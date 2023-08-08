«Ветеранам очень сложно». Иран не был готов к молодому напору сборной России

Сборная России в Перми одержала победу над сборной Ирана в первом из двух товарищеских матчей. До поездки на Урал наша сборная работала в Москве, но казалось, что в сравнении с соперником, который уже два месяца трудится, готовясь к чемпионату мира, этого будет недостаточно. Однако всё получилось наоборот.

В июне сборная России в Москве играла с Беларусью. Тогда соперник также собрал молодой состав, который смог зацепиться за первую игру и в итоге одержал победу. Да, второй матч наши парни уверенно забрали, но послевкусие и вопросы к качеству баскетбола остались. Именно поэтому однозначными фаворитами парни Зорана Лукича в Перми не выглядели.

Реакция игроков сборной России Фото: РФБ

Иран, конечно, не самая сильная команда, но занимающая место неподалёку от 20-го в общемировом рейтинге Международной федерации баскетбола.

Ход матча

Иран собирает к главному турниру года лучшую команду. И в сборной всегда находится место иранской баскетбольной легенде — Хамеду Хаддади. Ему уже больше 38 лет, но необъятный гигант ростом 218 см по-прежнему выходит в стартовой пятёрке.

За первую четверть соперник сборной России не смог показать сколько-нибудь организованной игры, набрав за 10 минут всего пять очков. Реализуй парни Зорана Лукича все свободные атаки, то разница наверняка была бы двузначной. Но и 14 набранных очков хватило для того, чтобы почувствовать себя «первым номером» и диктовать свои условия.

Собственно, третья четверть уже во многом определила итоговый результат. Да, россияне подпустили соперника на расстояние двух точных дальних бросков сразу после большого перерыва, но лидерство не отдали, а быстро вернулись ответным рывком. В итоге «+9» по итогам четверти.

Иран определённо не чувствовал себя комфортно. Здесь отдельное спасибо стоит сказать болельщикам в ДС «Молот». Но даже этот факт вряд ли может объяснить 17 промахов с линии штрафного броска. Из-за дуги иранцы, кстати, также промахнулись 17 раз, реализовав всего четыре попытки за матч.

Состав

Зоран Лукич оставил вне заявки на матч Якушина, Беленицкого, Клюева и Барашкова. С большой долей вероятности этот квартет сыграет в матче номер два. Состав российской команды фактически был поставлен на рельсы, и тренерский штаб менял игроков в строгом соответствии с игровой позицией. Без экспромта.

Присутствие Андрея Мартюка ожидаемо сделало игру главной команды страны более разносторонней. Игрок «Локо» не только был хорош в нападении, продемонстрировав уверенные атаки из «краски» и с дальней дистанции, но также здорово защищался, собрав четыре отскока за две минуты стартовой четверти. Матч же Мартюк завершил в шаге от дабл-дабла: 15 очков и 9 подборов.

Нашлось место в ротации и Максиму Савченко. Молодой центровой из столичной МБА с заметным волнением провёл свой первый отрезок, и это сказывалось на его действиях. Последующие появления Максим старался отработать без погрешностей, получая большой международный опыт.

Герой встречи

В герои встречи однозначно можно записывать Мартюка. Если до начала матча по его защите против крупных иранских парней были вопросы, то очень быстро их не осталось. Определённо, игра против Николы Милутинова в плей-офф пошла на пользу Мартюку.

Александр Щербенёв в атаке Фото: РФБ

Однако особенно хочется выделить Александра Щербенёва. Разыгрывающий вновь провёл качественный матч, проведя на паркете почти 26 минут. За это время он набрал 13 очков (3/4 с игры и 6/7 штрафные), сделал 5 передач и 2 перехвата. Буквально каждым своим появлением на паркете Щербенёв придавал сборной энергии, которая конвертировалась в рывок в счёте. Его цепкость в защите не давала покоя оппонентам, которые зачастую просто не могли вывести мяч через центр площадки.

Что дальше?

8 августа у сборных есть время на передышку, которую они используют для восстановления. Обе команды проведут открытые тренировки и встретятся с журналистами. А уже 9-го числа в 17:00 мск ДС «Молот» снова соберётся, чтобы посмотреть на матч номер два. Определённо, это будет совершенно другая сборная России, состав будет значительно изменён. Вопрос лишь в том, что изменят в своей игре иранцы?