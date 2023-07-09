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Летняя лига в Лас-Вегасе, 10 июля 2023 года: онлайн-трансляция игрового дня НБА

Брэндон Миллер и Виктор Вембаньяма — все в строю! Летняя лига НБА продолжается. LIVE
Артемий Берстенев
Летняя лига НБА продолжается
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«Шарлотт» сыграет с «Лейкерс», «Сан-Антонио» — с «Портлендом». Правда, у Скута Хендерсона травма.

Сегодня, 9 июля, стартует третий день турнира в рамках Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который проходит в городе Лас-Вегас (штат Невада, США) вплоть до 18 июля. Во третьем игровом дне примут участие 16 команд — итого восемь матчей. Начало первой встречи — в 22:30 мск.

Расписание Летней лиги НБА

Летняя лига – это отдельный турнир, который проводится в НБА каждое межсезонье (обычно в июле). Там команды могут предоставить игровое время молодым талантам: по большей части игрокам, только-только выбранным на драфте, второгодкам, легионерам или перспективным кадрам из Лиги развития НБА.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию. В данном материале будут публиковаться интересные факты, актуальные новости в укороченном формате, видео лучших моментов игрового дня, а также примечательные высказывания участников мероприятия.

Итоги прошлого дня:
Второй день Летней лиги! «Бостон» уступил «Майами», «Индиана» обыграла «Вашингтон»
Live
Второй день Летней лиги! «Бостон» уступил «Майами», «Индиана» обыграла «Вашингтон»
НБА - Летняя лига. Лас-Вегас
09 июля 2023, воскресенье. 22:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Не начался
Торонто Рэпторс
Торонто
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - Летняя лига. Лас-Вегас
09 июля 2023, воскресенье. 23:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - Летняя лига. Лас-Вегас
10 июля 2023, понедельник. 00:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - Летняя лига. Лас-Вегас
10 июля 2023, понедельник. 01:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Не начался
Детройт Пистонс
Детройт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - Летняя лига. Лас-Вегас
10 июля 2023, понедельник. 02:30 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Не начался
Бостон Селтикс
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - Летняя лига. Лас-Вегас
10 июля 2023, понедельник. 03:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Не начался
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - Летняя лига. Лас-Вегас
10 июля 2023, понедельник. 04:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Не начался
Атланта Хоукс
Атланта
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - Летняя лига. Лас-Вегас
10 июля 2023, понедельник. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Не начался
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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Новости. Баскетбол
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