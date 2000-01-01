Стоктона кто-нибудь обойдёт вообще? Пятёрка лучших ассистентов в истории НБА

Канадец за карьеру сыграл за три команды — «Финикс», «Даллас» и «Лейкерс». Однако чемпионом ему стать так и не удалось. Зато Нэш семь раз участвовал в Матчах звёзд НБА и пять раз становился лучшим по передачам по итогам регулярок.