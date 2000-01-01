GOAT или нет?
Майкл Джордан по праву считается одним из величайших спортсменов, когда-либо ступавших на баскетбольную площадку. Невероятная игра и потрясающая карьера гарантировали ему место на вершине этого списка.
Шестикратный чемпион НБА, шестикратный MVP финальных серий, пятикратный MVP, обладатель наград лучшему оборонительному игроку года и новичку года. Он по 10 раз включался в первую символическую пятёрку и становился лидером сезона по результативности.
Но считает ли себя величайшим сам Джордан? Нет! Вот что он сказал в интервью, которое дал перед Матчем всех звёзд 2003 года, ставшим для него 14-м и последним в карьере.
«Это неправда. Потому что я не играл против великих баскетболистов, которые были до меня, и именно они повлияли на мою игру».
«Это большая честь, не поймите меня неправильно, но я бы хотел сыграть против Джерри Уэста, чтобы определить, был ли я лучшим защитником, чем он или Оскар Робертсон. Но мы этого никогда не узнаем».
«Я никогда не смогу принять эту роль. Есть много старших игроков, которые повлияли на меня. Если бы я не наблюдал за этими парнями, то моя игра никогда не развилась бы», — сказал Эм Джей в интервью, не вошедшем в «Последний танец».
А вот что молодой Джордан говорил в 1993-м: «Я здесь не для того, чтобы стать лучшим игроком в мире или в истории. Потому что в разные эпохи все играют по-разному».
Поклонники баскетбола любят сравнивать игроков из разных эпох, и Джордан явно не сторонник этой идеи. Может, он скромничает. А может, попросту не считает, что должен кому-то что-то доказывать — по крайней мере, за пределами площадки.
«Это неправда». Майкл Джордан не считает себя величайшим в истории — и вот почему
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