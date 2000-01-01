Директор Microsoft, ресторатор и землевладелец. 10 самых богатых владельцев в НБА

Стив Балмер («Клипперс») — $ 102,6 млрд

С 2000-го по 2014-й Балмер был генеральным директором Microsoft. Он пришёл в компанию после того, как бросил учёбу в Стэнфорде, и спустя 20 лет возглавил её. Сразу после выхода на пенсию приобрёл «Клипперс» за $ 2 млрд.