Получит ли наказание Джеймс Харден, актуальная форма Уильямсона. Главное к утру в НБА

Обзор актуальных слухов и новостей Национальной баскетбольной ассоциации на утро 19 августа 2023 года от «Чемпионата».

«Нет правил, запрещающих Хардену это делать». Инсайдер заявил, что Джеймс вряд ли получит наказание от НБА

Звёздный разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден вряд ли получит наказание от лиги за свои высказывания в адрес генерального менеджера команды Дэрила Мори. Такое мнение выразил инсайдер Марк Стайн.

«Трудно представить, как Харден столкнётся с какими-либо дисциплинарными санкциями со стороны НБА. Он публично с очевидными намерениями раскритиковал высокопоставленного сотрудника клуба, однако нет правил, запрещающих ему это делать», — написал Стайн на платформе Substack.

«Дэрил Мори — лжец. Я никогда не буду частью организации, в которой он работает. Позвольте мне повторить это ещё раз: Дэрил Мори — лжец», — ранее заявил Джеймс Харден.

Пресс-служба «Нью-Орлеана» показала актуальную форму Зайона Уильямсона, Кевин Гарнетт выразил интересное мнение о форварде

Пресс-служба «Нью-Орлеан Пеликанс» опубликовала фотографии со звёздным тяжёлым форвардом Зайоном Уильямсоном, принимающего участие в тренировке команды.

Зайон Уильямсон Фото: Соцсети «Пеликанс»

Зайон Уильямсон Фото: Соцсети «Пеликанс»

Предстоящий сезон-2023/2024 НБА станет пятым по счёту в карьере 23-летнего баскетболиста. В общей сложности Уильямсон принял участие в 114 играх, набирая в среднем 25,8 очка, семь подборов и 3,6 передачи. Зайон полностью пропустил сезон-2021/2022 из-за травмы ноги.

Член Зала славы баскетбола Кевин Гарнетт во время одной из бесед с Полом Пирсом заявил, что проблемы Зайона Уильямсона связаны с ментальным здоровьем.

«Будет интересно посмотреть». Дэмьен Лиллард — о звёздных игроках «Финикса»

Звёздный разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард высказался о звёздных игроках «Финикс Санз» Кевине Дюранте, Девине Букере и Брэдли Биле.

«Брэдли Бил, Букер и Кей Ди. Это монстр какой-то получается. Будет интересно посмотреть», — написал Лиллард в своих социальных сетях.

«Финикс» войдёт в новый сезон с новоиспечённым главным тренером Фрэнком Вогелем. Тем временем Дэмьен Лиллард выпускает рэп-альбомы (уже пятый по счёту) и продолжает рассчитывать на возможное новоселье.

Остальное. В «Далласе» выбрали нового помощника генерального менеджера, «Оклахома», «Шарлотт», «Орландо» и «Портленд» совершили трансферы

«Оклахома-Сити Тандер» и атакующий защитник Линди Уотерс III достигли соглашения по поводу подписания двустороннего контракта — Шэмс Чарания (The Athletic).

«Даллас Маверикс» перевёл старшего директора по персоналу Мэтт Риккарди на должность помощника генерального менеджера клуба — Шэмс Чарания (The Athletic).

«Шарлотт Хорнетс» заключил контракт по схеме Exhibit 10 с форвардом Тре Скоттом — Sports Illustrated .

. «Оклахома-Сити Тандер» приняла решение отчислить разыгрывающего Тайтая Вашингтона — пресс-служба клуба .

. «Орландо Мэджик» подпишет с атакующим защитником Тревелином Куином однолетний контракт — Крис Хэйнс (Bleacher Report) .

. «Портленд Трэйл Блэйзерс» и разыгрывающий Эштон Хэгенс договорились о подписании однолетнего контракта — Крис Хэйнс (Bleacher Report).

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