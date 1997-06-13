Триумфы Джордана и легендарное возвращение Леброна. Уроки истории

Знаковые события в истории НБА
В истории НБА лето, как правило, продолжает радовать нас успехами тех или иных команд.
13 июня 1989 года
«Детройт» обыграл всухую «Лейкерс» в финале НБА — 4-0. Это первый чемпионский титул в истории «Пистонс».
13 июня 1997 года
«Чикаго» в шестом матче финальной серии обыграл «Юту» со счётом 90:86. Майкл Джордан стал MVP серии, а также завоевал пятый перстень за карьеру.
13 июня 2019 года
Форвард «Торонто» Кавай Леонард помог канадскому клубу выиграть первый титул в истории. Леонард был признан MVP, став третьим за всё время игроком, получившим эту награду в составе двух разных команд.
14 июня 1987 года
«Лейкерс» завоевали четвёртый титул за последние восемь лет, обыграв в финальной серии «Бостон» в шести матчах. Мэджик Джонсон получил награду MVP серии.
14 июня 1990 года
«Детройт» стал третьей командой в НБА, защитившей чемпионский титул. Это произошло в серии с «Портлендом» в пяти встречах. «Пистонс» присоединились к «Бостону» и «Лейкерс».
14 июня 1995 года
«Хьюстон» стал первой командой в истории, выигрывавшей чемпионат, будучи посеянной в плей-офф под шестым номером. «Рокетс» расправились с «Орландо» в четырёх играх.
14 июня 1998 года
«Чикаго» выиграл очередной, шестой чемпионский титул. Подопечные Фила Джексона обыграли «Юту» второй год подряд, а Майкл Джордан стал автором легендарного попадания.
14 июня 2009 года
Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фил Джексон в 10-й раз стал чемпионом НБА в качестве главного тренера. Джексон обошёл Реда Ауэрбаха по количеству тренерских титулов.
15 июня 2001 года
НБА установила рекорд по посещаемости в конкретном розыгрыше плей-офф — 1 460 086 зрителей.
16 июня 1975 года
«Милуоки» обменял Карима Абдул-Джаббара в «Лос-Анджелес Лейкерс», с которым легендарный центровой выиграет множество наград.
16 июня 1999 года
«Лейкерс» объявили о назначении Фила Джексон на должность главного тренера. До этого Джексон шесть раз становился чемпионом НБА в качестве рулевого «Чикаго». С «Лейкерс» у него будет пять титулов.
16 июня 2015 года
«Голден Стэйт» в пятом матче финальной серии с «Кливлендом» одержал победу со счётом 105:97 и выиграл первое чемпионство с 1975 года. Андре Игуодала был признан MVP серии.
17 июня 1976 года
К НБА официально присоединились «Денвер», «Индиана», «Нью-Йорк» и «Сан-Антонио», ранее выступавшие в Американской баскетбольной ассоциации (АБА). Количество команд в лиге увеличилось до 22.
17 июня 2008 года
«Бостон» в серии с «Лейкерс» завоевал 17-й титул в истории клуба. Пол Пирс — самый ценный игрок финала НБА.
19 июня 2016 года
Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс выполнил обещание, которое он дал «Кавальерс» после возвращения из «Майами», — выиграть титул. Огайцы отыгрались с 1-3 в финальной серии с «Голден Стэйт» и стали чемпионами НБА.
Триумфы Джордана и легендарное возвращение Леброна. Уроки истории
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