«Не понимал, что делаю на площадке». Как прошёл первый матч Вембаньямы в Летней лиге НБА

В Летней лиге НБА в Лас-Вегасе состоялось одно из самых ожидаемых событий этого межсезонья — на площадке появился Виктор Вембаньяма. Звёздный новичок провёл свой первый матч на турнире и… не оправдал ожиданий. Во всяком случае, не совсем. Рассказываем, в чём дело.

На прошедшем драфте Виктор был выбран «Сан-Антонио». Он стал первым в истории французом, ушедшим под первым номером, а также первым с 2006 года европейцем, который до этого не провёл ни одного сезона в NCAA. Вместо этого Вемби играл во французском чемпионате, где стал лидером по набранным очкам, подборам и блок-шотам, вывел свою команду в финал и получил награду MVP.

Его дебюта в качестве игрока «Спёрс» ждали с нетерпением. Шумиха продолжала нарастать, когда в среду с Вембаньямой приключился неприятный инцидент — от рук его охранника пострадала поп-звезда Бритни Спирс. Певица увидела молодого баскетболиста в одном из ресторанов Лас-Вегаса и попыталась похлопать его по плечу, чтобы привлечь внимание, когда секьюрити выставил перед ней руку.

Сначала предполагалось, что он случайно ударил Спирс по лицу, но в результате небольшого полицейского расследования выяснилось, что охранник просто смахнул её руку в попытках защитить клиента. Так что для него всё обошлось без легальных последствий.

Произошедшее только подогрело интерес к выступлению Виктора в Летней лиге. Все билеты на пятничный матч с «Шарлотт», средняя стоимость которых составила $ 96, были распроданы до его начала — это лишь второй случай в истории Летней лиги и первый, когда такой ажиотаж существовал вокруг одной из открывающих встреч турнира. На игре присутствовали такие легенды НБА, как Карим Абдул-Джаббар и Джерри Уэст, лидер «Атланты» Трей Янг и другие звёзды.

Вембаньяма в матче с «Шарлотт» Фото: Candice Ward/Getty Images

Как только Вембаньяма появился на паркете, на него были направлены тысячи камер телефонов, как и спустя три минуты после начала встречи, когда он набрал свои первые очки. До этого Виктор промазал трижды, включая нереализованный данк. Бросок с разворотом из-под кольца стал для француза единственным точным в первой половине (при семи попытках).

Всё стало выглядеть ещё печальнее, когда в середине третьей четверти бигмен «Хорнетс» Кай Джонс поставил данк через Вембаньяму. Да, через самого раскрученного проспекта последних лет ростом в 222 см сделали данк в его первом же матче. Сам Виктор в третьем отрезке ни разу не попытался атаковать кольцо.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Вторым (и последним) точным броском для него стал трёхочковый под конец заключительной четверти. 2 из 13 с игры (15%) — такую реализацию Вемби выдал в победном матче с «Хорнетс» (76:68).

Да, дебют получился так себе. То ли из-за нервов, то ли под давлением завышенных ожиданий Вембаньяма играл пассивно. Он отошёл на второй план в матче, который был целиком и полностью про него. Его попытки пройти под кольцо были слишком робкими, а броски — предсказуемыми. Он допустил три потери. Но ни это, ни проблемы с реализацией в итоге не помешали Виктору проявить себя.

Он двигался на удивление плавно и быстро для своего феноменального роста. Отлично видел площадку, создавал пространство и раздавал качественные передачи, завершив игру с тремя ассистами — их было бы больше, если бы его одноклубники не запороли несколько моментов. Подбирал мяч (девять) и блокировал броски (пять) ­ – чего стоит один блок трёхочкового на Брэндоне Миллере. Какой бы заурядной ни была игра Вемби в нападении, он всё ещё может раскрыться как талант поколения. И это было очевидно.

«Это особенный момент. Впервые надеть майку «Сан-Антонио» – это действительно большая честь. В целом я рад, что мы выиграли эту игру. Честно говоря, я не совсем понимал, что делаю на площадке, но я постараюсь вынести урок для следующих игр. Главное – быть готовым к сезону. Думаю, самым сложным для меня было взаимопонимание. Для меня важно научиться реагировать в моменты, которые создаёт разыгрывающий», — сказал Виктор после матча.

Вембаньяма в матче с «Шарлотт» Фото: Ethan Miller/Getty Images

Да, его дебют в «Спёрс» вряд ли запомнится надолго. Хорошо это или нет? Уже неважно. Одна игра в Летней лиге — это ещё не показатель. К тому же у Вембаньямы ещё будет возможность проявить себя на этом турнире. В следующем матче его «Сан-Антонио» сыграет с «Портлендом». «Чемпионат» освещает события Летней лиги в онлайн-режиме — переходите на нашу текстовую трансляцию!