Филадельфия Сиксерс» (1997–2003), «Детройт Пистонс» (2003–2005), «Нью-Йорк Никс» (2005–2006) и «Шарлотт Бобкэтс» (2008–2010). Ларри работал и со студентами — в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (1979–1981) и Канзасском университете (1983–1988).

В 2022 году Браун занимал должность специального консультанта главного тренера в университете Мемфиса, однако прекратил деятельность из-за проблем со здоровьем. Прежде всего тренер Ларри известен тем, что в 2004 году в качестве рулевого «Пистонс» стал чемпионом НБА, обыграв в финальной серии «Лос-Анджелес Лейкерс» Фила Джексона со счётом 4-1.

В чём проблема?

Во время недавнего эфира программы Takeoff, которая транслируется на телеканале NBC Sports, Браун выразил мнение, что многие более-менее авторитетные рулевые боятся брать на себя ответственность при работе с молодым поколением баскетболистов. Сказано это было на фоне последних тренерских отстранений.

Ларри Браун экс главный тренер НБА Сейчас в лиге так много молодых ребят. Я смотрю на скамейки запасных различных команд и вижу 15 абсолютно одинаково одетых парней. Меня это беспокоит. Когда я только начинал свою деятельность, можно было наладить отношения с игроками. Теперь всё по-другому. Сейчас стараются найти молодого специалиста, который может наладить контакт. Я в это не верю. Думаю, многие боятся тренировать этих ребят… Игроки зарабатывают так много денег. Складывается впечатление, будто они управляют клубами НБА. И это можно понять. Всё-таки у парней по $ 40–50 млн, и они намерены высказываться, вставить своё слово.

Главные тренеры омолодились — справедливо. На данный момент в лиге четыре наставника, которым даже нет 40 лет, — Джо Маззулла («Бостон Селтикс» — 34 года), Уилл Харди («Юта Джаз» — 35 лет), Марк Дэйгнолт («Оклахома-Сити Тандер» — 38 лет) и Тейлор Дженкинс («Мемфис Гриззлиз» — 38 лет).

Десяти наставникам нет и 50: Уилли Грин («Нью-Орлеан Пеликанс» — 41 год), Джей Би Бикерстафф («Кливленд Кавальерс» — 44 года), Джамал Мозли («Орландо Мэджик» — 44 года), Тайрон Лю («Лос-Анджелес Клипперс» — 46 лет), Чонси Биллапс («Портленд Трэйл Блэйзерс» — 46 лет), Уэс Анселд-младший («Вашингтон Уизардс» — 47 лет), Жак Вон («Бруклин Нетс» — 48 лет) и Дарвин Хэм («Лос-Анджелес Лейкерс» — 49 лет). Самые возрастные, нетрудно догадаться, — Грег Попович («Сан-Антонио Спёрс» — 74 года) и Том Тибодо («Нью-Йорк Никс» — 65 лет).

Но чего им бояться? Обо всех рисках они заранее осведомлены и прекрасно знают, к чему могут привести внутренние конфликты. Так чего бояться?

Если вспомнить последние громкие тренерские увольнения Дока Риверса («Филадельфия Сиксерс»), Монти Уильямса («Финикс Санз») и Бада Буденхольцера («Милуоки Бакс»), трудно представить, чтобы игроки имели какое-никакое влияние при принятии подобных решений руководствами клуба. Представьте, чтобы условный Яннис Адетокунбо и другие игроки «Милуоки» имели отношение к решениям фронт-офиса, особенно когда речь идёт о тренере, который помог «оленям» заработать чемпионский кубок.

Возможно, большинство команд сохранили бы своих наставников, зная, что не найдётся лучшая замена. Не исключено, эти увольнения и пошли друг за другом — не просто так условный Док Риверс после отставки «Сиксерс» пошёл на собеседование в «Финикс», а Ник Нёрс (бывший наставник «Торонто Рэпторс») — в «Филадельфию».

Браун, безусловно, прав в том, что у игроков могут спрашивать мнения, советоваться с ними (как при переходе Кайри Ирвинга в «Даллас» — у Луки Дончича спросили его мнение на этот счёт), и это абсолютно нормально. Но утверждать, что игроки прямо влияют и манипулируют действиями команд… Это слишком непросто, чтобы опровергнуть. И тому примеры: Монти Уильямс, Дэвид Блатт, Нэйт Макмиллан, Кенни Аткинсон и Фрэнк Вогель.

Очевидно: легко сделать тренера козлом отпущения в случае клубных провалов. Тренерами легче распоряжаться, чем игроками — таковы реалии.

Так и живём.