Серия, длящаяся с 2007 года. Новое поколение звёзд НБА не побьёт этот рекорд Леброна

Леброн Джеймс — самый результативный игрок в истории НБА. Несколько месяцев назад он обогнал Карима Абдул-Джаббара по набранным очкам и поднялся на первое место в этом рейтинге. Его рекорд простоял почти 40 лет, и теперь напрашивается вопрос: «А обойдёт ли кто-то самого Короля?» Возможно. Хорошо, что в его копилке есть ещё одно достижение, потягаться с которым будет ой как непросто.

Брон является обладателем уникальной действующей серии: он набирал двузначное количество очков аж в 1151 игре регулярного чемпионата подряд. Это 14 полных сезонов по 82 матча. С 7 января 2007 года Джеймс не набрал менее 10 очков ни в одной встрече, в которой принимал участие (не учитывая плей-офф, где в двух различных случаях были семь и восемь очков).

1151. Для сравнения, Уилт Чемберлен, Билл Расселл, Мэджик Джонсон, Айзея Томас, Ларри Бёрд и Майкл Джордан не провели столько матчей регулярки за всю игровую карьеру. У последнего аналогичная серия, кстати, продолжалась 866 матчей — это второй результат в истории. Получается, Леброн — единственный, кому покорилась отметка в 900 игр.

Среди действующих игроков вторым по продолжительности подобной серии является Джоэл Эмбиид с 135 встречами. Затем идёт Джейсон Тейтум (129 матчей), после него — Кевин Дюрант (113) и Паскаль Сиакам (92).

25-летний Тейтум — самый молодой в первой пятёрке, но его и Леброна разделяют 1022 матча регулярки. Даже если форвард «Бостона» не пропустит вообще ни одной встречи, рекорд Джеймса он сможет побить только к чемпионату-2035/2036, будучи в возрасте 38 лет.

Леброн Джеймс и Джейсон Тейтум Фото: Maddie Meyer/Getty Images

В лиге есть и другие молодые звёзды, которые фактически лишились шансов сравняться с Броном по этому показателю.

Звезда «Маверикс» Лука Дончич, которому недавно исполнилось 24 года, имеет на руках серию из 21 матча. И даже если он будет проводить по 70 матчей в сезоне до своих 40 лет, то закончит с 1141 встречей — на 10 меньше, чем уже есть у Джеймса. И это при том, что за последние четыре года Лука не сумел набрать двузначное количество очков всего дважды, суммарно отыграв в тех матчах лишь пять минут. И это доказывает, что прервать такую серию даже легче, чем кажется.

При тех же условиях Трей Янг из «Атланты», которому будет 25 в сентябре, к 40 годам будет иметь лишь 1059 подобных матчей. У Джа Моранта из «Гриззлиз», набиравшего не менее 10 очков в последних 37 встречах, при таком раскладе будет 1157 игр. То есть, если Леброн всё-таки не завершит карьеру этим летом, для Джа он наверняка будет недостижим. Если янгстер, конечно, вообще задержится в НБА с его-то поведением.

В общем, уже сейчас всё выглядит так, будто побить рекорд Леброна будет крайне тяжело. Его постоянству можно только позавидовать. За более чем 16 лет мы ни разу не видели, чтобы у Джеймса совсем «не летело». Ни разу он не выбыл из-за травмы на первых минутах встречи. Хотя некоторые инциденты всё же были.

Например, в марте 2021-го Леброн подвернул голеностоп в матче с «Атлантой» и рисковал покинуть площадку с — подумать только — семью очками. Повреждение игрок заработал рано, в начале второй четверти. Но прерывать драгоценную серию спустя аж 14 лет Джеймс всё равно не собирался. Он вернулся в игру, оформил трёхочковый из угла, а уже к следующему владению отправился в раздевалку, после чего со спокойной душой пропустил несколько недель.

Леброн Джеймс Фото: Ronald Martinez/Getty Images

К разговору о постоянстве. В истории НБА было только 10 игроков, которые провели в лиге 20 и более сезонов. Причём ни одному из них не удавалось в среднем набирать более 20 очков в своём 20-м чемпионате — конечно же, кроме Леброна. Он в юбилейном розыгрыше выдавал по 28,9 очка за игру, что даже выше его среднего показателя по карьере (27,2).

Когда Леброн положил начало своей уникальной серии, MVP был Дирк Новицки, чемпионом — «Сан-Антонио», а лучшим бомбардиром — Коби Брайант. С тех пор много воды утекло, но Джеймс как был, так и остаётся одним из ведущих игроков НБА. Или, как сказал Скотти Пиппен, «статистическим» GOAT. Будем надеяться, что вынос от «Денвера» в нынешнем плей-офф всё же не заставит его завершить карьеру.