В «Лейкерс» решили пойти на риск — и не зря! Главный обмен «озёрников» последних лет

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«Лос-Анджелес Лейкерс» решился на обмен и приобрёл звёздного бигмена «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса.
6 июля 2019 года
«Лос-Анджелес Лейкерс», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Вашингтон Уизардс» договорились о трёхстороннем обмене, где главным фигурантом стал сам Энтони Дэвис.
По итогам сделки состав «Вашингтона» пополнили Мориц Вагнер, Айзек Бонга, Джемеррио Джонс, также «Уизардс» получили драфт-пик второго раунда, а в «Нью-Орлеан» ушли Лонзо Болл, Джош Харт, Брэндон Ингрэм, драфт-пики первого раунда, $ 1 млн и Деандре Хантер.
В общей сложности Энтони Дэвис сыграл за «Лейкерс» 194 матча на протяжении четырёх сезонов, имея в среднем 24,6 очка, 10,1 подбора, 3,0 передачи и 2,1 блок-шота.
По итогам плей-офф 2020 года клуб из Лос-Анджелеса стал чемпионом НБА. Дэвис в финальной серии с «Майами Хит» оформлял в среднем 25,0 очка, 10,7 подбора и 3,2 ассиста.
На данный момент Энтони Дэвису 30 лет. Его действующий контракт с «озёрниками» рассчитан до конца сезона-2024/2025. В следующем сезоне баскетболист заработает $ 40,6 млн.
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