Переезд «Суперсоникс»
К градоначальникам Сиэтла много вопросов!
2 июля 2008 года
После нескольких судебных разбирательств было принято решение — команда из Сиэтла «Суперсоникс» переедет в Оклахома-Сити и будет иметь название «Оклахома-Сити Тандер».
До этого владельцы «Суперсоникс» не смогли договориться с мэрией о реконструкции местной арены, где играла команда. Как итог было принято решение продать клуб инвестиционной группе из Оклахома-Сити.
Примечательно, что новым владельцам также не удалось наладить диалог с городским правительством Сиэтла о реконструкции старой или строительстве новой арены стоимостью $ 500 млн.
И после этого было принято решение, от которого болельщики «Суперсоникс» страдают и по сей день, — перевезти клуб в новое место. Так появилась «Оклахома-Сити Тандер».
«Мы не понесём какой-либо ответственности, если франшиза будет продана или переедет. Ответственность будет на выборных должностных лицах», — ранее было сказано владельцем Говардом Шульцем.
«Мы не понесём ответственности, если клуб будет продан». Как пропали «Суперсоникс»
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