Есть к чему стремиться! Леброн в своём 21-м сезоне может побить как минимум три рекорда

Казалось бы, ты теперь лучший бомбардир в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с уже 38 652 очками — Карим Абдул-Джаббар остался позади больше полугода назад. Самое главное баскетбольное достижение, которое ранее держалось практически 40 лет, в главной баскетбольной лиге покорилось, и мотивация должна куда-то исчезнуть. Ведь так?
Не в этом случае.
Леброн Джеймс как минимум планировал сыграть в одной команде со старшим сыном Бронни. Однако здесь ситуация может повернуться не в пользу Короля из-за опасений по поводу здоровья Леброна Джеймса-младшего, у которого внезапно остановилось сердце во время одной из тренировок университетской команды.
Официально известно: Леброн Джеймс примет участие в сезоне-2023/2024. Возможно, звёздный лёгкий форвард не в курсе, но в предстоящем розыгрыше он может стать автором ряда уникальных баскетбольных достижений, которые могут приобрести необыкновенный вес в историческом контексте.
Набольшее количество подборов среди лёгких форвардов
Элджин Бэйлор совершает бросок со средней
Фото: George Long/Sports Illustrated via Getty Images
Сейчас на счету Леброна Джеймса 10 667 собранных подборов. Это железное второе место в истории Ассоциации. Элджин Бэйлор — член Зала славы, 11-кратный участник Матча всех звёзд и просто легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» без чемпионского титула — занимает первую строчку с 11 463 отскоками.
Леброну нужно 796 раз подчистить щит или совершать в среднем за игру 9,7 подбора на протяжении 82 игр. Реально? Вполне. Но есть вероятность, что тренерский штаб «озёрников» будет практиковать популярное распределение нагрузки по рекомендациям медперсонала. И куда же нам без травм.
Наибольшее количество появлений в Матчах всех звёзд НБА
Карим Абдул-Джаббар и Леброн Джеймс
Фото: Harry How/Getty Images
Коби Брайант, Леброн Джеймс и Карим Абдул-Джаббар — единственные игроки в истории лиги, которым удалось более 15 раз поучаствовать в Матчах всех звёзд. Брайанта мы видели на площадке 18 раз (1998, 2000–2016), тем временем Леброна Джеймса (2005–2023) и Абдул-Джаббара (1970–1977, 1979–1989) — по 19 каждого.
Сомнений в том, что Леброн появится на звёздном паркете Индианаполиса в феврале 2024 года, вероятно, быть не может. В случае участия это событие станет 20-м по счёту в карьере форварда. А это уже обновлённый рекорд НБА.
Кто из действующих игроков находится ближе всего к Джеймсу? Кевин Дюрант (13), Крис Пол (12), Джеймс Харден (10), Стефен Карри (9), Расселл Уэстбрук (9), Энтони Дэвис (8), Пол Джордж (8), Кайри Ирвинг (8), Яннис Адетокунбо (7) и Дэмьен Лиллард (7). И далее по мелочи.
Единственный игрок в истории НБА с 40 000 очками за карьеру
Леброн Джеймс
Фото: Ronald Martinez/Getty Images
Да, в самом первом предложении мы упомянули, что на счету Леброна Джеймса 38 652 очка. Чтобы достигнуть отметки в 40 000, форварду следует набрать 1348 очков.
Если Леброн примет участие во всех играх предстоящего регулярного чемпионата, то ему достаточно будет набирать 16,4 очка в среднем. Возможно, именно это достижение продержится как минимум 30 лет, или не больше.
Лишний раз напомним: в декабре форварду исполнится 39 лет.
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