Низкий, худой и недостаточно взрывной. Что скауты НБА говорили о Стефене Карри в 2009-м

Слабые стороны

«Одна из главных проблем Карри в нападении – это проход. Его первый шаг в лучшем случае средний, он худой и недостаточно взрывной. Маловероятно, что в НБА Карри сможет добираться до штрафной линии так же часто, как в колледже».