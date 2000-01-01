Баскетболист и бизнесмен
В это межсезонье Джеймс Харден приехал в Китай в первый раз за четыре года. Что он там делает? Занимается популяризацией баскетбола и собственного бренда. Причём довольно успешно.
Харден прибыл в страну 9 августа. В аэропорту Шанхая его встретили сотни болельщиков: игрок известен благодаря выступлению за «Хьюстон», который пользуется большой популярностью в Китае ещё со времён Яо Мина.
Сначала Джеймс принял участие в нескольких мероприятиях adidas: покатался на мопеде по паркету, назвал Дэрила Мори лжецом и всё такое. Ну а после этого он провёл совместный прямой эфир с популярным китайским блогером.
Стрим был посвящён продвижению именного бренда вина Хардена – J-Harden. Оно появилось в продаже в американских магазинах 1 сентября 2022 года. Линейка включает в себя просекко, каберне-совиньон и калифорнийское красное вино.
Теперь напиток доступен и в Китае, где, судя по всему, будет пользоваться куда бóльшим спросом. Всего за 10 секунд на трансляции Хардену удалось продать аж 10 тысяч бутылок, что является рекордом для его компании по сбыту за один день.
«Не может быть», – сказал Харден, который был очевидно шокирован этой новостью и от радости даже сделал колесо на заднем плане. Ещё как может!
Количество зрителей на трансляции достигало отметки аж в 1,5 млн человек. И когда через несколько минут Харден предложил купить ещё 6 тысяч бутылок, они также были распроданы за считаные секунды.
«Такой объём продаж – ещё ничего. Он мог бы продать 50 тысяч бутылок за секунду. Будущее Хардена – это Китайская баскетбольная ассоциация и прямые эфиры», – написал один из зрителей.
Вообще, Харден любит Китай, а в Китае любят его. Поэтому игрок даже намекнул, что может когда-нибудь перебраться в местный чемпионат. Не этим летом из «Сиксерс», конечно, но ближе к концу карьеры. А пока он ограничится продажей вина.
«Не может быть!» Алкогольный бизнес Джеймса Хардена окупился в Китае за секунды
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