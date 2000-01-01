Помните Бёрдмена? История Криса Андерсена — от бедности и наркотиков до титула с Леброном

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Крис Андерсен по прозвищу Бёрдмен
Крис Андерсен по прозвищу Бёрдмен
Помните такого? Татуированный парень с ирокезом, игравший за «Хит» в начале 2010-х. Он был известен своим ярким образом, но за его становлением стоит по-настоящему непростая история.
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У Андерсона было тяжёлое детство. Он рос без отца, оставившего его мать в одиночку растить троих детей в бедности. У них был участок земли с недостроенным домом, на ремонт которого не было денег – и семья укрывалась в сарае.
У Андерсона было тяжёлое детство. Он рос без отца, оставившего его мать в одиночку растить троих детей в бедности. У них был участок земли с недостроенным домом, на ремонт которого не было денег – и семья укрывалась в сарае.
Вместо душа Крис использовал садовый шланг, а чтобы поддерживать себя в форме, бегал по коровьим пастбищам среди электрических заборов. В баскетбол он начал играть в школе – тренер заманил его возможностью поступить в колледж.
Вместо душа Крис использовал садовый шланг, а чтобы поддерживать себя в форме, бегал по коровьим пастбищам среди электрических заборов. В баскетбол он начал играть в школе – тренер заманил его возможностью поступить в колледж.
Несмотря на плохую успеваемость, он поступил в колледж Блинн, где в своё время играл звезда NFL Кэм Ньютон. Там Крис был лидером баскетбольной команды и стал лучшим в стране по среднему количеству блоков. Он хотел попасть в НБА.
Несмотря на плохую успеваемость, он поступил в колледж Блинн, где в своё время играл звезда NFL Кэм Ньютон. Там Крис был лидером баскетбольной команды и стал лучшим в стране по среднему количеству блоков. Он хотел попасть в НБА.
Он был настолько уверен в себе, что бросил колледж спустя всего один год – при этом Андерсен не знал, что должен официально заявиться на драфт НБА. Так что участия в нём он так и не принял, а карьеру был вынужден начать в Китае.
Он был настолько уверен в себе, что бросил колледж спустя всего один год – при этом Андерсен не знал, что должен официально заявиться на драфт НБА. Так что участия в нём он так и не принял, а карьеру был вынужден начать в Китае.
Он скитался по никому не известным командам, пока наконец не оказался в G-лиге, где выступал за «Фейетвилл Пэтриотс». Оттуда Андерсона подобрал «Денвер» – он стал первым игроком в истории, перешедшим из Лиги развития в НБА.
Он скитался по никому не известным командам, пока наконец не оказался в G-лиге, где выступал за «Фейетвилл Пэтриотс». Оттуда Андерсона подобрал «Денвер» – он стал первым игроком в истории, перешедшим из Лиги развития в НБА.
В «Наггетс» он выступал с 2001 по 2004 год, после чего подписал продление на $ 14 млн с «Новым Орлеаном». Деньги вскружили Андерсену голову – он с удивительной скоростью спускал их на вечеринках, которые посещал каждую ночь.
В «Наггетс» он выступал с 2001 по 2004 год, после чего подписал продление на $ 14 млн с «Новым Орлеаном». Деньги вскружили Андерсену голову – он с удивительной скоростью спускал их на вечеринках, которые посещал каждую ночь.
Вскоре в картину происходящего вписались наркотики. В январе 2006-го игрок был дисквалифицирован из НБА за употребление запрещённых веществ. По слухам, в его пробе обнаружили следы сразу нескольких нелегальных субстанций.
Вскоре в картину происходящего вписались наркотики. В январе 2006-го игрок был дисквалифицирован из НБА за употребление запрещённых веществ. По слухам, в его пробе обнаружили следы сразу нескольких нелегальных субстанций.
В 2008-м Бёрдмэн вернулся в НБА и «Денвер» в новом образе – покрылся татуировками и сменил причёску на ирокез. Он подписал с командой контракт на пять лет, но в 2012-м был отчислен.
В 2008-м Бёрдмэн вернулся в НБА и «Денвер» в новом образе – покрылся татуировками и сменил причёску на ирокез. Он подписал с командой контракт на пять лет, но в 2012-м был отчислен.
Тогда Андерсена очень хотел заполучить тренер «Майами» Эрик Споэльстра. Там игрок начинал на десятидневном контракте, но задержался на три года, приняв участие в 181 матче и став чемпионом бок о бок с Леброном в 2013-м.
Тогда Андерсена очень хотел заполучить тренер «Майами» Эрик Споэльстра. Там игрок начинал на десятидневном контракте, но задержался на три года, приняв участие в 181 матче и став чемпионом бок о бок с Леброном в 2013-м.
После этого он поиграл в «Мемфисе», а затем воссоединился с Леброном в «Кливленде», который и стал его последней командой в НБА. В возрасте 40 лет Крис выступал в лиге 3х3 BIG3, где стал чемпионом вместе с «Пауэр».
После этого он поиграл в «Мемфисе», а затем воссоединился с Леброном в «Кливленде», который и стал его последней командой в НБА. В возрасте 40 лет Крис выступал в лиге 3х3 BIG3, где стал чемпионом вместе с «Пауэр».
Чем сейчас занимается 45-летний Андерсен, неизвестно – у него нет официальных аккаунтов в социальных сетях. Иногда он посещает матчи BIG3 как зритель, и на этом, пожалуй, всё.
Чем сейчас занимается 45-летний Андерсен, неизвестно – у него нет официальных аккаунтов в социальных сетях. Иногда он посещает матчи BIG3 как зритель, и на этом, пожалуй, всё.
Помните Бёрдмена? История Криса Андерсена — от бедности и наркотиков до титула с Леброном
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