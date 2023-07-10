Немного прошлись по Дэмьену Лилларду, а Энтони Эдвардс выступил с дерзким заявлением.

«Другие ребята думают обо мне». Диллон Брукс уверен в том, что наводит страх на соперников

Обзор актуальных слухов и новостей Национальной баскетбольной ассоциации на утро 10 июля 2023 года от «Чемпионата».

Ситуация с Дэмьеном Лиллардом. Что нового? Давно о нём не слышали, но при этом главная заинтересованная сторона не изменилась

Обозреватель The Athletic Джон Кравчински поделился сведениями по поводу возможного перехода звёздного разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда в «Майами Хит».

«Я разговаривал с кучей агентов, разговаривал с несколькими руководителями других команд. И все говорят одно и то же — кажется, есть общая вера в то, что в какой-то момент «Майами» найдёт способ собрать всё воедино, чтобы Дэмьен Лиллард перешёл к ним», — сказал Кравчински во время своего подкаста.

Прошло более недели после того, как 32-летний баскетболист запросил обмен у «Портленда». В какой-то момент возникало ощущение, что сделка вот-вот состоится — в первые два-три дня. Однако позже инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски заявил, что это будет долгим процессом. Примерно то же самое нас ждёт и с Джеймсом Харденом из «Филадельфии Сиксерс».

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Диллон Брукс, представляющий ныне «Хьюстон», отреагировал на попадание во вторую сборную всех звёзд защиты НБА

Новоиспечённый лёгкий форвард «Хьюстон Рокетс» Диллон Брукс в интервью порталу The Athletic высказался по поводу попадания во вторую сборную всех звёзд защиты по итогам минувшего регулярного чемпионата НБА, будучи игроком «Мемфис Гриззлиз».

«Я знаю, что каждый вечер другие ребята думают обо мне. Они думают ещё до начала самой игры. Так что я не беспокоюсь об этом. Это своего рода похвала в мой адрес — именно к этому я стремлюсь каждый сезон. Я счастлив, что попал в итоге в символическую пятёрку [лучших защитников]», — заявил Брукс.

А мы напомним, что 27-летний баскетболист пару дней назад в рамках «сайн-энд-трейд» заключил с «Хьюстон Рокетс» четырёхлетний контракт на $ 86 млн. По некоторым данным, общая зарплата Брукса может превышать $ 90 млн.

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Энтони Эдвардс дал положительную оценку драфту НБА 2020 года, через который он сам пришёл в лигу

Звёздный атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс выразил мнение, что драфт НБА 2020 года является одним из лучших драфт-классов. Правда, Эдвардс не уточнил, в истории ли.

«Эксперты говорили, что мы станем все поголовно бастами. Но, судя по всему, мы довольно хороши. В какой-то момент мы стали одним из лучших драфт-классов», — сказал Эдвардс во время интервью.

Давайте вспомним первый топ-10 того самого драфта? Помимо Эдвардса, по порядку: Джеймс Уайзмен («Голден Стэйт Уорриорз»), Ламело Болл («Шарлотт Хорнетс»), Патрик Уильямс («Чикаго Буллз»), Айзек Окоро («Кливленд Кавальерс»), Оньека Оконгву («Атланта Хоукс»), Киллиан Хэйз («Детройт Пистонс»), Оби Топпин («Нью-Йорк Никс»), Дени Авдия («Вашингтон Уизардс») и Джейлен Смит («Финикс Санз»).

Ничто не смущает? Вопросов нет и к Ламело Боллу. Остальные — добротные ролевики либо не оправдавшие ожиданий игроки.

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Остальное. Ламело Болл обозначил цели на предстоящий сезон, Деннис Смит-младший уверен в защите «Бруклина»

Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл заявил, что в следующем сезоне намерен попасть в первую сборную всех звёзд НБА и стать MVP, однако самой главной целью являются победы.

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Деннис Смит-младший — о защитном потенциале «Бруклина»: «Я не собираюсь делать громких заявлений, но я думаю, что мы можем стать хорошей командой с акцентом на защиту».

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