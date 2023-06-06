Любая смерть — это трагедия. Николай Рогожкин неожиданно покинул баскетбольный мир

Сутки назад баскетбольный мир узнал о смерти Николая Александровича Рогожкина, нашего российского гиганта с ростом 222 сантиметра. Наша пресса и спортивное сообщество то и дело, что обсуждали эту зловещую новость. Причина смерти 29-летнего Рогожкина официально такая — вирусный менингит.

Во время одной из тренировок Николай чувствовал себя плохо: выяснилось, что у него было обнаружено заболевание, с которым бороться было слишком поздно. Игрока ввели в искусственную кому, но через три дня он покинул этот мир. Скончался Рогожкин 5 мая. Правда, об этом стало известно ровно спустя месяц.

Менингит. Первое упоминание — в XVIII веке

В медицинских экспертов нет смысла играть, но основный фактор, который способствует развитию этого недуга, — ослабленный иммунитет. Другой — чрезмерное употребление спиртных напитков и наркотиков.

В 2022 году Николай попал в неприятный инцидент, когда спортсмена задержали по подозрению в «незаконном хранении наркотических средств в значительном размере без цели сбыта». Александр Рогожкин, отец Николая, прокомментировал эту ситуацию так.

«У Коли было огромное желание исправиться и большая сила воли. Вся эта история была как страшный сон. После этого случая Коля абсолютно изменил своё отношение даже к обычным сигаретам — больше не было никаких вредных привычек. Он понял, насколько опасна эта грань, и больше не рисковал. Было тяжело, но он сумел сосредоточиться на любимом деле — баскетболе. Ради игры сын был готов всё преодолеть. Помню, сколько раз ему предлагали пойти работать тренером — он ни в какую не соглашался. Говорил: «Буду играть, пока могу». Даже в выходные, сидя за компьютером, играл в баскетбол. Просто жил им», — поделился Александр.

Николай Рогожкин Фото: vk.com/khimkipodmoskovie

Мы не акцентируем и не утверждаем, что наркотики напрямую связаны — это всего лишь факт. Тут появляется серьёзный вопрос к медицинскому персоналу: всё-таки менингит давно известен и так или иначе изучен, о симптомах заболевания осведомлены — даже существует профилактическое лечение. С другой стороны, учитывая, что Николай предпочитал не обращать внимания на боли, не жалел себя. О том, как долго он страдал от этого, можем только догадываться. Возможно, я чего-то не знаю. Мы не знаем. В любом случае иммунная система дала сбой.

Карьера

Николай поздно (по адекватным меркам) начал играть в баскетбол — в 17 лет. И тот факт, что он в дальнейшем играл на профессиональном уровне, заслуживает уважения. Любовь к этому виду спорта решает всё: при желании и в 30 лет начнёшь играть.

В 2013 году Рогожкин представлял сборную России до 21 года на Чемпионате Европы по баскетболу. А уже в 2014 году он начал выступать за фарм-клуб подмосковных «Химок», спустя год и вовсе переехал в Испанию, где защищал цвета второй команды «Мурсии» и время от времени должен был привлекаться к основному составу.

В Испании Николай продержался два года — вплоть до 2018-го — и вернулся в родную страну. Сначала он попробовал свои силы в «Тамбове» (2017/2018), где провёл 19 встреч, а после начал сотрудничество с «Чебоксарскими ястребами» (2018 и 2020/2021). Более того, Рогожкин проявлял интерес не только к классическому баскетболу, но и к формату «три на три», играя за команду «Грязные парни».

Николай Рогожкин Фото: www.youtube.com/@BallGamesru

Скорбь

Любая смерть — это трагедия. Трагедия, с которой столкнулись родные Николая Рогожкина. Потеря — это невыносимая боль. Раны от неё долго залечиваются, а шрамы остаются навсегда. Желаем родным и близким Николая достойно пережить горе — баскетбольное сообщество скорбит вместе с вами.