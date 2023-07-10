Сможет ли «Кливленд» одержать третью победу подряд? Четвёртый день Летней лиги НБА. LIVE

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Завтра, 11 июля, стартует четвёртый день турнира в рамках Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который проходит в городе Лас-Вегас (штат Невада, США) вплоть до 18 июля. В четвёртом игровом дне примут участие 12 команд — итого шесть матчей.
Летняя лига – это отдельный турнир, который проводится в НБА каждое межсезонье (обычно в июле). Там команды могут предоставить игровое время молодым талантам: по большей части игрокам, только-только выбранным на драфте, второгодкам, легионерам или перспективным кадрам из Лиги развития НБА.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию. Начало первой встречи запланировано на 1:00 по московскому времени. Заключительный матч — в 5:30 мск. В данном материале будут публиковаться интересные факты, актуальные новости в укороченном формате, видео лучших моментов игрового дня, а также примечательные высказывания участников мероприятия.
📆 Положение команд
А вот список команд, которые пока не потерпели ни одного поражения или, наоборот, не одержали ни одной победы.
- «Кливленд Кавальерс» – 2-0;
- «Лос-Анджелес Лейкерс» – 2-0;
- «Милуоки Бакс» – 2-0;
- «Хьюстон Рокетс» – 2-0…
- «Денвер Наггетс» – 0-2;
- «Бостон Селтикс» – 0-2;
- «Голден Стэйт Уорриорз» – 0-2;
- «Нью-Йорк Никс» – 0-2;
- «Шарлотт Хорнетс» – 0-2;
- «Торонто Рэпторз» – 0-2.
📊 Лидеры Летней лиги
В ночь на 11 июля в Летней лиге НБА стартует очередной игровой день. И незадолго до его начала мы представляем вам небольшую статистическую сводку. В этом сообщении – индивидуальную по итогам двух туров.
Очки:
- Джабари Смит-младший – 35,5;
- Киган Мюррей – 35;
- Тари Исон – 23;
- Марджон Бошамп – 21,5;
- Джэйлен Дюрен – 20.
Подборы:
- Джастин Шампани – 11,5;
- Джабари Уокер – 10,5;
- Джеймс Уайзмен – 10,5;
- Дайсон Дэниелс – 10;
- Виктор Вембаньяма – 10.
Передачи:
- Джей Ди Дэвисон – 10;
- Джейден Айви – 7;
- Джамари Буйе – 6,5;
- Дайсон Дэниелс – 5,5;
- Вит Крейчи – 5.
Блоки:
- Виктор Вембаньяма – 4;
- Тари Исон – 3;
- Озар Томпсон – 2,5;
- Мозес Браун – 2,5;
- Джонтей Портер – 2,5.
Перехваты:
- Джейден Айви – 3,5;
- Дайсон Дэниелс – 3;
- Райан Роллинз – 3;
- Джален Пикетт – 2,5;
- Дэвид Дюк – 2,5.
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