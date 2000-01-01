Стоктона кто-нибудь обойдёт вообще? Пятёрка лучших ассистентов в истории НБА

Отдай передачу! Лучшие в этом компоненте
В рейтинге находятся не только разыгрывающие.
№5. Стив Нэш — 10 335 передач
Двукратный MVP регулярного сезона НБА, проведший последнюю игру в лиге в апреле 2014 года. Нэш по праву считается одним из лучших плеймейкеров.
Канадец за карьеру сыграл за три команды — «Финикс», «Даллас» и «Лейкерс». Однако чемпионом ему стать так и не удалось. Зато Нэш семь раз участвовал в Матчах звёзд НБА и пять раз становился лучшим по передачам по итогам регулярок.
№4. Леброн Джеймс — 10 420
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс на данный момент входит в четвёрку лучших в этом компоненте. Если баскетболист продолжит карьеру, то оставит серьёзную заявку на попадание в топ-3.
Примечательно, что Леброн — единственный в этом списке игрок, не являющийся разыгрывающим как таковым. Джеймс отдаёт за карьеру в среднем 7,3 передачи, а в сезоне-2019/2020 выдал лучший показатель — 10,2.
№3. Крис Пол — 11 501
38-летний Крис Пол продолжает выступать, как и его товарищ Леброн Джеймс. За более чем 18 лет он зарекомендовал себя как один из величайших плеймейкеров в истории НБА.
Даже несмотря на то, что Пол до сих пор без чемпионского титула, его лидерские навыки помогают его командам выходить в плей-офф.
№2. Джейсон Кидд — 12 091
Кидд мог похвастаться продолжительной карьерой в НБА — 19 лет. И это во многом благодаря великолепному виденью площадки.
10-кратный участник Матча всех звёзд пять раз становился лучшим ассистентом по итогам регулярки, а в 2011 году помог «Даллас Маверикс» стать чемпионами НБА.
№1. Джон Стоктон — 15 806
Джону Стоктону принадлежит один из самых трудно повторимых рекордов НБА. С 15 806 передачами легенда «Юты» намного опережает всех остальных в этом списке.
Примечательно, что за свои первые 13 лет в НБА разыгрывающий пропустил всего две встречи. С современным тенденциями «распределения нагрузки» вряд ли кто-то приблизится к Стоктону.
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