От переоценённого новичка до двукратного чемпиона. Самые яркие дебюты в НБА за 25 лет

За всё время существования НБА в лиге поиграли более 4,7 тысячи баскетболистов. Это тысячи историй, тысячи имён, а ещё – тысячи дебютов. Но далеко не каждому, даже большому игроку удалось заявить о себе в первом же матче в главной лиге мира.

Поэтому «Чемпионат» представляет вам пятёрку самых ярких дебютов в НБА за последние 25 лет. Для интереса в этот список не вошли суперзвёзды вроде Леброна Джеймса или Дэмьена Лилларда.

Брэндон Дженнингс — 17 очков, 9 подборов, 9 передач

Дженнингс был выбран «Милуоки Бакс» под девятым номером на драфте-2009. Свой первый матч в НБА он провёл 30 октября того же года, выйдя на площадку против «Филадельфии». В той игре защитник остановился в шаге от трипл-дабла – набрал 17 очков, девять подборов и девять передач за 34 минуты. И тот факт, что за последующие девять лет в баскетболе он сделал только один трипл-дабл, делает дебютный матч Дженнингса ещё более особенным. По итогам того сезона игрока включили в символическую пятёрку новичков.

На протяжении четырёх лет Дженнингс был важной частью и стартовым разыгрывающим «Милуоки», пускай многим и запомнился только по ставшей мемной фразе «Бакс» в шести». Её даже выгравировали на чемпионских перстнях в 2021-м, после того как команда выиграла финальную серию с «Финиксом» со счётом 4-2.

Из «Милуоки» Дженнингс перешёл в «Детройт», где его карьера, по сути, и пошла на спад. После разрыва ахиллова сухожилия он так и не сумел вернуться на прежний уровень – для защитника ростом в 185 см эта травма стала роковой. В дальнейшем Брэндон поиграл в «Орландо», «Нью-Йорке» и «Вашингтоне», после чего остался без работы в НБА.

Карьеру Дженнингс, кстати, завершил в санкт-петербургском «Зените» – увы, на минорной ноте. Игрок оставил в социальных сетях пост, отсылающий к Сергею Карасёву и его отцу Василию, на тот момент возглавлявшему команду. «Жизненный урок: я никогда не буду играть за команду, в которой отец тренирует своего сына! Больше никогда!» – гласила публикация. Через несколько дней Дженнингс был отчислен.

Брэндон Дженнингс Фото: Jonathan Daniel/Getty Images

Джалил Окафор — 26 очков, 7 подборов

Джалил Окафор был звездой колледжа Дьюк и юниорской сборной США, в составе которых стал победителем NCAA и двукратным чемпионом мира соответственно. На драфте-2015 он был выбран «Филадельфией» под третьим номером, а 28 октября того же года дебютировал в НБА.

Это был матч с «Бостоном», который он закончил с 26 очками, семью подборами и двумя блоками. Правда, «Филадельфия» всё равно потерпела поражение «-17», которое в том сезоне положило начало бесславной серии 0-18. Окафор, в свою очередь, то и дело попадал в неприятности за пределами площадки, из-за чего в «Сиксерс» к нему даже приставили телохранителя. Хотя и это в дальнейшем не уберегло игрока от отстранения. А уже в марте 2016-го он заработал надрыв мениска и был вынужден пропустить остаток сезона, хотя в итоге всё равно попал в символическую пятёрку новичков.

Как проспект Окафор был раскрученным и, как показало время, весьма переоценённым. Не защищался, не подбирал, не раздавал передачи, нуждался в мяче. Всё, что он делал достойно – это набирал очки в посте. И в «Филадельфии» это быстро поняли. Так что стать неотъемлемой частью «Процесса» ему так и не удалось.

Он поиграл в «Бруклине», «Новом Орлеане» и «Детройте», после чего уехал в Китай, затем – в Мексику. А буквально на днях, 17 июля, Окафор подписал контракт с испанской «Сарагосой».

Джалил Окафор Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

Ламар Одом — 30 очков, 12 подборов, 3 передачи

На драфте НБА в 1999-м Ламар Одом был выбран под четвёртым номером. Сам он тогда думал, что ещё не готов к НБА, и даже хотел сняться в самую последнюю минуту и вернуться в колледж. Но на тот момент он уже подписал контракт с агентом – отступать было некуда. Так Одом оказался в «Клипперс» и в первом же официальном матче доказал, что более чем готов ко взрослому баскетболу.

Он дебютировал в НБА в игре с «Сиэтл Суперсоникс», состоявшейся 2 ноября того же года. Форвард стал самым результативным игроком с 30 очками, 12 подборами, тремя передачами, двумя блоками и двумя перехватами. Ту встречу «Клипперс» проиграли, как и другие 66 в том сезоне. Зато Ламар вошёл в символическую пятёрку новичков.

И, в отличие от остальных в этом списке, карьера Одома в НБА получилась по-настоящему успешной. Со временем он перешёл в «Лейкерс», где стал двукратным чемпионом, завоевав трофей в 2009 и 2010 годах, пускай с приходом Пау Газоля и превратился из стартера в шестого игрока (в 2011-м он даже получил награду лучшему шестому). Правда, уже в июле 2013-го свободный агент Одом остался без предложений из НБА. Хотя и «Клипперс», и «Лейкерс» тогда подумывали о его возможном возвращении.

Ламар Одом Фото: Lisa Blumenfeld/Getty Images

Гордан Гиричек — 29 очков, 5 подборов

На том же драфте-1999 под 40-м номером «Далласом» был выбран хорват Гордан Гиричек. Права на него быстро перешли к «Спёрс», а от них – к «Мемфису». Но туда игрок приехал только спустя три года, два из которых он провёл в родной «Цибоне» и ещё один – в московском ЦСКА.

В НБА Гиричек дебютировал в возрасте 25 лет. Зато как! Он набрал 29 очков и пять подборов против выбравшего его на драфте «Далласа». В том матче принимали участие Дирк Новицки, Стив Нэш и Пау Газоль, но Гордан всё равно оказался самым результативным на площадке.

Однако из «Мемфиса» Гиричека вскоре обменяли в «Орландо», а оттуда – в «Юту», где он и задержался дольше всего. В «Джаз» хорват исполнял роль трёхочкового шутера, по большей части выходя со скамейки. Так, в 2007-м, когда команда добралась до финала Западной конференции, он реализовал аж 53,8% дальних попыток в плей-офф.

Однако после серьёзного конфликта с тренером Джерри Слоаном из «Юты» Гиричека обменяли в «Филадельфию», откуда он немного погодя был отчислен. После этого игрока подобрал «Финикс», где на одной из тренировок его по-борцовски «задушил» Шакил О’Нил. И это, пожалуй, всё, чем запомнился последний сезон Гордана в НБА. Он перебрался в турецкий «Фенербахче», а затем вернулся в «Цибону», где и завершил баскетбольную карьеру.

Гордон Гиричек Фото: Jim McIsaac/Getty Images

Майкл Картер-Уильямс — 22 очка, 12 передач, 7 подборов, 9 перехватов

Перед драфтом-2013 Майкла Картер-Уильямса, на тот момент перспективного проспекта из «Сиракьюз», называли лучшим разыгрывающим его класса и пророчили ему выбор в топ-10. Но в итоге «Филадельфия» забрала его 11-м.

В своём первом матче в НБА Картер-Уильямс набрал 22 очка, 12 передач, семь подборов и аж девять перехватов. И это против «Майами», бывшего на тот момент действующим чемпионом НБА. Для сравнения, Леброн в том матче набрал 25 очков, 13 передач и четыре подбора. Ну а девять перехватов – это лучший результат в истории дебютных матчей.

Но защитник, скажем так, слишком рано вышел на пик. Его первый матч стал по совместительству и одним из лучших в карьере. Хотя в сезоне-2013/2014 Картер-Уильямс всё же сумел выдать впечатляющую статистику (16,7 очка, 6,2 подбора и 6,3 передачи в среднем за игру) и был признан лучшим новичком года в свои 22.

Вот только его драфт-класс небезосновательно считается слабым. Картер-Уильямсу повезло оказаться в плохой команде, где ему дали наиграть на приличные цифры. Но уже тогда было понятно, что он плохо бросает, плохо завершает атаки, плохо принимает решения. Поэтому игрока быстро выслали из «Сиксерс», вынудив впоследствии сменить пять команд за восемь лет. Там Майк был либо на скамейке, либо в лазарете.

Последним его коллективом стал «Орландо Мэджик», где этим летом предпочли не активировать опцию команды на предстоящий сезон. Теперь Картер-Уильямс остаётся свободным агентом.