Три-пит — признак абсолютного величия в НБА. Такое удавалось всего трём клубам в истории

Удержаться на вершине сложнее, чем до неё добраться. Этот постулат регулярно звучит после финалов НБА, где победа абсолютно точно гарантирует сложности в следующем сезоне. Переподписать истекающие контракты новоиспечённых обладателей кубка, повышенное внимание со стороны СМИ, желание каждого соперника обыграть действующих победителей — всё это очень непросто преодолевать.

Именно поэтому выиграть три раза подряд в НБА — сложнейшая командная задача. Казалось бы, всего три года. Но у лиги космический ритм и высокие требования к физическим кондициям каждого игрока. Достаточно сказать, что за всю историю НБА всего лишь трём командам удалось совершить так называемый три-пит: «Чикаго Буллз», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бостон Селтикс» внесли свои имена в историю.

Мэджик Джонсон и Ларри Бёрд Фото: Steve Dykes/Getty Images

Рекорд «Селтикс», которые завоевали восемь (!) чемпионских титулов подряд, кажется, не будет побит в ближайшие десятилетия. Современная история показывает, что собрать команду и выдать один невероятный сезон куда более выполнимая задача, чем защитить титул.

За последние 10 с небольшим лет сразу несколько франшиз добрались до заветного титула впервые в истории: «Даллас» выиграл в 2011 году, «Кливленд» в 2016-м, «Торонто» в 2019-м, и в прошлом сезоне «Денвер» наконец-то взял свой первый кубок.

Собственно, наличие сразу двух три-питов является одним из важнейших аргументов в пользу Майкла Джордана при обсуждениях величайшего баскетболиста всех времён. Джордан дважды побеждал по три раза с «Чикаго». И, что тоже очень важно, в каждой финальной серий забирал приз самому ценному игроку.

Айзея Томас из «Детройта» против Майкла Джордана из «Чикаго» Фото: Richard Mackson/Getty Images

Последний три-пит на счету «Лейкерс», у которых всего 17 титулов за всю историю. Шак и Коби доминировали в НБА с 2000 по 2002 год и хоть и не находили между собой понимания, но забирали кубок Ларри О’Брайана.

Кто же был ближе всего к трём победам подряд в последние две декады? «Майами» — однозначно. Уже на презентации «Большое трио» заявило, что они собрались не для одного и даже не для двух титулов. Получилось как получилось. Два за четыре года — тоже очень солидно, но осечки в сериях с «Маверикс» и «Спёрс» точно превратили обещания звёзд «Хит» в пустые слова.

Хотя стоп. А как же «Голден Стэйт»? Кажется, команда со Стефом, Клэем, Грином и Дюрантом просто обязана была стать династией. Но все мы помним, что случилось в 2019 году, когда Дюрант и Томпсон получили серьёзные травмы, а титул достался «Торонто». Это поражение больно ударит по самолюбию Кевина Дюранта, затаившего обиду на Дрэймонда Грина из-за конфликта во время матча. Дюрант в итоге отправится в «Бруклин», где соберёт суперзвёздную банду вместе с Джеймсом Харденом и Кайри Ирвингом. Но до титула больше так и не доберётся.

Леброн Джеймс против Стефа Карри Фото: Gregory Shamus/Getty Images

А вот «Уорриорз» ещё одну победу одержали в 2022 году, доказав, что в команде больше, чем одна (пусть и большая) звезда. Четыре победы за семь лет — великолепный результат для команды из Сан-Франциско. Но вписать себя в один ряд с «Лейкерс», «Бостоном» и «Чикаго» им не удалось.

Пример «Уорриорз» всё-таки оставляет надежду на то, что мы сможем увидеть ещё один клуб, который станет чемпионом три раза подряд. Но понятно, что для лиги гораздо лучше, когда победители меняются. Однако если всё-таки задать себе вопрос и поразмышлять — у кого получится замахнуться на три-пит?