«Бостон» стал четвёртой командой в истории, сделавшей счёт в серии 3-3 после 0-3.

Деррик Уайт подарил нам седьмой матч! Мы определённо скажем ему спасибо

«Бостон Селтикс» стал, как вы поняли по анонсу, четвёртым коллективом в истории плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, доведя дело в серии плей-офф до 3-3, уступая по ходу 0-3. Уникальный случай всё-таки. Про победу в серии писать не будем — оставим на сладкое для потенциально исторического момента.

Кому ранее удавалось сравняться в сериях после 0-3? Другие случаи:

1951 год. Финальная серия НБА — «Нью-Йорк Никс» сделал равным счёт с «Рочестер Роялз». 1994 год. Полуфинал Восточной конференции — «Денвер Наггетс» довёл дело до седьмого матча с «Ютой Джаз». 2003 год. Первый раунд Западной конференции — «Портленд Трэйл Блэйзерс» догнал «Даллас Маверикс».

Деррик Уайт любезно организовал нам четвёртый подобный случай в истории после успешно выполненных штрафных бросков от Джимми Батлера, которые вывели команду Эрика Споэльстры вперёд.

За три секунды до конца основного времени разыгрывающий «Бостона» отдал передачу Маркусу Смарту, который решил бросить трёхочковый (вполне логично, времени-то оставалось немного). Деррик, как и полагается адекватным баскетболистам, на всякий случай побежал в трёхсекундную зону соперника. Удачный отскок — и успешное добивание!

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Реакция

«Какое-то сумасшествие! Игра под номером «семь», мы идём», — написал квотербек «Канзас-Сити Чифс» (НФЛ — американский футбол. — Прим. «Чемпионата») Патрик Махоумс.

«Седьмая игра в Бостоне! Именно поэтому мы любим плей-офф НБА», — отреагировал родственник Стефена Карри Дэмион Ли.

«Окей, седьмая игра», — без энтузиазма выделился форвард «Бруклин Нетс» Ройс О'Нил.

«Дикая игра какая-то выдалась!» — верно подметил атакующий защитник «Нью-Йорк Никс» Джош Харт.

«Спорт. Лучшее. Худшее», — кратко подытожил обозреватель Associated Press Тим Рейнолдс.

А вот так отреагировали скамейки обеих команд на финальное заключение судей матча — путбэк засчитан — победа за «Селтикс». Слёзы и радость — всё на ваших экранах.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напоминаем. Мы на пути к первой победе в серии плей-офф, когда одна из команд проигрывала по ходу со счётом 0-3.