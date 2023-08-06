«Каждый фанат принёс атрибутику с кексом». Трей Янг вспомнил резонансный эпизод с Дюрантом

Обзор актуальных слухов и новостей Национальной баскетбольной ассоциации на утро 6 августа 2023 года от «Чемпионата».
- Трей Янг поговорил о возвращении Кевина Дюранта в Оклахому-Сити в 2016 году, когда форвард был игроком «Голден Стэйт Уорриорз»
- Остальное. Названы предварительные финансовые запросы Джимми Батлера, на Джеймса Хардена претендуют пять команд
Трей Янг поговорил о возвращении Кевина Дюранта в Оклахому-Сити в 2016 году, когда форвард был игроком «Голден Стэйт Уорриорз»
Звёздный разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг вспомнил момент с возвращением ныне звёздного лёгкого форварда «Финикс Санз» Кевина Дюранта в Оклахому-Сити в 2016 году в качестве игрока «Голден Стэйт Уорриорз».
«Что касается меня, то я прекрасно знаю болельщиков «Оклахомы-Сити Тандер» (Янг выступал за баскетбольную команду университета Оклахомы. — Прим. «Чемпионата»), они явно будут в ярости после того, что я сейчас скажу.
Но я наблюдал за Дюрантом с большим уважением, восхищался им, следя за тем, как он проходит через всё это. Я был на той арене, где чуть ли не каждый болельщик принёс атрибутику с кексом», — рассказал Янг в подкасте Gil's Arena.
Кевин Дюрант
Фото: J Pat Carter/Getty Images
Причём тут кекс? Немного освежим память. После того как Кевин Дюрант в 2016 году принял решение перейти в «Голден Стэйт Уорриорз» после фиаско в плей-офф, уже бывший одноклубник Расселл Уэстбрук разметил в социальных сетях фотографию тематически оформленных кексов.
Также бытует мнение, что Кендрик Перкинс таким образом называл своих одноклубников, которые были склонны проявлять мягкость в ответственных ситуациях. Перкинс выступал за «Оклахому» на протяжении пяти сезонов (2011–2015).
Видео можно посмотреть на канале Chris Smoove в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Остальное. Названы предварительные финансовые запросы Джимми Батлера, на Джеймса Хардена претендуют пять команд
- Руководство «Бостон Селтикс» не связывалось с представителями атакующего защитника Святослава Михайлюка по поводу подписания контракта — MassLive.
- Звёздный лёгкий форвард «Майами Хит» Джимми Батлер рассчитывает на пятилетний контракт с клубом из Флориды и $ 304 млн — Айра Уиндерман (South Florida Sun-Sentinel).
- Хосе Хуан Бареа, проведший в НБА 14 сезонов и получивший статус чемпиона в 2011 году в составе «Даллас Маверикс», стал главным тренером «Гуайнабо» из Пуэрто-Рико — Шэмс Чарания (The Athletic).
- Руководство «Филадельфии Сиксерс» и «Лос-Анджелес Клипперс» продолжают поддерживать диалог по поводу возможного обмена звёздного разыгрывающего Джеймса Хардена — Майкл Скотто (Hoopshype).
- Бигмены Кристиан Вуд и Бисмак Бийомбо претендуют занять 14-е место в ростере «Лос-Анджелес Лейкерс» — Йован Буха (The Athletic).
- Атакующий защитник Ар Джей Хантер и «Шарлотт Хорнетс» достигли соглашения по поводу подписания контракта — Крис Хэйнс (Bleacher Report).
- Рэпер Ice Cuber рассчитывает на то, что бывшие игроки НБА Демаркус Казинс, Дуайт Ховард, Айзея Томас, Джамал Кроуфорд и Ламаркус Олдридж присоединятся к его лиге BIG3 — Гэри Уошберн (Boston Globe).
- У лёгкого форварда «Денвер Наггетс» Влатко Чанчара диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена, полученный во время товарищеского матча между сборными Словении и Греции — Майк Сингер (Denver Post).
- В «Бостон Селтикс» готовы продолжить сотрудничество с тяжёлым форвардом Блэйком Гриффином — Бобби Мэннинг (CLNS).
- «Лос-Анджелес Клипперс», «Хьюстон Рокетс», «Нью-Йорк Никс», «Сан-Антонио Спёрс» и «Филадельфия Сиксерс» обозначены как вероятные команды, где продолжит карьеру звёздный разыгрывающий Джеймс Харден — Энди Бэйли (Bleacher Report).
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