«Интересный способ попросить обмен». Хит Уилла Смита повлияет на Дэмьена Лилларда?

Или мы не так всё поняли — разыгрывающего в «Майами» не ждать.

Пару дней назад звёздный разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард признался, что готов играть в Национальной баскетбольной ассоциации вплоть до 38–39 лет. Во многом это связано с действующими контрактными обязательствами.

И какая вероятность того, что за этот период 32-летний баскетболист, ставший главным объектом слухов о возможном уходе из «Портленда», за который он выступает с 2012 года, всё же сменит прописку? С каждым днём только увеличивается. И плевать на многочисленные заявления о лояльности к клубу, сейчас это не ценится в Ассоциации.

Предпосылки и мнения

«У меня контракт ещё на четыре года, и в конце этого периода мне исполнится 36 лет — так что я, по крайней мере, точно буду играть до этого возраста. Вероятно, скажу даже, что хочу играть до тех пор, пока мне не исполнится 38 или 39. Сейчас трудно сказать. Когда придёт время, трудно будет отказаться от того, чем ты занимался всю свою жизнь. Я не собираюсь загонять себя в угол. Пока я играю, буду хорошим игроком. Думаю, это зависит и от того, выиграю ли я чемпионат, и если это произойдёт, то когда», — заявил ранее Лиллард, отвечая на вопрос о продолжительности своей карьеры.

Авторитетный инсайдер The Athletic Шэмс Чарания отметил, что большого количества новостей о разыгрывающем стоит ждать после открытия рынка свободных агентов, назначенного на 30 июня. «Мне сказали, что решение по будущему Дэмьена Лилларда, скорее всего, будет принято после открытия рынка свободных агентов», — отметил Чарания.

Калеб Мартин и Дэмьен Лиллард: Фото: Megan Briggs/Getty Images

Сам Лиллард дал чётко понять руководству «Трэйл Блэйзерс»: он не заинтересован в развитии молодых игроков. Ему нужен коллектив, способный выигрывать здесь и сейчас. Генеральный менеджер орегонского клуба Джо Кронин поделился деталями беседы с Дэмьеном.

«Мы долго разговаривали с Дэмьеном во вторник. Обсуждали возможности усиления команды путём обмена. Дэмьен хочет, чтобы это сработало, и он бросает нам вызов, чтобы это было сделано, что более чем справедливо. Он это заслужил», — сказал Кронин.

Чем занят сам Лиллард?

Тем временем Дэмьен Лиллард во время прямой трансляции в социальных сетях расслабленно сидел в каком-то развлекательном заведении и под хохот окружающих слушал уже классический трек Уилла Смита Miami, выпущенный в конце 90-х.

За тем, как Лиллард отдыхал, наблюдали одновременно около 2500 человек. Тонкий намёк или это нелепое стечение обстоятельств? Возможно, это прямой знак разыгрывающего о своих намерениях. На самом деле: человек просто решил отдохнуть, а остальные создали вокруг этого шумиху.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Некоторые комментарии пользователей:

«Дэмьен, ты доволен совместным выступлением со Скутом Хендерсоном?»

«Ты забавный! Дэмьен, кстати, в Париже, а не в Майами»

«Дэмьен — в «Майами»?»

«Песня — зачёт!»

«Интересный способ попросить обмен»

«Не покидай нас»

«Добро пожаловать в Майами»

«Вот чёрт», — сказал сам Лиллард.