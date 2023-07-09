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Брэндон Миллер и Виктор Вембаньяма — все в строю! Летняя лига НБА продолжается. LIVE

Сегодня, 9 июля, стартует третий день турнира в рамках Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который проходит в городе Лас-Вегас (штат Невада, США) вплоть до 18 июля. Во третьем игровом дне примут участие 16 команд — итого восемь матчей. Начало первой встречи — в 22:30 мск.

Летняя лига – это отдельный турнир, который проводится в НБА каждое межсезонье (обычно в июле). Там команды могут предоставить игровое время молодым талантам: по большей части игрокам, только-только выбранным на драфте, второгодкам, легионерам или перспективным кадрам из Лиги развития НБА.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию. В данном материале будут публиковаться интересные факты, актуальные новости в укороченном формате, видео лучших моментов игрового дня, а также примечательные высказывания участников мероприятия.