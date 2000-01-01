Директор Microsoft, ресторатор и землевладелец. 10 самых богатых владельцев в НБА

Кто богаче всех в НБА?
НБА — это про деньги. Причём про большие деньги. И неудивительно, что роль владельца баскетбольной франшизы притягивает самых обеспеченных людей на планете. Представляем вам десятку самых богатых предпринимателей в лиге.
Уэс Эденс («Милуоки») — $ 3,5 млрд
В финансовой индустрии Эденс широко известен как сооснователь Fortress Investment Group, которая и принесла ему первый миллиард. Он является совладельцем не только «Милуоки», но и футбольной «Астон Виллы».
Том Горс («Детройт») — $ 6,2 млрд
Горс контролирует более 40 компаний через свою инвестиционную фирму Platinum Equity. В 2011-м он и Platinum приобрели «Пистонс», а в 2015-м Горс выкупил долю организации и с тех пор единолично владеет 100% акций франшизы.
Джош Харрис («Сиксерс») — $ 6,3 млрд
Харрис является сооснователем крупной инвестиционной компании Apollo Global Management. Он также владеет «Нью-Джерси Дэвилз», «Питтсбург Стилерс» и «Кристал Пэлас». Купил «Филу» за $ 290 млн в 2011-м и приумножил деньги в пять раз.
Мики Арисон («Майами») — $ 6,7 млрд
Арисон – председатель совета директоров крупнейшего в мире оператора круизных судов, Carnival Corporation. Основателем этой компании, как и «Майами Хит», был его отец – Тед Арисон. В 1995-м франшиза перешла к Мики.
Тони Ресслер («Хоукс») — $ 6,9 млрд
Ещё один совладелец Apollo Global, а также инвестиционной компании Ares Management – Энтони Ресслер. До 1997-го работал на Уолл стрит. Является мажоритарным владельцем «Атланты» и миноритарным – в бейсбольном «Милуоки Брюэрс».
Тилман Фертитта («Хьюстон») — $ 8,4 млрд
Фертитта купил «Рокетс» в 2017-м за рекордные $ 2,2 млрд. Своё состояние он сколотил на семейном ресторанном бизнесе – Landry’s Entertainment. Также является владельцем крупной сети отелей и казино Golden Nugget.
Стэн Кронке («Денвер») — $ 12,9 млрд
Кронке – землевладелец с более 600 тыс. гектаров ранчо по США, а также 5 млн квадратных метров недвижимости и торговых площадей. Его спортивная империя включает в себя «Денвер», «Колорадо Эвеланш» и «Рэпидз», а также ФК «Арсенал».
Роб Пера («Мемфис») — $ 15,5 млрд
Самый молодой владелец в НБА. Он начинал свою карьеру электротехника в Apple, а спустя 10 месяцев основал Ubiquiti Networks – крупную компанию по производству продуктов для беспроводной передачи данных.
Дэн Гилберт («Кливленд») — $ 18,8 млрд
В возрасте 22 лет он стал соучредителем крупнейшего ипотечного кредитора в США Quicken Loans, ныне Rocket Mortgage – такое имя носит и стадион «Кэвс». Гилберт также является основателем маркетплейса кроссовок StockX.
Стив Балмер («Клипперс») — $ 102,6 млрд
С 2000-го по 2014-й Балмер был генеральным директором Microsoft. Он пришёл в компанию после того, как бросил учёбу в Стэнфорде, и спустя 20 лет возглавил её. Сразу после выхода на пенсию приобрёл «Клипперс» за $ 2 млрд.
Директор Microsoft, ресторатор и землевладелец. 10 самых богатых владельцев в НБА
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