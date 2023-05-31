«Талант поколения». Победа в финале сделает Йокича по-настоящему великим

Финал НБА — это всегда битва не только команд, но и звёзд. Стеф Карри против Леброна Джеймса, Коби против бостонского звёздного трио, Джордан против пары Мэлоун — Стоктон и далее по списку. И в нынешнем финале нас тоже ждёт подобное противостояние.

Джимми Батлер — главная звезда и характер всего «Майами». На его плечи ложится весь груз ответственности за результат. Мы говорим «Майами Хит» и представляем Батлера, который на характере вывозит свою команду в финал с восьмого места на Востоке.

Другое дело — «Денвер». Да, все знают, что «Наггетс» очень хороши. Там есть Джамал Маррей, вытаскивающий за уши свою команду в концовках матчей. Да, там есть Никола Йокич, который дважды получил приз MVP сезона и ломает все существующие стереотипы об игре центровых.

Никола Йокич Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Но кажется, что с точки зрения освещения в медиа «Наггетс» – самые настоящие андердоги. Каждого их соперника в плей-офф хвалили как будто бы больше, чем будущих финалистов. Ну разве что «Миннесоту» не считали фаворитом серии. А вот «Финикс» и «Лейкерс» точно получали куда больше внимания.

Конечно, всё это идёт от главной звезды. А именно от Николы Йокича. Серб никогда не стремился к тому, чтобы заполнять своими цитатами новостные сводки. Он не прокачивает свои соцсети и признаётся, что и баскетбол-то для него сродни работе. А вот дома, где есть любящая жена и сын — настоящая жизнь. Кто знает, может, именно эта философия и помогла сделать настоящий скачок в карьере балканскому «толстяку»?

Но именно Йокич — главный талант не только финальной серии, но и всей НБА. Его обделяют вниманием, путают сербский язык и русский, пренебрежительно называют толстым, но факт остаётся фактом — Никола Йокич главная звезда НБА с точки зрения непосредственно баскетбола.

В нынешнем сезоне «Денвер» играл на Рождество. А это один из главных показателей популярности и важности клуба для НБА. И это был всего третий раз, когда Йокич выступал в этот день. Даже в сезоне-2021/2022, когда Никола уже был действующим MVP, его обделили вниманием.

Никола Йокич в серии с «Лейкерс» Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Также обделили вниманием его и при определении самого ценного игрока нынешнего сезона. Приз достался Джоэлу Эбииду, который буквально выплакал его, словно трёхлетний ребёнок в магазине игрушек. Надо ли вспоминать, как выступил центровой «Филадельфии» в плей-офф?

Конечно, выиграть три приза MVP подряд удавалось избранным. Последний раз подобное удавалось Ларри Бёрду, забиравшему приз в 1984, 1985 и 1986 годах. До звезды «Бостона» тремя подряд званиями MVP отметились Уилт Чемберлен (1966–1968) и Билл Расселл (1961–1963). И Йокич вполне мог (и даже должен был) быть рядом с этим великим трио.

Никола приучил всех к своей запредельной продуктивности. Его 40+20+10 уже никого не удивит. Он забивает в среднем 25 очков за матч, а продвинутая статистика говорит, что почти 70% его бросков (включая штрафные) превращаются в набранные очки.

Главный тренер «Денвера» Майк Мэлоун не привык разбрасываться комплиментами, но даже он признаёт величие лидера клуба, называет Йокича «талантом поколения». В лиге, которая напичкана звёздами, скромный серб уже несколько лет подряд доминирует, показывая космическую статистику и помогая своему «Денверу» быть выше и выше.

Центровой своей внешностью выбивается из атлетичного мира НБА. Он кажется плюшевым и неповоротливым, но на паркете превращается в разыгрывающего, способного управлять не только партнёрами, но и гипнотизировать соперников. Конечно, не стоит ждать от Йокича мощных данков — это просто не его стиль. Для сравнения: в регулярном чемпионате Никола 29 раз забил сверху, в то время как его оппонент по финалу Джимми Батлер сделал это 55 раз!

При этом Йокич невероятно подвижен. Он здорово защищается благодаря отличной работе ног и правильному перемещению. Но самое опасное оружие «Денвера» — убийственный бросок Джокера вкупе с его идеальными передачами на партнёров. Оставить его один на один на средней дистанции — гарантированно наберёт очки. Сдвоиться — тотчас отдаст пас свободному одноклубнику.

Йокич стремительно летит к своему первому титулу. Именно перстень и звание MVP финальной серии могут приблизить его к настоящему общественному признанию. Тогда уже точно должны закончиться разговоры про его физическую форму, вес и ценность трипл-даблов, которые он регулярно собирает.