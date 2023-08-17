Мотивация была, есть и будет.

Есть к чему стремиться! Леброн в своём 21-м сезоне может побить как минимум три рекорда

Казалось бы, ты теперь лучший бомбардир в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с уже 38 652 очками — Карим Абдул-Джаббар остался позади больше полугода назад. Самое главное баскетбольное достижение, которое ранее держалось практически 40 лет, в главной баскетбольной лиге покорилось, и мотивация должна куда-то исчезнуть. Ведь так?

Не в этом случае.

Леброн Джеймс как минимум планировал сыграть в одной команде со старшим сыном Бронни. Однако здесь ситуация может повернуться не в пользу Короля из-за опасений по поводу здоровья Леброна Джеймса-младшего, у которого внезапно остановилось сердце во время одной из тренировок университетской команды.

Официально известно: Леброн Джеймс примет участие в сезоне-2023/2024. Возможно, звёздный лёгкий форвард не в курсе, но в предстоящем розыгрыше он может стать автором ряда уникальных баскетбольных достижений, которые могут приобрести необыкновенный вес в историческом контексте.

Набольшее количество подборов среди лёгких форвардов

Элджин Бэйлор совершает бросок со средней Фото: George Long/Sports Illustrated via Getty Images

Сейчас на счету Леброна Джеймса 10 667 собранных подборов. Это железное второе место в истории Ассоциации. Элджин Бэйлор — член Зала славы, 11-кратный участник Матча всех звёзд и просто легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» без чемпионского титула — занимает первую строчку с 11 463 отскоками.

Леброну нужно 796 раз подчистить щит или совершать в среднем за игру 9,7 подбора на протяжении 82 игр. Реально? Вполне. Но есть вероятность, что тренерский штаб «озёрников» будет практиковать популярное распределение нагрузки по рекомендациям медперсонала. И куда же нам без травм.

Наибольшее количество появлений в Матчах всех звёзд НБА

Карим Абдул-Джаббар и Леброн Джеймс Фото: Harry How/Getty Images

Коби Брайант, Леброн Джеймс и Карим Абдул-Джаббар — единственные игроки в истории лиги, которым удалось более 15 раз поучаствовать в Матчах всех звёзд. Брайанта мы видели на площадке 18 раз (1998, 2000–2016), тем временем Леброна Джеймса (2005–2023) и Абдул-Джаббара (1970–1977, 1979–1989) — по 19 каждого.

Сомнений в том, что Леброн появится на звёздном паркете Индианаполиса в феврале 2024 года, вероятно, быть не может. В случае участия это событие станет 20-м по счёту в карьере форварда. А это уже обновлённый рекорд НБА.

Кто из действующих игроков находится ближе всего к Джеймсу? Кевин Дюрант (13), Крис Пол (12), Джеймс Харден (10), Стефен Карри (9), Расселл Уэстбрук (9), Энтони Дэвис (8), Пол Джордж (8), Кайри Ирвинг (8), Яннис Адетокунбо (7) и Дэмьен Лиллард (7). И далее по мелочи.

Единственный игрок в истории НБА с 40 000 очками за карьеру

Леброн Джеймс Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Да, в самом первом предложении мы упомянули, что на счету Леброна Джеймса 38 652 очка. Чтобы достигнуть отметки в 40 000, форварду следует набрать 1348 очков.

Если Леброн примет участие во всех играх предстоящего регулярного чемпионата, то ему достаточно будет набирать 16,4 очка в среднем. Возможно, именно это достижение продержится как минимум 30 лет, или не больше.

Лишний раз напомним: в декабре форварду исполнится 39 лет.