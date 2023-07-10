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Летняя лига в Лас-Вегасе, 11 июля 2023 года: онлайн-трансляция игрового дня НБА

Сможет ли «Кливленд» одержать третью победу подряд? Четвёртый день Летней лиги НБА. LIVE
Артемий Берстенев Арина Ершова
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Четвёртый день Летней лиги НБА
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Нет Виктора Вембаньямы? Не беда! Понаблюдаем за молодыми ребятами из «Орландо», «Мемфиса» и «Индианы».

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Завтра, 11 июля, стартует четвёртый день турнира в рамках Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который проходит в городе Лас-Вегас (штат Невада, США) вплоть до 18 июля. В четвёртом игровом дне примут участие 12 команд — итого шесть матчей.

Расписание Летней лиги НБА

Летняя лига – это отдельный турнир, который проводится в НБА каждое межсезонье (обычно в июле). Там команды могут предоставить игровое время молодым талантам: по большей части игрокам, только-только выбранным на драфте, второгодкам, легионерам или перспективным кадрам из Лиги развития НБА.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию. Начало первой встречи запланировано на 1:00 по московскому времени. Заключительный матч — в 5:30 мск. В данном материале будут публиковаться интересные факты, актуальные новости в укороченном формате, видео лучших моментов игрового дня, а также примечательные высказывания участников мероприятия.

Итоги прошлого дня:
Кажется, Вембаньяма начал оправдывать ожидания! Конец игрового дня в Летней лиге НБА
Live
Кажется, Вембаньяма начал оправдывать ожидания! Конец игрового дня в Летней лиге НБА
НБА - Летняя лига. Лас-Вегас
11 июля 2023, вторник. 01:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Не начался
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - Летняя лига. Лас-Вегас
11 июля 2023, вторник. 01:30 МСК
Майами Хит
Майами
Не начался
Финикс Санз
Финикс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - Летняя лига. Лас-Вегас
11 июля 2023, вторник. 03:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Не начался
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - Летняя лига. Лас-Вегас
11 июля 2023, вторник. 03:30 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Не начался
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - Летняя лига. Лас-Вегас
11 июля 2023, вторник. 05:00 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - Летняя лига. Лас-Вегас
11 июля 2023, вторник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Не начался
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
📆 Положение команд 📊 Лидеры Летней лиги
Live Арина Ершова

📆 Положение команд

А вот список команд, которые пока не потерпели ни одного поражения или, наоборот, не одержали ни одной победы.

  • «Кливленд Кавальерс» – 2-0;
  • «Лос-Анджелес Лейкерс» – 2-0;
  • «Милуоки Бакс» – 2-0;
  • «Хьюстон Рокетс» – 2-0…
  • «Денвер Наггетс» – 0-2;
  • «Бостон Селтикс» – 0-2;
  • «Голден Стэйт Уорриорз» – 0-2;
  • «Нью-Йорк Никс» – 0-2;
  • «Шарлотт Хорнетс» – 0-2;
  • «Торонто Рэпторз» – 0-2.
16:02 Арина Ершова

📊 Лидеры Летней лиги

В ночь на 11 июля в Летней лиге НБА стартует очередной игровой день. И незадолго до его начала мы представляем вам небольшую статистическую сводку. В этом сообщении – индивидуальную по итогам двух туров.

Очки:

  • Джабари Смит-младший – 35,5;
  • Киган Мюррей – 35;
  • Тари Исон – 23;
  • Марджон Бошамп – 21,5;
  • Джэйлен Дюрен – 20.

Подборы:

  • Джастин Шампани – 11,5;
  • Джабари Уокер – 10,5;
  • Джеймс Уайзмен – 10,5;
  • Дайсон Дэниелс – 10;
  • Виктор Вембаньяма – 10.

Передачи:

  • Джей Ди Дэвисон – 10;
  • Джейден Айви – 7;
  • Джамари Буйе – 6,5;
  • Дайсон Дэниелс – 5,5;
  • Вит Крейчи – 5.

Блоки:

  • Виктор Вембаньяма – 4;
  • Тари Исон – 3;
  • Озар Томпсон – 2,5;
  • Мозес Браун – 2,5;
  • Джонтей Портер – 2,5.

Перехваты:

  • Джейден Айви – 3,5;
  • Дайсон Дэниелс – 3;
  • Райан Роллинз – 3;
  • Джален Пикетт – 2,5;
  • Дэвид Дюк – 2,5.
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