Ужин с легендами «Спёрс» и любовь фанатов. Как прошёл первый день Вембаньямы в Сан-Антонио

Виктор Вембаньяма — официально первый номер драфта Национальной баскетбольной ассоциации 2023 года. И этот статус держится за французским центровым уже несколько дней. Вембаньяма прибыл в Сан-Антонио, провёл первые минуты и часы, успел оценить местную кухню, познакомиться с местным населением. Впечатления вроде как у него сложились положительные.

Прибытие в Сан-Антонио

Сначала 19-летний феномен в своих социальных сетях поделился, как жители Сан-Антонио встретили его в городе. «Что за приём! Люблю вас, болельщики «Спёрс», – написал Вембаньяма. Затем — время на акклиматизацию.

Болельщики «Спёрс» тепло встречают Виктора Вембаньяму:

«Люди проявили ко мне любовь… Я думаю, что смогу ответить тем же болельщикам, сообществу, франшизе и городу… Многие тренеры мне говорили отличные вещи про «Спёрс». Их философия, их тренер, их игроки, среди которых, кстати, было немало французов. Думаю, это вообще самая главная франшиза НБА для французских игроков в истории», — дополнил Виктор во время сегодняшней пресс-конференции.

Викотр Вембаньяма во время пресс-конференции Фото: Социальные сети «Сан-Антонио Спёрс»

«Он так уникален в своём наборе навыков, что непонятно, какой из них выстрелит первым. Он может бросать с дальней дистанции, он отлично исполняет броски со средней дистанции, также он хорош в «краске» и в посте. Совершенно непонятно, какой из этих навыков станет для него основным в начале его карьеры, потому что игра в НБА отличается от всего, что у него было в карьере», — поделился мнением о Викторе бывший игрок НБА Джамал Кроуфорд.

Первый официальный день

Виктор Вембаньяма будет играть под первым номером. Соответствующее видео появилось в социальных сетях клубных обозревателей, где этот момент и подтвердился. Изначально новость о первом номере Виктора опубликовал журналист Sports Illustrated Крис Мэнникс.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет».

Антропометрия продолжает удивлять, не так ли? Но над броском работать и работать. Видимо, Виктор переволновался, поэтому смазал все дальние попытки.

А после француз провёл совместный ужин с такими легендами «Сан-Антонио Спёрс», как Тим Данкан, Дэвид Робинсон, Ману Джинобили и Шон Эллиотт. Для Вембаньямы это ценный опыт и идеальная возможность взять лучшие качества у членов Зала славы (кроме Эллиотта, к сожалению).

Эллиот, Вембаньяма, Робинсон, Джинобили и Данкан Фото: Социальные сети Виктора Вембаньямы

Жаль, без Тони Паркера.

Известный аналитик шоу First Things First на телеканале FOX Sports Ник Райт ранее поделился мнением насчёт ожиданий от центрового, упомянув Шакила О'Нила.

«Ну конечно, Шакил был намного более готов к НБА на момент прихода в лигу, чем Вембаньяма! Я видел, как играл О'Нил на студенческом уровне. Когда он пришёл в лигу, то моментально стал самым физически сильным игроком, а также он не менее ловкий, чем любой другой бигмен в лиге.

Виктор Вембаньяма в Сан-Антонио Фото: Социальные сети «Сан-Антонио Спёрс»

Виктору предстоит подумать о том, как стать доминирующим игроком. Поэтому ожидания того, что он в самые кратчайшие сроки изменит лигу, станет одним из 10 лучших игроков лиги, являются слишком завышенными. В последние годы ожидания стали большой проблемой. Как много игроков в последние годы из-за слишком сильных ожиданий психологически ломались», — поделился Райт.

У нас будет предостаточно времени, чтобы самим сделать соответствующие выводы.