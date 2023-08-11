Бывшая звезда НБА снова прошёлся по Виктору Вембаньяме. Второй Бол Бол и Порзингис?

Обзор актуальных слухов и новостей Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на утро 11 августа 2023 года от «Чемпионата».
- Кто должен войти в гонку за Дэмьена Лилларда? Инсайдер предложил «Бруклин» и ещё три команды
- «Да хватит! Мы должны остыть». Трэйси Макгрэди снова прошёлся по Виктору Вембаньяме
- Остальное. «Голден Стэйт» подпишет одного из лучших игроков по подборам Лиги развития НБА, бывший генменеджер Боб Майерс близок к переходу на телевидение
Кто должен войти в гонку за Дэмьена Лилларда? Инсайдер предложил «Бруклин» и ещё три команды
Инсайдер Bleacher Report Эрик Пинкус в своём последнем материале выразил мнение, что звёздный разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард идеально подошёл бы «Бруклин Нетс».
«У «Нетс» на бумаге — интересная команда. Команда второго эшелона Восточной конференции в плей-офф. Им очень необходимо обновить позицию разыгрывающего, и Дэмьен Лиллард первым приходит на ум.
Дэмьен Лиллард
Фото: Carmen Mandato/Getty Images
«Бруклин» с Лиллардом, Микалом Бриджесом, Кэмероном Томасом и Николасом Клэкстоном — это уже серьёзная заявка стать контендером», — написал Пинкус.
Как известно, основным претендентом на Лилларда является «Майами Хит». Однако, по мнению инсайдера, за 33-летнего баскетболиста могут в теории побороться «Юта Джаз», «Миннесота Тимбервулвз» и «Филадельфия Сиксерс».
«Да хватит! Мы должны остыть». Трэйси Макгрэди снова прошёлся по Виктору Вембаньяме
Член Зала славы, семикратный участник Матча всех звёзд НБА Трэйси Макгрэди в очередной раз высказался по поводу шумихи вокруг новичка «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы.
«Он обладает отличным талантом для игрока такого роста. Но ведь и Бол Бол обладает таким талантом, верно? Именно по этой причине я утверждаю, что меня этим не удивишь. У Бол Бола такие же навыки, что и у Виктора, но Бол не получит такие возможности, которые получит Виктор.
Виктор Вембаньяма
Фото: Ethan Miller/Getty Images
Тем не менее шумиха вокруг Виктора слишком закрутилась, и я говорю это не потому, что он этого не заслуживает. Просто давайте позволим этому парню развиваться и посмотрим, кем он в итоге станет. Все говорят, что он станет величайшим игроком. Да хватит! Мы должны остыть. Мы не знаем, кем будет Виктор», — заявил Макгрэди в подкасте журналиста Брэндона Робинсона.
Правда, Макгрэди высказывал подобную точку зрения журналу GQ в 20-х числах прошлого месяца, но это наглядно показывает, что точка зрения бывшего баскетболиста никак не поменялась, и он остаётся верен своей позиции.
Единственное, Трэйси забыл упомянуть Кристапса Порзингиса, который, обладая 221-сантиметровым ростом, также владел такими же навыками, что и Вембаньяма.
Видео можно посмотреть на канале Ball Facts в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Остальное. «Голден Стэйт» подпишет одного из лучших игроков по подборам Лиги развития НБА, бывший генменеджер Боб Майерс близок к переходу на телевидение
- «Голден Стэйт Уорриорз» и центровой Джейс Джонсон достигли соглашения по поводу подписания контракта по схеме Exhibit 10 — Шэмс Чарания (The Athletic).
- Бывший генеральный менеджер «Голден Стэйт Уорриорз» Боб Майерс может близок к тому, чтобы присоединиться к ESPN в качестве аналитика — Райан Гласспигель (New York Post).
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