«Вся сборная плакала, а мне казалось, что ещё столько выиграем». Исповедь чемпионки НБА

Евгения Белякова — бывший капитан женской сборной России. В 2011-м она победила на Евробаскете в Польше. Тогда её и других молодых баскетболисток называли следующими после «золотого» поколения Степановой, Корстин, Абросимовой, Артешиной, Щёголевой, Рахматуллиной. Казалось, после неудачи в Лондоне, когда сборная России осталась с «деревянной» медалью, обязательно придут победы. В голову даже не могла прийти мысль, что женская сборная по баскетболу после этого ни разу не попадёт на Игры. Даже сейчас, когда прошло уже больше 10 лет, в это как-то не верится. Чего уж говорить о 2012-м, когда главный тренер Борис Соколовский лишился своего поста из-за четвёртого места. Сейчас бы его на руках носили. Не меньше!

Белякова в последние годы выступала за УГМК. Прошедший год играла мало, но клуб всё-таки вернул себе титул чемпиона страны, не проиграв за сезон ни одного матча. В финальной серии «лисицы» взяли реванш у курского «Динамо». А спустя почти три недели в социальных сетях Евгении появился большой пост, где наша баскетболистка рассказала обо всех наболевших темах. «Досталось» и «Чемпионату».

Сразу после публикации мы списались с Евгенией Беляковой, которая в тот момент находилась в отпуске, и решили, что об этом обязательно стоит поговорить. Собственно, первый вопрос был очевиден.

— Евгения, вы завершили карьеру? Подтвердите это официально?

— Да, я выложила в соцсетях пост. Попрощалась с баскетболом. У меня контракт с УГМК закончился 31 мая, и я ушла в свободное плавание. Потому что просто готова уходить. И я очень рада. Думала, что никогда в жизни не уйду из баскетбола и буду играть всю жизнь.

Евгения Белякова в атаке Фото: РИА Новости

— Чем сейчас будет заниматься Евгения Белякова? Есть конкретные планы?

— Продолжу отдыхать. Несмотря на то что весь сезон я не играла, но много тренировалась. И, кажется, на мой организм это повлияло сильно. Этого было много. Сейчас надо восстанавливать силы, организм. Так что точно лето посвящу восстановлению. Причём не только непосредственно тела, но и нервной системы. Год назад узнала, как восстанавливается нервная система, и поняла, что я мало отдыхала. Не в плане количества дней, проведённых на море, а в плане объёма дел. Вот наша встреча сегодня укладывается в три часа работы, которые отвожу на день.

— А после отдыха?

— Пока никому ничего не обещала. События в России и мире развиваются стремительно. Посмотрю, как отдохну. Но играть точно не буду (улыбается).

— Вы же боялись этого дня?

— За свою длинную карьеру много раз думала об этом и каждый раз боялась. Об этом мало кто из профессионалов скажет открыто. Уверена, что у каждого абсолютно есть чувство страха. Мы же привыкли жить в расписании. Я с 19 лет живу в графике. Знаю, что будет с сентября по май. Там я буду чётко принадлежать команде. В 10 утра у меня будет тренировка, а после в шесть вечера ещё одна. Прийти на них нужно здоровой, весёлой, в определённой форме. Летом вы сами видели, в каком жёстком графике живёт национальная команда, когда сначала ты в сжатые сроки готовишься, а после едешь на турнир, где нужно за короткое время провести много матчей и показать результат.

— Это ведь страх не про отсутствие внимания и уж точно не про боязнь не получать деньги за работу?

— Это страх из-за того как раз, что никуда не надо. Точно не про деньги и внимание. Ты просто просыпаешься, а тебе никуда не надо. Поначалу может показаться прикольным. Летом такое бывало в отпуске — классно. Но после этого ты с радостью возвращаешься.

Евгения Белякова Фото: РИА Новости

— Когда впервые задумались над этим?

— Последние полгода уже работали со специалистом, чтобы ушёл этот страх. Когда ты это принимаешь, тогда уже можно задуматься над другими вопросами. Что бы я хотела? Чем заниматься дальше?

— Кто-то из спортсменов открывает рестораны, магазины, начинает заниматься недвижимостью прямо во время карьеры. У вас что-то такое есть или придётся начинать всё с нуля?

— Хороший вопрос. Нет, я не открывала магазинов и объясню почему. Карьера игрока очень короткая, и попросту не хотелось растрачивать себя. В моём конкретном случае речи о параллельных бизнесах вообще не шло. Просто не хватало времени. Как раз семь-восемь лет назад начали делать лагеря и открыли группу «Азбука баскетбола», где я начала отвечать лично каждому, кто задавал вопросы. Мне нравится личное общение. Не могу заявлять о каком-то продукте и лично не отвечать. За лето меня это так измотало, что через четыре месяца я забросила это полностью. Отклик был обалденный, но мне просто не хватало времени. А доверить кому-то просто не могла по моральным соображениям. Вопросы же задавались мне, поэтому и отвечать должна, конечно, я сама.

— Прямо сейчас на что тратите время?

— Сейчас у меня полное вдохновение и унисон с моим блогом — проект «Азбука баскетбола». Сейчас завершаем разработку сайта, записываем модули, вводим в доступ программы и продукты, которые мне самой помогли заиграть и о которых я считаю важным рассказывать.

Хочу, чтобы баскетбол в России стал лучше. Мы сейчас закрылись и живём в своей коробочке, играем местный чемпионат и реально не можем понять, классные мы или не очень. Готовы сражаться на международной арене? На каком уровне?

Мне писали, что женская команда перестала занимать места на Олимпиадах и чемпионатах мира, поэтому про нас перестали писать. Да, хорошо. Но сколько раз надо ещё выиграть нашим волейболистам, чтобы про них повсюду начали говорить?

Евгения Белякова Фото: РИА Новости

— Если говорить о том крике души. Вы ведь опубликовали этот пост спустя почти три недели после победы в финале чемпионата России. Получается, что эмоции не угасли?

— Более того, я писала этот пост из очень красивого места, где была в отпуске. В это время была очень далеко от России. Поняла, что не могу уже молчать. Было обидно, когда поняла, что про нас так никто и не напишет. Нет даже интереса элементарного.

— Давайте объясним тем, кто будет читать это интервью, почему победа УГМК — это действительно круто.

— Мы проиграли в сентябре МБА. Это был финал Спартакиады. Нас не обыграли. Просто разгромили! Мы смотрелись беспомощно, отвратительно. Мне тогда казалось, что чемпионат будет очень непредсказуемым. Предположить, что УГМК будет гегемоном было просто нельзя. И по ходу сезона мы готовились одинаково серьёзно абсолютно к каждому сопернику, поскольку просто не понимали свои силы. Это большая работа тренерского штаба, большая работа девочек. У меня есть видео, где мы с Машей Вадеевой плачем. Нам было тяжело физически добыть эти победы. Пройти сезон без поражений это не так просто, как может показаться со стороны.

И я не говорю, что нужно хвалить УГМК. Давайте скажем про «Динамо» из Курска. Они тоже весь сезон боролись, чтобы в итоге прийти к серебряным медалям, и какой бой они нам дали в финальной серии. Хотя в начале сезона, вот серьёзно, все думали, что МБА будет чемпионом.

Если уж говорить про интересные темы, то давайте расскажем, какой крутой Василий Николаевич Карасёв. Об этом же мало кто знает, но он выиграл в прошлом году титул с женским «Динамо», а после отправился в мужской клуб МБА и там очень ярко выступил. И ведь у него до сих пор есть несколько комбинаций, которые он использовал ещё с девчонками. Круто, что это работает и в мужском баскетболе. А как они круто играли в Лиге ВТБ! Особенно в первой части. Вот я хочу такую аналитику читать.

Евгения Белякова Фото: РИА Новости

— 10 лет назад мы вместе были в маленьком французском городке Ванн, где наша сборная не смогла выйти из группы. И вот с того времени ни одной победы и медали до сих пор не было. Это больная тема для вас?

— Это грусть, согласна. Надо про это также говорить. Кто-то скажет: «Они просто не умеют играть». Но есть ведь и объективные факторы. Например смена поколений. Уходит Бекки Хэммон, а после неё просто никого. А она вообще половиной команды на тот момент была.

— Ушли также Илона Корстин, Светлана Абросимова, Мария Степанова…

— Мы действительно забываем про вот этот переход. Не было игроков, тренеров, и резко все ушли, и сборная осталась обесточенная. Плюс если бы всё это предавалось широкой огласке, может быть, и в федерации не стали бы так часто менять тренеров и старались бы сгладить как-то этот процесс.

— Казалось, что многочисленные победы на молодёжных чемпионатах должны гарантировать этот плавный переход.

— Так бывает в сборных. Посмотрите на Испанию, как они страдают из-за этого. Сколько у них этот переход шёл. Хотя казалось, что у них есть три-четыре игрока, которые несут на своих плечах результат, и есть талантливая молодёжь. Но нельзя выиграть молодёжный чемпионат, сразу прийти в основную сборную и давать результат.

Ну и плюс резкая смена тренерских штабов в сборной России — это ведь ещё и смена традиций. После Олимпиады ушёл Борис Ильич Соколовский, после приходит другой тренер, и это новые правила, новая форма, новые игроки. Даже руководитель РФБ другой. И через два года всё это снова меняется.

— Всё это сейчас будет звучать как оправдание. Не находите?

— Конечно, не из-за этого мы проигрывали. Мы были менее талантливы. Другие команды были в лучшей форме. Мы проигрывали сборной Греции, но никто из гречанок нигде не играет в итоге. Вот они один раз собрались, выбили нас — и всё. Но мы были слабее — факт. И вот с этим можно разбираться. Почему я — Женя Белякова — не смогла на своих плечах протащить сборную. Мне интересно во всём этом разбираться тоже.

— Получается, что четвёртое место на Играх в Лондоне — это последний раз, когда вы всерьёз боролись за медали на большом турнире.

— Тогда вся сборная плакала. Илона, Ира Осипова — все вообще ревели. А у меня ни слезинки. Мне казалось, что мы ещё столько выиграем. И вот сейчас мне 36 лет, и на Олимпиаду после того раза я так и не поехала.

Молодые игроки сейчас идут и так же думают: «Да это они не умеют играть. Мы-то сейчас придём и покажем им». Но не получается. Значит, им чего-то не хватает, и нужно добавлять. Где предложения кому-то из наших игроков от клубов из других стран? Сейчас сложно. Но можно же. Думаю, мы должны стремиться показать себя в сильнейших турнирах.

— Вы не общались с Марией Вадеевой на тему её отъезда в женскую НБА? Недавно она сказала, что хочет взять отдых. Но сейчас как раз нет турниров сборных, чемпионат давно закончился. Почему она не едет? Это же как раз может выступить маркером для остальных.

— Про Машу лучше спросить у неё. Скажу за себя. Почему я не поехала играть второй сезон туда? Потому что было очень сложно без отпуска, без выдоха. Наверное, Маше тоже было бы сложно. У нас сейчас очень плотный чемпионат. И здесь нужно обязательно похвалить федерацию за то, что придумали такой формат. Наверное, если бы я после сезона в России ездила ещё и в НБА, то не доиграла бы до 36 лет.

— А американки, которые так живут каждый год, получается сделаны из куска железа?

— Почти так. Они действительно фантастически выносливы. У меня на этот счёт есть своя теория. В том возрасте, когда закладывается выносливость, растёт организм — они все тренируются в своих институтах. А там, если ты выжил, тебе «физухи» хватает на пять лет вперёд. Потому что американский студенческий баскетбол — это всё про физические кондиции.

— Вас действительно расстроило отсутствие Андрея Кириленко на награждении по итогам чемпионата России?

— Да, очень. Так получается, что уже много турниров подряд его не бывает. Понятно, что большая занятость и так далее, но для самих игроков это очень важно. Присутствие президента федерации — показатель уровня мероприятия. Чтобы кубок вручал именно президент и финал чемпионата был настоящим праздником!

— В прошлом сезоне главной повесткой в женском баскетболе была Бриттни Грайнер. Вы же понимаете, что это не про спорт, а про геополитику, и именно поэтому тексты на «Чемпионате», посвящённые вашей подруге по УГМК, вызывали огромный интерес. Их читали сотни тысяч людей. Большинству, скорее всего, не интересен был клуб, её броски сверху.

— Да, вся эта ситуация была непростой и для неё, и для нас. Мы не могли давать комментарии, общаться на эти темы. Понимали всю сложность. У меня не было претензий, что это освещается в СМИ. Просто из-за этого как будто забыли всё остальное. А что касается самой Бриттни, то мы поддерживали общение. Я ездила в СИЗО, и мы общались лично.

— Не боялись, что она могла отказаться общаться с вами?

— Честно, небольшие сомнения внутри были. Скорее, из-за её внутреннего состояния. Мы не знали, как она всё это переживает. Но она не сломалась. У неё, конечно, фантастический стержень, характер. И об этом тоже надо говорить. Она ведь не просто двухметровая спортсменка, которая забивает сверху. Она личность. Было забавно, когда в СИЗО меня спросили: «А, вы приехали навестить нашу девочку?» Поразило, как мило к ней там обращались работники. Мы на днях созванивались с ней по видео. Рада, что она уже вернулась в баскетбол и что у неё всё хорошо.