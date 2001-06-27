Этот день в истории НБА
Всего лишь два события, но одно из них точно запомнится — возможно, главный провал в истории драфтов.
27 июня 1989 года
Впервые в истории Национальной баскетбольной ассоциации драфт прошёл в прямом эфире на телеканале TBS.
Само мероприятие состоялось в конференц-зале «Фелт Форум» в «Мэдисон Сквер Гарден». Под общим первым номером Первис Эллисон ушёл в «Сакраменто Кингз».
27 июня 2001 года
Кваме Браун стал самым обсуждаемым первым номером в истории драфтов НБА. В тот день 19-летний Браун пополнил ряды «Вашингтон Уизардс».
Браун, который провёл в лиге 12 лет, не просто так считается одним из самых неудачных выборов под первым номером.
За 607 матчей, проведённых в НБА, Кваме набирал в среднем 6,6 очка, 5,5 подбора и 0,9 передачи. Браун успел поиграть в составе семи разных клубов, но больше всего — в «Вашингтоне» — четыре сезона.
Последней станцией для центрового стала «Филадельфия Сиксерс», в составе которой он провёл 22 встречи, набирая в среднем 1,9 очка и 3,4 подбора за 12,8 минуты в сезоне-2012/2013.
Главный «баст» в истории НБА? Вероятно, Кваме Брауна никто не переплюнет
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