«Настоящий техасский парень». В Сан-Антонио уже полюбили Виктора Вембаньяму и ждут драфта

Смело можно говорить — бывший центровой «Метрополитана» Виктор Вембаньяма закончил выступление во Франции, где его команда уступила в финальной серии «Монако» со счётом 0-3 (джентльменский «свип» по-французски).

«Это расстраивает. Обидно проигрывать со счётом 3-0 в финале, потому что у нас была возможность выиграть третий матч. Есть много обстоятельств, из-за которых мы уступили. Я был действительно сосредоточен на финальной серии, прежде чем думать о том, что будет дальше», — отреагировал Вембаньяма.

Вембаньяма готов к НБА

Теперь 19-летний феномен, чей рост варьируется по разным данным от 220 до 226 сантиметров (в зависимости от того, в каких кроссовках он играет), настроен покорять главную баскетбольную лигу мира — Национальную баскетбольную ассоциацию.

«Знаю, что в моей будущей карьере в НБА будут испытания. Каждое испытание служит для того, чтобы доказать мне самому, что я заслуживаю получить награду в конце. Каждое поражение — это больше урок», — поделился Виктор.

Виктор Вембаньяма в атаке Фото: Corbis/Corbis via Getty Images

Драфт-2023, который пройдёт в ночь с 22 на 23 июня и который «Чемпионат» обязательно будет обозревать в формате LIVE, может принести множество сюрпризов, но самаое очевидное — Виктор Вембаньяма уйдёт под первым общим номером.

Если ожидания не оправдаются, это, конечно, будет самым главным обманом в истории НБА. Здесь много нюансов, указывающих на то, что именно «Сан-Антонио Спёрс» выберет Виктора первым номером, где некоторые из них:

Практически все прогнозы (или «мок(и)» — если выпендриться) указывают на то, что Вембаньяма — основной фаворит на первый номер. Лично сам главный тренер «Сан-Антонио» Грег Попович отправился во францию, чтобы провести некоторое время с местной звездой. Легенда техасского клуба Тим Данкан будет посещать тренировочные комплексы «шпор» для работы с французом. Ранее SpursTalk процитировал свой клубный источник: «Предложения об обмене? Мы не берём трубку. Вембаньяма — это шанс переориентировать всю франшизу и развить опыт и успехи последних 30 лет. Он игрок такого типа. А главное, что он человек, который нам подходит».

В Техасе Виктора уже любят

Виктор Вембаньяма — игрок «Сан-Антонио Спёрс». С этим мы разобрались. Но что по этому поводу думают сами болельщики «Спёрс»? Например, в самом городе появились вот такие приветственные билборды.

Билборд для Виктора Вембаньямы Фото: twitter.com/RTNBA

Билборд был оформлен под заказ местным рэпером Майком Даймсом. «Майк Даймс приветствует Виктора Вембаньяму в Сан-Антонио, ты теперь официально настоящий техасский парень», — гласит надпись.

А буквально минувшей ночью «единорог» (единорог — уникальный игрок с невероятными антропометрическими данными. — Прим. «Чемпионата») забавно отреагировал на выходку одного из фанатов «Сан-Антонио». На фотографии некий мужчина воссоздал на своей голове лицо француза, обыграв это как шедевр парикмахерского искусства.

Причёска под Виктора Вембаньяму Фото: Соцсети Виктора Вембаньямы

«Клянусь. Я не несу ответственности!» — моментально отреагировал Виктор. «У «Спёрс» лучшие болельщики. Стопудово!» — добавил он.

Так или иначе, Летняя лига, намеченная на 7 июля, пройдёт с участием Вембаньямы, о чём он сам рассказал после третьего матча финальной серии национального чемпионата с «Монако».

«Буду ли я играть в Летней лиге? Немножко сыграю», — порадовал новостями обывателей француз. Хотя изначально предполагалось, что он пропустит это мероприятие.

НБА же нужно прогреть интерес к Летней лиге, поэтому не удивлюсь, если его кто-то из лиги вежливо попросил: «Виктор, было бы неплохо, если бы ты сыграл пару матчей. Точнее, сыграй пару матчей, а далее отдыхай и готовься там к своему чемпионату мира».

Вембаньяма с лёгкостью забивает данк из-под ноги:

Это просто массовый прогрев француза.