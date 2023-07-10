Нет Виктора Вембаньямы? Не беда! Понаблюдаем за молодыми ребятами из «Орландо», «Мемфиса» и «Индианы».

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Сможет ли «Кливленд» одержать третью победу подряд? Четвёртый день Летней лиги НБА. LIVE

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Завтра, 11 июля, стартует четвёртый день турнира в рамках Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который проходит в городе Лас-Вегас (штат Невада, США) вплоть до 18 июля. В четвёртом игровом дне примут участие 12 команд — итого шесть матчей.

Летняя лига – это отдельный турнир, который проводится в НБА каждое межсезонье (обычно в июле). Там команды могут предоставить игровое время молодым талантам: по большей части игрокам, только-только выбранным на драфте, второгодкам, легионерам или перспективным кадрам из Лиги развития НБА.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию. Начало первой встречи запланировано на 1:00 по московскому времени. Заключительный матч — в 5:30 мск. В данном материале будут публиковаться интересные факты, актуальные новости в укороченном формате, видео лучших моментов игрового дня, а также примечательные высказывания участников мероприятия.