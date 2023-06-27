Всего 6040 символов, где 1945 из них — про ныне звёздного разыгрывающего «Портленда».

«Дэмьену нравится перспектива играть с Джимми и Бэмом». Чем закончится сага с Лиллардом?

Обзор актуальных слухов и новостей Национальной баскетбольной ассоциации на утро 27 июня 2023 года от «Чемпионата».

«Воины» точно хотели бы сохранить Клэя Томпсона». Какое будущее ждёт защитника в «Голден Стэйт»?

Известный инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст предположил, что руководство «Голден Стэйт Уорриорз» намерено сохранить атакующего защитника Клэя Томпсона в долгосрочной перспективе. Но есть нюанс.

«Если вы посмотрите на то, что «Уорриорз» удалось сделать в прошлом году, можно сделать определённые выводы. Эндрю Уиггинс был ключевой частью их чемпионской команды. «Воины» точно хотели бы сохранить Клэя Томпсона, но при условии небольшого сокращения заработной платы. Например, Уиггинсу в этом году заплатят $ 24 млн — это меньше на $ 9 млн, если сравнивать с сезоном-2022/2023», — сказал Уиндхорст.

Аналогичного мнения придерживался и известный журналист Билл Симмонс. По его мнению, Клэй Томпсон вряд ли согласится на снижение зарплаты. В любом случае у калифорнийского клуба есть как минимум ещё один год, Томпсон станет неограниченно свободным агентом в 2024-м.

Очень много мнений о Дэмьене Лилларде. Возможно, обменяют, а, возможно, и нет

Журналист Шон Хайкин во время своего подкаста высказался о ситуации вокруг драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), «Портленд Трэйл Блэйзерс» и звёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда.

«Когда появляются разговоры о том, что же на самом деле произошло на драфте, то, как мне известно, Дэмьен и его окружение не были воодушевлены действиями «Портленда» — выбором Скута Хендерсона. Они полагали, что в случае, если «Трэйл Блэйзерс» захотят выбрать новичка, то это как минимум будет обсуждено», — заявил Хайкин.

Тем временем обозреватель The Athletic Сэм Эмик в последней публикации на портале написал: Дэмьену Лилларду всё-таки интересен вариант с переходом в «Майами Хит».

«У Лилларда в самом деле есть заинтересованность перейти в «Хит». Дэмьену нравится перспектива играть вместе с Джимми Батлером и Бэмом Адебайо. Если дело дойдёт до этого момента — ключевое здесь «если» — желания Лилларда будут рассматриваться в особом порядке, учитывая его внушительный контракт», — написал Эмик.

Джордан Пул и Дэмьен Лиллард Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс, в свою очередь, поведал нам следующее.

«Дэмьен Лиллард не хочет быть в команде, которая просто укомплектована. Ему нужна команда с хорошими шансами [на чемпионский титул]. Если вы посмотрите на все коллективы, строящиеся вокруг него, у него никогда не было шансов», — сказал Хэйнс в эфире своего подкаста.

Автор Sports Illustrated эксперт Крис Мэнникс предположил, что «Портленд Трэйл Блэйзерс» следует обменять Дэмьена Лилларда и начать строить команду вокруг атакующего защитника Анферни Саймонса, новичка Скута Хендерсона и атакующего защитника Шэйдона Шарпа.

«Даллас» пытался заполучить Деандре Эйтона, но не получилось

Инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс рассказал об интересе «Даллас Маверикс» к центровому «Финикс Санз» Деандре Эйтону. В частности, руководство «Далласа» сделало соответствующее предложение аризонскому клубу.

«Даллас Маверикс» сделал серьёзный шаг для приобретения Деандре Эйтона, но «Финикс» не устроил пакет, предложенный «Маверикс», — отметил Хэйнс.

Однако ранее сообщалось, что «Санз» намерены строить команду вокруг центрового. Текущий контракт Эйтона с «Финиксом» рассчитан ещё на три сезона, за которые он может заработать $ 102 млн.

Остальное. Немного Лилларда и трансферные цели клубов НБА

«Хьюстон Рокетс» рассмотрит вариант с подписанием контракта с атакующим защитником Джорданом Кларксоном, выступавшим в сезоне-2022/2023 за «Юту Джаз» — Джонатан Фейген (Houston Chronicle)

Прошлым летом «Даллас Маверикс» пытался заполучить лёгкого форварда Брюса Брауна, но решил, что центровой Джавэйл Макги будет более выгодным вложением, а Браун стал игроком «Денвер Наггетс» — Тим Макмэхон (ESPN)

«Детройт Пистонс» и «Сакраменто Кингз» будут в состоянии предложить тяжёлому форварду Дрэймонду Грину контракт, удовлетворяющий требования баскетболиста — Брайан Уиндхорст (ESPN)

«Мемфис Гриззлис» воспользовался опцией продления на $ 1,9 млн в контракте тяжёлого форварда Ксавьера Тиллмана — пресс-служба клуба

Инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс — о Дрэймонде Грине: «Хоть и ожидается, что Дрэймонд Грин вернётся в «Голден Стэйт», однако это не помешает ему и агенту Ричу Полу провести встречи с другими командами».

«Милуоки Бакс» интересен вариант с приобретением тяжёлого форварда «Майами Хит» Кевина Лава, который станет неограниченно свободным агентом — Сэм Эмико (HoopsWire)

Разыгрывающий Кайри Ирвинг в случае заключения нового контракта с «Даллас Маверикс» будет выступать под 11-м номером, второй номер достанется новичку Дереку Лайвли II — Тим Макмэхон (ESPN)

«Лос-Анджелес Лейкерс» выбрал на драфте атакующего защитника Джейлена Худ-Шифино как потенциальную замену атакующему защитнику Остину Ривзу, изначально «Лейкерс» хотели выбрать Кэма Уитмора — Lakers Nation

«Кливленд Кавальерс» нацелен на разыгрывающего Кендрика Нанна и атакующих защитников Деррика Джонса-младшего и Джоша Ричардсона — Сэм Эмико (HoopsWire)

«Финикс Санз» проведёт просмотры для тяжёлого форварда Джабари Паркера и лёгкого форварда Стэнли Джонсона — Крис Хэйнс (Bleacher Report)

Разыгрывающий «Портленда» Дэмьен Лиллард рассчитывает на заключение нового контракта с тяжёлым форвардом Джереми Грантом и подписание тяжёлого форварда Дрэймонда Грина, что увеличит шансы Лилларда остаться в составе орегонской команды — Сэм Эмик (The Athletic)

Названием нового фарм-клуба «Портленд Трэйл Блэйзерс» станет «Рип Сити Ремикс» — пресс-служба клуба

Подписания, отчисления и квалификационные предложения

«Атланта Хоукс» прекратила сотрудничество с защитником Донованом Уильямсом, выступавшим в рамках двустороннего соглашения — пресс-служба клуба

«Торонто Рэпторс» подписал контракт по схеме Exhibit 10 с форвардом Кевином Обанором — Брайан Калброски (For The Win)

«Майами Хит» сделал квалификационные предложения центровому Орландо Робинсону и тяжёлому форварду Джамалу Кейну на $ 1,8 млн каждый — Айра Уиндерман (South Florida Sun-Sentinel)

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