«Он чертовски скупой». Как легендарный хоккеист пристыдил Майкла Джордана в казино

В Лас-Вегасе свои порядки
Ни для кого ни секрет, что Майкл Джордан любил азартные игры и поэтому частенько посещал Лас-Вегас. Там он однажды встретился с другой легендой – хоккеистом Уэйном Гретцки.
И Рич Страфелла, бывший вице-президент отеля Hard Rock в Лас-Вегасе, поделился историей о том, как две звезды мирового спорта вместе играли в азартные игры.
«Я помню вечер, когда Уэйн Гретцки пристыдил Майкла Джордана за столом. Это была игра в частном зале. Майкл попросил у официантки коктейль и в качестве чаевых оставил ей фишку номиналом в пять долларов».
«Уэйн взял фишку с подноса, вернул её Майклу, а затем достал 100-долларовую фишку из его стопки и отдал официантке. Он сказал: «Вот как мы оставляем чаевые в Лас-Вегасе, Майкл».
Продолжение этой истории до сих пор неизвестно широкой публике. Никто точно не знает, как Джордан отреагировал на этот жест. Его Воздушество был всегда известен своим соревновательным духом, но не щедростью.
Об этом неоднократно рассказывал Чарльз Баркли, который в своё время был в тесных отношениях с Эм Джеем. В 2003-м он выпустил книгу, целая глава которой была посвящена мелочности Джордана в вопросах денег.
«Майкл — далеко не самый популярный парень в Лас-Вегасе. Он чертовски скупой. Он может выиграть в казино $ 1 млн и не оставить людям чаевых».
«Официанты, дилеры блэкджека — они много и тяжело работают. Они не получают большой зарплаты. И чем ты успешнее, тем больше ты должен оставлять чаевых. Я искренне в это верю», — сказал Баркли.
На шоу Опры Уинфри, которое Джордан и Баркли вместе посетили в 2005-м, Чак поделился ещё одной историей. Когда-то бездомный мужчина протянул ему руку, и Барлки хотел оставить ему немного денег.
Но Джордан шлёпнул товарища по руке и заявил, что если бездомный в состоянии выпрашивать мелочь на улице, то сможет и приветствовать посетителей в «Макдоналдсе».
В своё время от Баркли досталось и Скотти Пиппену, игравшему с Джорданом в «Чикаго», и даже известному американскому гольфисту Тайлеру Вудсу. По словам Чака, они «одни из самых скупых людей», которых он когда-либо встречал. Вот так.
«Он чертовски скупой». Как легендарный хоккеист пристыдил Майкла Джордана в казино
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