31 год назад Ларри Бёрд завершил карьеру. Вспоминаем, как прошли его 13 сезонов в НБА

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18 августа 1992 года
18 августа 1992 года
В этот день ровно 31 год легендарный Ларри Бёрд завершил игровую карьеру в НБА и присоединился ко фронт-офису «Бостон Селтикс». Вспоминаем, как прошли его 13 сезонов в лиге.
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Драфт-1978
Драфт-1978
Бёрд был выбран «Бостоном» под шестым номером, но остался в колледже ещё на год и дебютировал в НБА 12 октября 1979-го. В своём первом сезоне Ларри превратил «Селтикс» в контендер – они одержали на 32 победы больше, чем годом ранее.
«Бостон» занял первое место на Востоке, но в финале конференции проиграл «Филадельфии». Бёрд набирал по 21,3 очка, 10,4 подбора, 4,5 ассиста и 1,7 перехвата и был назван новичком года, а также попал на свой первый Матч звёзд.
«Бостон» занял первое место на Востоке, но в финале конференции проиграл «Филадельфии». Бёрд набирал по 21,3 очка, 10,4 подбора, 4,5 ассиста и 1,7 перехвата и был назван новичком года, а также попал на свой первый Матч звёзд.
Перед сезоном-1980/1981 «Селтикс» сформировали «большое трио», заполучив Кевина Макхэйла и Роберта Пэриша. Под предводительством Бёрда они сразу же завоевали чемпионство, в финале обыграв «Хьюстон» (4-2).
Перед сезоном-1980/1981 «Селтикс» сформировали «большое трио», заполучив Кевина Макхэйла и Роберта Пэриша. Под предводительством Бёрда они сразу же завоевали чемпионство, в финале обыграв «Хьюстон» (4-2).
В последующих двух сезонах «Бостон» застопорился и не мог пройти дальше второй серии в плей-офф. Бёрд, в свою очередь, два раза подряд становился вторым (после Мозеса Мэлоуна) в голосовании за MVP.
В последующих двух сезонах «Бостон» застопорился и не мог пройти дальше второй серии в плей-офф. Бёрд, в свою очередь, два раза подряд становился вторым (после Мозеса Мэлоуна) в голосовании за MVP.
Но когда Билла Фитча на посту главного сменил Кей Си Джонс, «Селтикс» преобразились. За три года они трижды выходили в финал и дважды стали чемпионами, а Бёрд получил MVP три раза подряд и дважды становился MVP финальной серии.
Но когда Билла Фитча на посту главного сменил Кей Си Джонс, «Селтикс» преобразились. За три года они трижды выходили в финал и дважды стали чемпионами, а Бёрд получил MVP три раза подряд и дважды становился MVP финальной серии.
И всё бы ничего, вот только в 1985-м Бёрд травмировался, причём вне площадки. Он хотел самостоятельно проложить дорогу к дому своей матери, и, разгребая щебень лопатой, повредил спину.
И всё бы ничего, вот только в 1985-м Бёрд травмировался, причём вне площадки. Он хотел самостоятельно проложить дорогу к дому своей матери, и, разгребая щебень лопатой, повредил спину.
Травмы помешали «Селтикс» повторить успех в 1987-м – в финале они уступили голодным до победы «Лейкерс» с Каримом Абдул-Джаббаром, Мэджиком Джонсоном и Джеймсом Уорти. Это был последний финал НБА в карьере Ларри Бёрда.
Травмы помешали «Селтикс» повторить успех в 1987-м – в финале они уступили голодным до победы «Лейкерс» с Каримом Абдул-Джаббаром, Мэджиком Джонсоном и Джеймсом Уорти. Это был последний финал НБА в карьере Ларри Бёрда.
Проблемы со спиной начали реально сказываться на его игре в 1988-м. По словам его доктора, Ларри «потерял структурную стабильность своего позвоночника». Его позвонки постоянно соскальзывали в абнормальное положение.
Проблемы со спиной начали реально сказываться на его игре в 1988-м. По словам его доктора, Ларри «потерял структурную стабильность своего позвоночника». Его позвонки постоянно соскальзывали в абнормальное положение.
Боль была до того нестерпимой, что уже тогда Бёрд подумывал о завершении карьеры. Со временем ему становилось только хуже, но он продолжал играть. Иногда ему приходилось ложиться на паркет посреди матча, чтобы снять напряжение со спины.
Боль была до того нестерпимой, что уже тогда Бёрд подумывал о завершении карьеры. Со временем ему становилось только хуже, но он продолжал играть. Иногда ему приходилось ложиться на паркет посреди матча, чтобы снять напряжение со спины.
Бёрд перенёс несколько операций, в том числе по удалению межпозвоночного диска, но в своём заключительном сезоне всё равно был вынужден носить корсет, который после завершения карьеры расстрелял из дробовика.
Бёрд перенёс несколько операций, в том числе по удалению межпозвоночного диска, но в своём заключительном сезоне всё равно был вынужден носить корсет, который после завершения карьеры расстрелял из дробовика.
В 1992-м он сквозь боль отыграл на чемпионате Америки и Олимпиаде в Барселоне, завоевав золото на обоих турнирах, и со спокойной душой закончил карьеру игрока. Его 33-й номер вывели из обращения в «Бостоне».
В 1992-м он сквозь боль отыграл на чемпионате Америки и Олимпиаде в Барселоне, завоевав золото на обоих турнирах, и со спокойной душой закончил карьеру игрока. Его 33-й номер вывели из обращения в «Бостоне».
Следующие пять лет Бёрд провёл во фронт-офисе «Селтикс», а в 1997-м возглавил «Индиану», где через год был признан лучшим тренером сезона. Но Ларри пообещал себе, что не будет тренировать дольше трёх лет, и в 2000-м оставил свой пост.
Следующие пять лет Бёрд провёл во фронт-офисе «Селтикс», а в 1997-м возглавил «Индиану», где через год был признан лучшим тренером сезона. Но Ларри пообещал себе, что не будет тренировать дольше трёх лет, и в 2000-м оставил свой пост.
В «Пэйсерс» Бёрд долгое время занимал пост президента по баскетбольным операциям, а последние несколько лет провёл в качестве консультанта. Вот так, несмотря на проблемы со здоровьем, Легенда Ларри остаётся преданным баскетболу.
В «Пэйсерс» Бёрд долгое время занимал пост президента по баскетбольным операциям, а последние несколько лет провёл в качестве консультанта. Вот так, несмотря на проблемы со здоровьем, Легенда Ларри остаётся преданным баскетболу.
31 год назад Ларри Бёрд завершил карьеру. Вспоминаем, как прошли его 13 сезонов в НБА
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