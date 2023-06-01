«В данк-контестах больше не участвую». Интервью с главным баскетбольным талантом России

Не прошло и года после подписания ЦСКА контракта с Самсоном Руженцевым. До лета 2022-го он не играл в России на профессиональном уровне, проведя много лет в США. Но перед тем, как перебраться в родную страну, Самсон подписал контракт с сербской «Мегой» — признанной кузницей молодых талантов.

За год Руженцев своей игрой заставил говорить о себе. Полёты над кольцом, быстрая и яркая игра влюбляли в него всё больше и больше людей. Ему всего 21 год, и завершившийся не так давно сезон лиги ВТБ стал для него вторым на профессиональном уровне. Наверное, можно смело называть Самсона главным молодым талантом российского баскетбола прямо сейчас.

После серии с «Зенитом» за третье место не все игроки ЦСКА разъехались из Москвы. Но четверым армейцам выпал уникальный шанс отправиться туда, где ближайшие два с небольшим месяца будет солнце. И да, это место за полярным кругом! Норильск с теплотой встретил Ивана Ухова, Филиппа Гафурова, Антона Астапковича и Самсона Руженцева.

Наше интервью с молодым форвардом ЦСКА начиналось на смотровой площадке огромного карьера, где работают машины с трёхэтажный дом. Наверное, не надо говорить, что баскетболисты были в приятном шоке от увиденного.

Игроки ЦСКА на огромном «БелАЗе» Фото: Анна Шамина

— Впечатления классные, — начал Самсон Руженцев. — Я впервые в подобном месте, впервые за полярным кругом. Если честно, когда ехал сюда, то не знал, чего ожидать. Естественно, смотрел какие-то фото, спрашивал у ребят, которые уже ездили сюда, но побывать здесь лично — совсем другое. Фотографии не передают всего размаха и тех впечатлений, что я получаю сейчас.

Гигантская техника — просто фантастика! Когда мы на них смотрели сверху, они казались маленькими, как будто игрушечными. Потом спустились, а там колесо в два раза больше тебя. Обязательно буду показывать друзьям фотографии, которые удалось сделать. Всё, что здесь увидел, по-настоящему красиво!

Самсон Руженцев (слева) и Филипп Гафуров (справа) Фото: Анна Шамина

— Самсон, ваш первый сезон в России подошёл к концу. Давайте вспомним, как вы принимали решение уехать из Сербии и подписать контракт с ЦСКА?

— С момента, когда мне пришло конкретное предложение от ЦСКА, до момента подписания контракта, наверное, прошёл где-то месяц. Это много?

— Кажется, что да.

— Мне надо было подумать над этим серьёзно. Потому что были другие опции. Просто нужно было всё взвесить. Понятно, что не жалею совсем, и думаю, что это было правильное решение.

— Ваш переезд в сербскую «Мегу» уже был сигналом для ЦСКА и остальных команд, что вы готовы оставаться на европейском рынке?

— Да, абсолютно. Думаю, ЦСКА следил за мной и до этого. Но предложение поступило только после сезона в «Меге».

— Можно приоткрыть тайну: для чего нужно было думать так долго? Были равнозначные предложение от других клубов? Сомневались в переезде?

— В принципе, были переговоры насчёт контракта и условий. Сравнивал с другими предложениями. Просто хотел убедиться, что это правильный шаг для меня. Общался с некоторыми людьми, которые могли мне помочь в этом решении. Я должен был знать на 98%, что это то, что мне нужно.

— Вы удивились, когда уже на Суперкубок Единой лиги ВТБ приехала ваша бывшая команда? Находили это символичным?

— Да-да, я был немного в шоке от приезда «Меги» и «Партизана». Было очень классно увидеть своих ребят уже в начале следующего сезона. Не знаю, как это получилось, но было приятно.

— «Мега» — очень необычный клуб, который создан для развития молодых талантов. Как бывший баскетболист этой системы расскажите в чём уникальность этого проекта?

— Если говорить коротко, то это действительно уникальное место. Думаю, в Европе больше такого нет. По сути, они собирают самых перспективных молодых ребят. Старше всех в команде у нас был легионер из США, которому 27 лет. Но он уже как ветеран. Все остальные были 23 года и младше. Суть проекта в том, чтобы набрать перспективных игроков и дать им возможность раскрыться и уйти в лучшие места.

— Как происходила ваша адаптация в ЦСКА? Было тяжелее, чем в «Меге»?

— Все сложности и в «Меге», и в ЦСКА были связаны с баскетболом. Просто я переехал из Америки, где играют совсем в другом стиле. Думаю, в «Меге» адаптироваться было сложнее, поскольку это было моё первое знакомство с европейским баскетболом. В Москву приехал, отыграв полный сезон во взрослом баскетболе. Конечно, ЦСКА — другой уровень. Самое большое различие: там практически всё, чему научился, было от тренера. Он реально дал мне многое за год. Но когда приехал в Москву, то учился абсолютно у всех, кто находился в зале во время тренировочного процесса. У всех есть опыт, и я просто впитывал это как губка.

Самсон Руженцев с мячом Фото: Михаил Сербин, ПБК ЦСКА

— Всё-таки вас можно считать продуктом американской системы? Раз после переезда в Европу пришлось перестраиваться и привыкать?

— Наверное, да. Я уехал очень рано, когда мне было всего 15 лет. Конечно, я успел поиграть до этого в чемпионате России, но даже в детско-юношеской баскетбольной лиге не играл. Тренировался как раз в ДЮБЛе ЦСКА. Но до подписания так и не дошло. Хотя, вообще, я продукт своего отца. Он мне всё дал до того, как я уехал. Там уже прибавлял, развивался.

— Сейчас, когда вы профи, папа даёт советы?

— Уже не так много. Наверное, с тех пор как я перешёл в «Мегу», он уже не на столько вовлечён в процесс. Мы общаемся, обсуждаем игры, но всё это на другом уровне происходит.

— Ваша роль в ЦСКА по ходу сезона менялась. Совпадало это с вашими ожиданиями?

— Я примерно ожидал вот это, когда сюда приходил. В той же «Меге» тоже проходил это. Там тоже приходилось доказывать, буквально выцарапывать минуты. Морально был готов, знал свои возможности и ждал своего шанса. Думаю, в ЦСКА с этим было даже проще. Какое-то доверие от тренера уже было с самого начала. Может, его было не так много. В каких-то матчах он доверял или, может, проверял. Но давал шанс.

— Можно ли говорить, что Матч звёзд лиги ВТБ дал толчок Самсону Руженцеву? О вас начали больше говорить после яркого выступления в игре и победы в конкурсе по броскам сверху.

— Нет. Уверен, что Матч звёзд никак не влияет на это. Тем более тренеру точно плевать на победу в данк-контесте. Он и так знает, что я сверху умею забивать. Ему это без разницы. Это был приятный бонус. Да, стали, наверное, больше узнавать. Ничего особо не поменялось после Матча звёзд. Особенно в плане баскетбола и обстановки в команде.

Самсон Руженцев Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

— Вы сами что выбираете: красиво забить сверху или атаковать издали? В этом сезоне показали, как успешно можно сочетать и то, и другое.

— Я вообще-то хочу быть и тем, и тем. Не знаю, могу и то, и другое сделать. Ты либо бросаешь, либо, если человек на тебя выходит, проходишь и дальше читаешь ситуацию: забиваешь сверху, отдаёшь пас, бросаешь со средней.

— В прошлом сезоне Марио Хезонья на Матче звёзд участвовал во всех конкурсах. Можем увидеть что-то подобное от вас?

— В этом сезоне пытался поучаствовать в конкурсе трёхочковых тоже. К сожалению, мне отказали, сказав, что нужно выбрать что-то одно. Решил выбрать данки. На самом деле, с бросками сверху я всё — закончил. В данк-контестах больше не участвую. В моей жизни был почти десяток подобных конкурсов. Во-первых, мне просто нечего показывать. Для этого нужно что-то придумывать, работать целенаправленно над этим. А я не так много времени уже этому уделяю. Больше работаю над своей игрой. Думаю, это было последнее моё участие в данк-контесте. А «трёшки» я с удовольствием. Очень хочу в следующем году заявиться.

— Давайте про плей-офф. Да, не получилось победить, но это ваш первый опыт в Единой лиге.

— Плей-офф получился не самым удачным для нас. Понятно, что мы хотели золото. ЦСКА всегда стремится только к первому месту. К сожалению, не получилось. В полуфинале отлетели от «Локо». Соперник провёл очень хорошую работу и удивил всех. Но «бронза», которую мы получили, — это лучше, чем ничего. Для нас была очень важной эта последняя серия с «Зенитом». После поражения в полуфинале, когда кажется, что всё рухнуло, очень сложно собраться и играть за третье место. Ещё и против такого сильного соперника.

Самсон Руженцев в атаке Фото: Эка Дерягина, БК «Зенит»

И в первом матче с «Зенитом» мы не играли в свой баскетбол. После собрались командой, поговорили и изменили ход серии. Поэтому мы довольны тем, как закончился плей-офф. Про себя скажу, что рад полученному шансу. Да, не получилось дожать «Локо». Кажется, в какой-то степени у меня получилось раскрыться в плей-офф. Рад этой возможности.

— Что должен сделать Самсон Руженцев, чтобы после следующего сезона он был доволен собой?

— Хочу сохранить свою стабильную роль. Она у меня была в конце плей-офф как раз. Улучшить свою игру, где-то получать больше возможностей. Нужно заслужить большее доверие тренера. Если улучшусь в этой категории, то для меня это будет успех.