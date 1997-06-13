Триумфы Джордана и легендарное возвращение Леброна. Уроки истории

Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Знаковые события в истории НБА
Знаковые события в истории НБА
В истории НБА лето, как правило, продолжает радовать нас успехами тех или иных команд.
AMP-версия
13 июня 1989 года
13 июня 1989 года
«Детройт» обыграл всухую «Лейкерс» в финале НБА — 4-0. Это первый чемпионский титул в истории «Пистонс».
13 июня 1997 года
13 июня 1997 года
«Чикаго» в шестом матче финальной серии обыграл «Юту» со счётом 90:86. Майкл Джордан стал MVP серии, а также завоевал пятый перстень за карьеру.
13 июня 2019 года
13 июня 2019 года
Форвард «Торонто» Кавай Леонард помог канадскому клубу выиграть первый титул в истории. Леонард был признан MVP, став третьим за всё время игроком, получившим эту награду в составе двух разных команд.
14 июня 1987 года
14 июня 1987 года
«Лейкерс» завоевали четвёртый титул за последние восемь лет, обыграв в финальной серии «Бостон» в шести матчах. Мэджик Джонсон получил награду MVP серии.
14 июня 1990 года
14 июня 1990 года
«Детройт» стал третьей командой в НБА, защитившей чемпионский титул. Это произошло в серии с «Портлендом» в пяти встречах. «Пистонс» присоединились к «Бостону» и «Лейкерс».
14 июня 1995 года
14 июня 1995 года
«Хьюстон» стал первой командой в истории, выигрывавшей чемпионат, будучи посеянной в плей-офф под шестым номером. «Рокетс» расправились с «Орландо» в четырёх играх.
14 июня 1998 года
14 июня 1998 года
«Чикаго» выиграл очередной, шестой чемпионский титул. Подопечные Фила Джексона обыграли «Юту» второй год подряд, а Майкл Джордан стал автором легендарного попадания.
14 июня 2009 года
14 июня 2009 года
Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фил Джексон в 10-й раз стал чемпионом НБА в качестве главного тренера. Джексон обошёл Реда Ауэрбаха по количеству тренерских титулов.
15 июня 2001 года
15 июня 2001 года
НБА установила рекорд по посещаемости в конкретном розыгрыше плей-офф — 1 460 086 зрителей.
16 июня 1975 года
16 июня 1975 года
«Милуоки» обменял Карима Абдул-Джаббара в «Лос-Анджелес Лейкерс», с которым легендарный центровой выиграет множество наград.
16 июня 1999 года
16 июня 1999 года
«Лейкерс» объявили о назначении Фила Джексон на должность главного тренера. До этого Джексон шесть раз становился чемпионом НБА в качестве рулевого «Чикаго». С «Лейкерс» у него будет пять титулов.
16 июня 2015 года
16 июня 2015 года
«Голден Стэйт» в пятом матче финальной серии с «Кливлендом» одержал победу со счётом 105:97 и выиграл первое чемпионство с 1975 года. Андре Игуодала был признан MVP серии.
17 июня 1976 года
17 июня 1976 года
К НБА официально присоединились «Денвер», «Индиана», «Нью-Йорк» и «Сан-Антонио», ранее выступавшие в Американской баскетбольной ассоциации (АБА). Количество команд в лиге увеличилось до 22.
17 июня 2008 года
17 июня 2008 года
«Бостон» в серии с «Лейкерс» завоевал 17-й титул в истории клуба. Пол Пирс — самый ценный игрок финала НБА.
19 июня 2016 года
19 июня 2016 года
Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс выполнил обещание, которое он дал «Кавальерс» после возвращения из «Майами», — выиграть титул. Огайцы отыгрались с 1-3 в финальной серии с «Голден Стэйт» и стали чемпионами НБА.
Триумфы Джордана и легендарное возвращение Леброна. Уроки истории
Читайте также
Топ-5 редко играющих в плей-офф игроков
Топ-5 редко играющих в плей-офф игроков
Драфт НБА – 2009: где они сейчас
Драфт НБА – 2009: где они сейчас
Топ-5 ассистентов в истории НБА
Топ-5 ассистентов в истории НБА
Урок истории №2. 6 июня — 12 июня в НБА
Урок истории №2. 6 июня — 12 июня в НБА
Топ-5 поздно проявивших себя звёзд НБА
Топ-5 поздно проявивших себя звёзд НБА
Урок истории №1. 30 мая — 5 июня в НБА
Урок истории №1. 30 мая — 5 июня в НБА
Как вернуть былое величие «Голден Стэйт»?
Как вернуть былое величие «Голден Стэйт»?
Команды, в которые может перейти Крис Пол
Команды, в которые может перейти Крис Пол
Джа Морант снова оскандалился
Джа Морант снова оскандалился
Последнее появление Уилта Чемберлена на паркете
Последнее появление Уилта Чемберлена на паркете
Майк Буденхольцер уволен из «Милуоки»
Майк Буденхольцер уволен из «Милуоки»
Что скауты НБА говорили о Леброне 20 лет назад
Что скауты НБА говорили о Леброне 20 лет назад
Кто такой Диллон Брукс?
Кто такой Диллон Брукс?
Топ-5 худших обменов НБА в XXI веке
Топ-5 худших обменов НБА в XXI веке
Топ-5 «грязных» игроков НБА
Топ-5 «грязных» игроков НБА
Если бы Андрей Тарковский создавал фильмы о спорте
Если бы Андрей Тарковский создавал фильмы о спорте
© championat.com 2000–2023