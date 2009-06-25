Низкий, худой и недостаточно взрывной. Что скауты НБА говорили о Стефене Карри в 2009-м

25 июня 2009 года
В этот день молодой защитник Стефен Карри, ныне четырёхкратный чемпион и лучший исполнитель трёхочковых в истории НБА, был выбран «Голден Стэйт Уорриорз» на драфте. Но только под седьмым номером.
Стеф не вошёл даже в топ-5 своего класса с Блэйком Гриффином, Джеймсом Харденом и другими. Почему? Разобраться поможет скаутский отчёт, составленный драфт-экспертом ESPN Джонатаном Гивони 28 февраля 2009-го.
Сильные стороны
«Карри легко перешёл на позицию разыгрывающего. Он куда более креативный пасующий, чем считалось ранее, и выглядит довольно неэгоистичным в нападении, демонстрируя отличное видение площадки и умение вовлекать партнёров в игру».
«От хорош на пик-н-роллах, работает с мячом обеими руками и умеет играть на разных скоростях. Карри, наверное, никогда не будет чистым плеймейкером, как Стив Нэш или Крис Пол, но может стать качественным координатором».
«Лучшей частью игры Карри, безусловно, остаётся бросок с периметра. Автоматически переставляя ноги, он способен невероятно быстро атаковать кольцо и уже обладает дальностью броска, необходимой для НБА».
«Из-за того, что он получает мало возможностей для открытых бросков, ему пришлось научиться бросать с дриблинга и создавать для себя атаки, особенно в транзишне, где он преуспел».
Слабые стороны
«Одна из главных проблем Карри в нападении – это проход. Его первый шаг в лучшем случае средний, он худой и недостаточно взрывной. Маловероятно, что в НБА Карри сможет добираться до штрафной линии так же часто, как в колледже».
«Он способен реализовывать сложнейшие броски, из-за чего склонен делать пару ужасных попыток в каждом матче без какого-либо осознания. Трудно сказать, связано ли это с его ролью в команде или же он просто переоценивает свои возможности».
«Как бы хладнокровно и спокойно Карри ни выглядел на площадке, иногда он может быть немного беспечным, совершая небрежные действия, которые приводят к потерям».
«Возможности Карри в обороне крайне ограничены слабыми физическими данными. Без внушительного роста, размаха рук или силы и с боковой скоростью ниже средней он может стать обузой при взаимодействии с более взрывными защитниками из НБА».
«Недостаток силы делает его восприимчивым к пост-апам и заслонам. С точки зрения нападения он может играть на позиции гарда, но в обороне ему, скорее всего, придётся несладко в борьбе с атакующими защитниками из НБА».
Сбывшийся прогноз
«В правильной ситуации, с правильными партнёрами по команде он может стать очень эффективным игроком НБА, а его отличные внутренние качества и менталитет победителя заставляют поверить, что он найдёт способ занять успешную нишу».
Низкий, худой и недостаточно взрывной. Что скауты НБА говорили о Стефене Карри в 2009-м
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