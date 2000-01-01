31 год назад Ларри Бёрд завершил карьеру. Вспоминаем, как прошли его 13 сезонов в НБА

18 августа 1992 года
В этот день ровно 31 год легендарный Ларри Бёрд завершил игровую карьеру в НБА и присоединился ко фронт-офису «Бостон Селтикс». Вспоминаем, как прошли его 13 сезонов в лиге.
Драфт-1978
Бёрд был выбран «Бостоном» под шестым номером, но остался в колледже ещё на год и дебютировал в НБА 12 октября 1979-го. В своём первом сезоне Ларри превратил «Селтикс» в контендер – они одержали на 32 победы больше, чем годом ранее.
«Бостон» занял первое место на Востоке, но в финале конференции проиграл «Филадельфии». Бёрд набирал по 21,3 очка, 10,4 подбора, 4,5 ассиста и 1,7 перехвата и был назван новичком года, а также попал на свой первый Матч звёзд.
Перед сезоном-1980/1981 «Селтикс» сформировали «большое трио», заполучив Кевина Макхэйла и Роберта Пэриша. Под предводительством Бёрда они сразу же завоевали чемпионство, в финале обыграв «Хьюстон» (4-2).
В последующих двух сезонах «Бостон» застопорился и не мог пройти дальше второй серии в плей-офф. Бёрд, в свою очередь, два раза подряд становился вторым (после Мозеса Мэлоуна) в голосовании за MVP.
Но когда Билла Фитча на посту главного сменил Кей Си Джонс, «Селтикс» преобразились. За три года они трижды выходили в финал и дважды стали чемпионами, а Бёрд получил MVP три раза подряд и дважды становился MVP финальной серии.
И всё бы ничего, вот только в 1985-м Бёрд травмировался, причём вне площадки. Он хотел самостоятельно проложить дорогу к дому своей матери, и, разгребая щебень лопатой, повредил спину.
Травмы помешали «Селтикс» повторить успех в 1987-м – в финале они уступили голодным до победы «Лейкерс» с Каримом Абдул-Джаббаром, Мэджиком Джонсоном и Джеймсом Уорти. Это был последний финал НБА в карьере Ларри Бёрда.
Проблемы со спиной начали реально сказываться на его игре в 1988-м. По словам его доктора, Ларри «потерял структурную стабильность своего позвоночника». Его позвонки постоянно соскальзывали в абнормальное положение.
Боль была до того нестерпимой, что уже тогда Бёрд подумывал о завершении карьеры. Со временем ему становилось только хуже, но он продолжал играть. Иногда ему приходилось ложиться на паркет посреди матча, чтобы снять напряжение со спины.
Бёрд перенёс несколько операций, в том числе по удалению межпозвоночного диска, но в своём заключительном сезоне всё равно был вынужден носить корсет, который после завершения карьеры расстрелял из дробовика.
В 1992-м он сквозь боль отыграл на чемпионате Америки и Олимпиаде в Барселоне, завоевав золото на обоих турнирах, и со спокойной душой закончил карьеру игрока. Его 33-й номер вывели из обращения в «Бостоне».
Следующие пять лет Бёрд провёл во фронт-офисе «Селтикс», а в 1997-м возглавил «Индиану», где через год был признан лучшим тренером сезона. Но Ларри пообещал себе, что не будет тренировать дольше трёх лет, и в 2000-м оставил свой пост.
В «Пэйсерс» Бёрд долгое время занимал пост президента по баскетбольным операциям, а последние несколько лет провёл в качестве консультанта. Вот так, несмотря на проблемы со здоровьем, Легенда Ларри остаётся преданным баскетболу.
31 год назад Ларри Бёрд завершил карьеру. Вспоминаем, как прошли его 13 сезонов в НБА
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